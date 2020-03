Hol tart most Paks 2? - Elkezdődött a kivitelezés, lassan jöhetnek a nyertes gigavállalatok

A beruházás volumenét tekintve Paks II. az évszázad beruházása Magyarországon, amiből az is következik, hogy az egész hazai építőiparra is nagy hatást fog gyakorolni. A kivitelezés már elkezdődött, a következő lépésekre is megvan az enegedélyek egy része, pontos tervek vannak a 156 hektáros terület beépítésére és hamarosan már a kivitelezésre pályázó nagyvállalatokat is várja a kiíró. Az Építőipar 2020 konferencia egyik előadásában a a Paks II. beruházásról hallhattak részleteket a résztvevők.