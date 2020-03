Kulisszatitkok az Árpád hídnál fekvő gigaprojektről

Az Árpád hídnál épülő Agora Budapest három BREEAM előminősítést szerzett a tavalyi év végén, ezek között volt az ország első “Outstanding”, azaz a legmagasabb szintű fokozata a BREEAM épületfenntarthatósági minősítését tekintve. Milyen kritériumoknak kellett megfelelnünk? Hogyan lesz fenntartható az Agora? Ezekere a kérdésekre válaszoltak a szakértők a fejlesztő által szervezett Green Talk eseményen.

Hamarosan átadásra kerülnek az Agora Budapest első irodaházai, az összesen 120-130 ezer négyzetméteres bérbe adható irodaterületű, valamint 8500 négyzetméteres kiskereskedelmi funkciót is ellátó projekt első bérlői - a Raiffeisen Bank és a BP - idén költöznek be az új irodaházba. Az első ütem előrehaladtával az épületek megszerezték az első fenntarthatósági épületminősítéseket is, a BREEAM Communities Interim minősítés mellett, az Agora Hub épülete a BREEAM New Construction előminősítésben a lehető legmagasabb, ’Outstanding’, míg az Agora Tower épület pedig a második legmagasabb, azaz ’Excellent’ szintet ért el tavaly év végén:

Agora Budapest (2020. március)

Ennek kapcsán a fejlesztő elárulta azokat a kulisszatitkokat, nehézségeket, vagy éppen motiváló tényezőket, amellyel a projekt tervezésétől mostanáig találkoztak. Robert Kubinsky a HB Reavis új magyarországi ügyvezető igazgatója többek között beszámolt róla, hogy nagy örömmel látják, hogy egyre több fejlesztő van a régióban, aki számára fontos, hogy a fenntarthatósági követelményeket is latba vegyék a projekteknél. Ugyanakkor az még mindig látszik, hogy bár a legtöbb vezető fontosnak tartja ezeket a szempontokat, a gyakorlatba való átvitel, vagy legalább a konkrét tervekben való szerepeltetés már jóval kevesebbeknél tűnik fel.

Barta Zsombor, a HuGBC elnöke arról kérdezte a beszélgetésben résztvevő szakértőket, hogy amikor nemcsak egy épület fejlesztéséről, hanem egy egész városrész kialakításáról van szó, akkor hogyan érvényesül a BREEAM Communities kritériumrendszere.

Kovács Nándor, az Óbuda Group akkreditált BREEAM szakértője elmondta, hogy Budapesten is csupán néhány olyan projekt van, ami önmagában képes lehet arra, hogy hatással legyen az ottani közösségre. Ehhez azonban az kell - ami Magyarországon még szinte tabunak számít - hogy megkérdezzék az embereket, hogy a körülöttük létrejövő fejlesztésről mit gondolnak. És nemcsak megkérdezzék, de ez egyéni igényeket összegyűjtsék és értékeljék.

Véglesi Gergely, az Agora projekt Design Managere hozzátette, hogy a Communities kritériumrendszere a tervezés és a fejlesztés során számukra egyfajta mankóként is funkcionált, tudták, hogyha ezeken a pontokon végigmennek akkor egy 21. századi, fenntartható projektet tudnak létrehozni. Ebben a rendszerben talán a legidegenebb a konzultáció, a legtöbb fejlesztésnél a környékbeliek és a nyilvánosság számára nagyon kevés információt juttatnak el, az Agora esetében különösen törekedtek arra, hogy bevonják a lakosságot és megkérdezzék, hogy ők mit hiányolnak, milyennek látják a projektet.

A lakosok kérései között többször előkerült a kutyafuttató, miközben kiderült, hogy a Róbert Károly körút túloldalán már van egy ilyen, csak sokan nem is tudnak róla. Egy másik jó példa a lakosság bevonására: eleinte spirál alakú feljáróval kötöttük volna össze a metró és az üzletek szintjét, hiába néz azonban ki jól egy ilyen íves forma, a konzultációk után az akadálymentesítési szempontok miatt elvetettük ezt a megoldást.

Agora Budapest projekt (2020. március)

Miért éri meg egy fejlesztőnek akkor mindez, ha lassítja és bonyolítja a projektet a közösség erőteljes bevonása?

Azon túl, hogy 12 ezer ember fog napi szinten idejárni dolgozni, plusz még az üzletek vásárlói, az egy folyamatos forgalmat és életet generál a környéken. Az épületet a HB Reavis fogja üzemeltetni, így a bérlők elégedettsége a fejlesztőnek is fontos, illetve ha tudják, hogy szeretnek idejárni, akkor a környék megítélése és értékelése is jobb lesz - mondta el Véglesi Gergely.

Nem lehet a társadalmi fenntarthatóságról meggyőzni egy fejlesztőt, csak ha így akarja végigvinni a projektet. Amíg egy irodaházat bérbe lehet úgy adni, hogy nem illeszkedik a város szövetébe, addig nem lesz ösztönző, hogy sokan így fejlesszenek. Több pénzbe kerül és a megtérülése is kétséges, mert előre aligha lehet megmondani, hogy pont ilyen nagy bérlők jöttek volna akkora is az Agorába, ha nem a BREEAM Communities gyakorlat szerint épül a ház. Ezért mondom, hogy nagy bátorság és kockázatvállalás kell hozzá

- tette hozzá Kovács Nándor.

A szakértők arról is beszélgettek, hogy három szinten 2 ezer parkolóhely kialakítása volt kötelező a projektben, amiből jelenleg 3 százalék tud elektromos autókat is tölteni, de igény esetén ez 10 százalékra bővíthető. Mindenki érzi, hogy ilyen közel a metróhoz ez egy elég nagy szám, de a törvényi megfelelés miatt muszáj volt ennyit kialakítani, a fejlesztők egyébként a kevesebb parkolót részesítik előnyben, ez ugyanis a leghaszontalanabb (elveszi ugyanis a bérbe adható területtől a helyet) és emiatt legdrágább része egy fejlesztésnek. A HB Reavis egy jelenlegi londoni projektjénél, ahol hasonló méretű irodaparkot építenek,

összesen 6 darab, mozgássérülteknek kialakított parkoló van betervezve.

Kíváncsian várjuk, hogy a főváros, tesz-e, és ha igen, milyen lépéseket, annak érdekében, hogy a nagyobb projektek ne vonzzanak még nagyobb autósforgalmat a kiépített parkolók miatt.