Amire mindannyian vágyunk: csúszás nélküli, olcsó és kiváló minőségű kivitelezés

Minél jobb a tervezés, annál olcsóbb, gyorsabb, pontosabb a kivitelezés, ami a sor végén nemcsak a projektek tervezőit, fejlesztőit és építtetőit fogja befolyásolni, hanem mindenkit, aki lakik, dolgozik, vagy használja az adott épületet, építményt. Ezért sem mindegy, hogy miként kezeljük az építőipar digitalizáltságának a kérdését, amiben egyértelműen az építőipar hatékonysága a kulcsmomentum. Egy hatékonyabb építőipar egyben azt is jelenti, hogy nem csúszik a kisebb összegű és kiváló minőséget garantáló lakásfelújításunk, vagy az új lakásunk átadása, a cég, ahol dolgozunk időben átköltözhet az új helyére és a híd, ami meggyorsítja napi közlekedésünket is hamarabb el fog készülni, nem mellesleg kevesebb forrásból. Vágyunk arra, hogy minél korszerűbb és ezáltal hatékonyabb legyen az ipar, az Építőipar 2020 konferencia egyik panelbeszélgetéséből mégis az derült ki, hogy a legtöbb iparági cég alig 1 százalékot áldoz ennek fejlesztésére az árbevételéből.

Lakás Konferencia 2020 Két hét múlva, a hazai lakáspiac egyik legizgalmasabb kérdésével, egy lehetséges bérlakásépítési program kialakításának lehetőségeivel foglalkozunk a Lakás Konferencián. Részletekért kattintson!

Kinek, mit jelent a digitalizáció? – tette fel a kezdő kérdést Báthory Balázs (vezérigazgató-helyettes, innováció és stratégiai fejlesztések, Market Építő Zrt.) a beszélgetés moderátora. Szemléletváltás, eszköz, hatékonyságnövelés, hobbi, álom, lehetőség a profitmaximalizálásra – hangzottak el a válaszok a panel résztvevőitől.

Reicher Péter, a GRAPHISOFT SE régió igazgatója szerint a digitalizáció segít abban, hogy a mérnökök a mérnök feladatokkal foglalkozhassanak, és ne legyen gondjuk arra, hogy az adatok hogyan érkeznek, vagy rendelkezésre állnak-e. Ha mindez megvan, hatékonyságot lehet növelni.

Lovas Tamás a BME Építőmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese a jelenlegi helyzetet úgy írta le:

10 éve 450 építőmérnök kezdte el nálunk a tanulmányait, most már csupán évi 200, egy darabig sopánkodtunk rajta, hogy hogyan lehetne érdekesebbé tenni a szakot, de mostanra eljutottunk oda, hogy az élő munkát ki kell váltani, és ennyi minőségi emberből kell megoldani mindazt, amit eddig többen végeztek.

Dálnoki Ádám a BauApp Kft. igazgatója elmondta, hogy az építőiparban nagyon különböző kultúrájú, származású és szokású emberek dolgoznak együtt, emiatt a realitásoknak megfelelő, nagyon egyszerű eszközökre van szükség, hogy mindenki közösen tudjon dolgozni.

Paulinyi Gergely, a Paulinyi & Partners elnök-vezérigazgatója hozzátette, hogy az adathalászat is egy kiemelten fontos aspektus, de ez a sok adat még nem áll rendelkezésre, ha mindez meglesz, később a mesterséges intelligenciával kapcsolatos folyamatok is elindulhatnak.

Reicher Péter, Paulinyi Gergely, Lovas Tamás, Dálnoki Ádám, Báthory Balázs

"A cége összes árbevételének hány százalékát költi évente a digitalizáció fejlesztésére?" – hangzott el a kérdés. A közönség válaszai alapján a cégek több mint fele csupán 0-1 százalék közötti összeget költ a digitalizációra, míg csupán 5 százaléka válaszolt úgy, hogy az árbevételük több mint 5%-át erre áldozzák. A számok láttán Paulinyi Gergely elmondta:

az elmúlt években 3, most majdnem 6%-ot fordítottunk erre, ami egy dominánsan növő hányad. Úgy gondolom, hogy ez már egyfajta lokális minimum, amit el kell érni ahhoz, hogy versenyben lehessen maradni.

Átlagosan a digitalizációra a 2,5%-ot költenek a cégek az árbevételükből, ha csak a nagyvállalatokat nézzük ez 1,6%,

ami vélhetően kevés ahhoz, hogy gyorsan megugorjuk a fejlesztéseket. Sokkal nagyobb invesztálásra lenne szükség, hogy ezen az úton el tudjunk indulni.

A hosszú távú befektetést hangsúlyozva Lovas Tamás hozzátette, hogy nekik nem csak 5, hanem 15 évre előre is tudniuk kell, hogy mire számíthatnak, hogy ezt továbbadhassák a diákoknak. Ezért a kutatás-fejlesztésbe és az oktatásba is elengedhetetlen az invesztálás. Reicher Péter ennek kapcsán elmondta, hogy a magyar piac az elmúlt egy évben sokat erősödött, felpörgött az oktatás, a kivitelezők szigetszerűen például BIM csapatokat kezdtek felállítani és ők is egy olyan tanácsadó program kialakításán dolgoztak, amivel első körben 100 BIM szakembert tudnak biztosítani a piacnak rövid időn belül.

A konferencián készült további összefoglaló cikkek: