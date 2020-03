Így fektette be pillanatok alatt a Cordia a 44 milliárdos NKP-ját

Összesen 44 milliárd forint értékű kötvényt értékesített a Cordia az MNB Növekedési Kötvényprogramján keresztül, az így befolyt összeget pedig már el is költötte három külföldi, valamint egy hazai befektetésre. Ezzel a négy vásárlással hatalmas telkek kerültek a céghez, kíváncsian várjuk, hogy milyen lakás, nyaraló és egyéb fejlesztéseket terveznek ezekre. Nézzük hát, miből vásárolt be, és milyen piacok érdeklik most a legnagyobb hazai lakásfejlesztőt, a négyből három befektetésről már beszámoltunk, a legújabb elem, a poznani telekvásárlás azonban új és exkluzív információ a piac számára.

A 44 milliárd forint értékű kötvényértékesítéssel, a jegybankon kívül 16 különböző hazai és nemzetközi hátterű bank, biztosító, befektetési alapkezelő vált a Cordia befektetőjévé. A fejlesztő nem is tétlenkedett, az elmúlt időszakban, négy egészen különböző piacon vásárolt be fejlesztési telkeket, köztük volt három külföldi, valamint egy magyar befektetés.

Lakás Konferencia 2020 A lakáspiaci hullámvasút következménye, hogy robbanásszerű időszakok és látványos mélyrepülések váltogatják egymást. Sok szempont, kérdés, feladat van, amiről március 18-án a Lakás Konferencián beszélnek a szakértők.

Három külföldi vásárlás: lengyel és a spanyol piacon terjeszkednek

1. Megvette a lengyel Polnord többségi részesedését

Az egyik legnagyobb lengyelországi ingatlanfejlesztő vállalat, a Polnord 63,7 millió darab részvényét vásárolták meg. A 31,7 millió euró értékű (vagyis ami 10,77 milliárd forintnak felel meg) tőkeemeléses vásárlással a vállalat a szavazati jogok több mint 65 százalékát szerezte meg, a jelenlegi árfolyam alapján minden egyes részvényért valamivel több mint 2 zlotyit adott a Cordia. A tranzakció érdekessége, hogy a Polnord papírjai a felvásárlás létrejötte előtt történelmi mélypontra süllyedtek, a 2 zlotyit sem érték el, míg a korábbi hónapokban körülbelül 5, az elmúlt években pedig rendre 8-10 zlotyi között mozogtak. A lengyel jog szerint amennyiben 66 százaléknál nagyobb tulajdonrészt szereznek egy tőzsdei vállalatban, nyilvános vételi ajánlatot kell tenni a fennmaradó részvényekre. A 34,34 százaléknyi részvényre a Cordia nyilvános vételi ajánlatot tett, az ajánlati ár részvényenként 3,55 zloty volt.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 18. Újabb lépést tett a Cordia a lengyelországi terjeszkedésben

A Polnord nehéz pénzügyi helyzete ellenére a Cordia vonzó befektetésnek találta a vállalatot, részben annak tapasztalata, de főként a birtokában lévő jelentős telekvagyon miatt, a cég ugyanis a lengyel fejlesztők között az egyik legnagyobb telekállománnyal rendelkezik, ami közel egymillió négyzetméter hasznos alapterület felépítését jelenti.

A Cordia tehát a 44 milliárd forintból nagyságrendileg 10,77 milliárdot költhetett el a lengyel ingatlanfejlesztő többségi tulajdonlására.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 13. Lengyelországban terjeszkedik a legnagyobb hazai lakásfejlesztő

2. Telekvásárlás Poznan belvárosában

Piaci információink szerint, a fejlesztő szintén Lengyelországban, Poznan belvárosában egy több mint 21 000 négyzetméteres telket is megvásárolt. Korábban a területen egy jól ismert, de már régóta bezárt Modena ruhagyár működött, így az idetervezett lakópark-fejlesztés egyben egy volt ipari negyed megújításáról is fog szólni. A területen lakó és kereskedelmi funkciókat ötvöző negyed jön létre, a projekt összesen négy fázisú, melyből az első jövőre indulhat el és 2023-ban fejeződhet be. Ezen túl, több lengyel telekvásárlás is folyamatban lehet, és a meglévő projektekbe is fektethetett a Cordia.

3. Spanyol tengerparti telekvásárlás

A Malagától 20 percre fekvő, spanyol Fuengirola városában is bevásárolt a Cordia, egy közös vállalkozás keretében. A tengerparttól 100 méterre fekvő fejlesztési telken, a Jade Tower elnevezésű lakóparkban, összesen 116 luxusapartmant alakítanak ki.

Bár a spanyol és a lengyel telekvásárlás összegét nem hozta nyilvánosságra a fejlesztő, egy korábbi nyilatkozatban Futó Gábor, a Cordia anyavállalatának, a Futurealnak az alapítója és tulajdonosa elmondta, hogy a kötvénykibocsátás során beérkezett 44 milliárd forintos tőkét 70 százalékban külföldi befektetéseiknek további erősítéséhez, régiós terjeszkedéséhez használja fel, azaz a tőkeexport fokozásához használja fel, 30 százalékban pedig Magyarországon kívánja befektetni.

Így nagyságrendileg 30,8 milliárd forintot költhetett összesen erre a három külföldi befektetésre, ebből a Polnordért vélelmezhetően kifizetett 10,77 milliárdot leszámítva, a spanyol tengerparti és a Poznan belvárosi telek összesen 20 milliárd forintba kerülhettek.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 04. A Cordia belép a BÉT XBond platformra is

Egy hazai vásárlás: giga lakásfejlesztésre készülhetünk

4. Telekvásárlás a Marina parton

A kötvényprogramból befolyó tőke negyedik részét a magyar piacon fektette be a Cordia, pár nappal korábban számoltunk be róla, hogy a már évek óta eladó sorban lévő, mintegy 115 ezer négyzetméteres Duna-parti terület új tulajdonosa a Cordia lett. A 11,5 hektáros telek a Váci út mellett, a XIII. kerületi Meder utca és az Újpesti-öböl közötti területen fekszik, a Marina Part Lakópark és a Duna Plaza közvetlen közelében. A jelenlegi ingatlanfejlesztések és beépítési sűrűség alapján bátran mondhatjuk, hogy több mint 1000 új lakás is elférne a területen, de még úgyis több százra saccolnánk az itt felépíthető lakások számát, ha más funkciójú ingatlanokat is felépülnének ebben az új városközpontban.

A telket másfél évvel korábban 10 milliárd forintért árulta a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó leányvállalata, a Recovery Zrt. Valószínűsíthető volt, hogy az eladási ár az ingatlanpiaci változásokat követően most már valamivel magasabb lett. Ezt támasztja alá, hogy ha visszaszámoljuk a 44 milliárdos kötvényeladásnak a Magyarországon befektetett 30 százalékát, azt kapjuk, hogy nagyságrendileg 13,2 milliárdért vásárolhatta meg a Cordia a Duna-parti telket.

Így tehát a 44 milliárd forint valamivel több mint negyedét, nagyságrendileg 13,2 milliárdot költhetett el itthon a Cordia.