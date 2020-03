Folytatódik a háború a botrányos balatonfüredi SunCity miatt

A balatonfüredi önkormányzat nem tágít és lebonatná a botrányos szórakozó negyedet, de a terület ötödét üzemeltető cég még bízik az egyezkedésben. A kistulajdonosok háborognak és más mellett az önkormányzatot hibáztatják a vállalhatatlan állapotok miatt.

Tovább gyűrűzik a balatonfüredi SunCity ügye. Korábbi cikkünkben - aminek a tartalmát több laptársunk is átvette - elsőként írtuk meg, hogy botrányos állapotban van a hatalmas, belterületi létesítmény. Az üzletek, lakóegységek és más ingatlanok állapota gyorsan romlik, nincs őrzés, a főidényben alig működnek az üzletek és az éttermek, bárok, a szabadtéri programok zaja miatt viszont nagyon sok helyi lakos tiltakozott.

A füredi lakosok közül sokan évek óta szeretnék megszüntetni a negyedet, az önkormányzat vezetője, Bóka István a Portfolionak is megerősítette, hogy keresik a társasházi formában működő terület kisajátításának jogalapját és valamilyen közfunkciót szeretnének oda telepíteni. A vezető szerint nem illik a városhoz ez a buliturizmus, a vendégek csak egy napra jönnek és a tőlük származó bevétel elhanyagolható, a városnak semmi előnye nem származik az egész létesítményből, semmi nem indokolja a fenntartást.

Cikkünkben szerettük volna megszólaltatni a terület egy kisebbik részén található szórakoztató egységek üzemeltetőjét is, de első próbálkozásunkra nem jött válasz. A megjelenés után azonban megkeresett bennünket a SUNCITY Kft. és jelezte: az általuk üzemeltetett szórakozóhelyeket műszakilag rendben tartják, még a külső homlokzatot is, bár ez nem a cég kötelessége.

Az ingatlanok homlokzati karbantartása a társasház kötelessége. A Kft. szerint a társasház az épületek homlokzatát 2016-ig rendben tartotta, azóta nem költ rá, ezen csak a társasházi tulajdonosok közössége tudna változtatni. A cég problémának nevezte, hogy sok tulajdonos egyáltalán nem fizet közös költséget, ezért sokszor a Kft. finanszírozza a társasház kiadásait, hogy egyáltalán tudjon működni. Utalt arra is, hogy a terület kereskedelmi célú üzletei, amik a terület nagy részét teszik ki, mind zárva vannak, pedig a társasház szabályzata kötelező nyitva tartást írt elő a kezdetektől.

Arra a kérdésünkre, hogy hol tartanak az egyeztetések vagy tárgyalások a kisajátításra készülő balatonfüredi önkormányzattal, a vállalkozás azt írta: "Az önkormányzat kisajátítási terveiről tudunk, ez már évek óta ismert, de nem tudunk semmilyen előrelépésről ebben az ügyben. Az üzemelés kapcsán az önkormányzattal kifejezetten jó viszonyt ápolunk, szerintünk az önkormányzatnak is a bezárt, üresen álló, elhanyagolt üzletekkel van problémája."

A balantonfüred.hu ugyanakkor azt is írta - szintén előző cikkünk megjelenése után -, hogy a szórakozó központot üzemeltető S.D. Park Üzemeltető Kft. partner lenne a megszüntetésben, viszont vannak olyan kistulajdonosok (17 százaléknyi tulajdoni hányad), akik közül nem mindenki szeretne megválni ingatlanától. Ebben az esetben csak az adás-vétel illetve a megfelelő jogalapú kisajátítás lehet a megoldás.

A SUNCITY cégtulajdonosa hozzáfűzte: a Kft. az általa üzemeltetett ingatlanoknál a legtöbb esetben hosszú távú bérleti szerződésekkel rendelkezik, a társaság a 2020-as szezon utáni időszakra is úgy készül, hogy nyitva fog tartani. Az idei szezonban az állandó szórakozóhelyeiken a korábbi évekhez hasonlóan minden hétvégén várják a vendégeket, és nagyobb szabadtéri koncerteket is fognak tartani, akárcsak a korábbi időszakban.

A kistulajdonosok egy része szintén klaviatúrát ragadott. Többen jelezték, hogy szerették volna üdülővé minősíteni ingatlanjukat, többnyire üzleteket, de ez nem sikerült, csak egy-két tulajdonosnak. Azt írták, hogy

az időközben 41 százalékos tulajdonrészt szerző önkormányzat "nevetséges összegért, két millió forintért" venné meg az ő tulajdonrészüket. Szerintük ennyiért az aki ez idáig nem adta el, nem is fogja eladni.

Egyebek között az önkormányzat számlájára írják a botrányos állapotokat, mert szerintük ha engedte volna az átminősítést, akkor a tulajdonosok sokkal jobban vigyáztak volna ingatlanjaikra. Azt is állította az egyik levélíró, hogy a SunCity azért van olyan állapotban amilyenben, mert a balatonfüredi önkormányzatnak pont ez az érdeke.

Egyikük azt is írta, hogy csodás kis "ékszerdobozt" is lehetne varázsolni a komplexumból és a terület nagysága megosztást is lehetővé tenne. "Sajnos Bóka úr csak a bontást tudja elképzelni, de ehhez nagyon sok pénz kell" - fogalmazott. Másikuk hozzáfűzte: a társasház közgyűlésen többször jelezték, hogy szeretnének kerítést, de a többségi tulajdonosok könnyen leszavazták őket.