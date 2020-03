Új világ jön a lakáspiacon: a leggazdagabbak kiváltsága lesz az új lakás 

Mit gondol a Metrodom?

"A Metrodomnak mindössze egyetlen 27 százalék áfatartalmú projektje van. Az itteni lakásainknál az áfa növekedését csak kisebb mértékben tudtuk érvényesíteni a bruttó vételárakban 2020-ban. Tapasztalataink szerint a teljes piac tekintetében tavaly év végéhez képest csak kisebb mértékben vagy egyáltalán nem emelkedtek az árak, a kereslet az év első két hónapjában a tavalyi időszakhoz képest enyhén visszaesett. Ennek oka részben a befektetői kereslet erős csökkenése, amiben a MÁP+-nak van a legnagyobb szerepe. Másrészt tavaly ősszel, illetve decemberben a saját részre vásárlók egy része is előrehozta vásárlását, ennek legfőbb oka az áfaváltozás okozta árkockázat csökkentése volt." – mondta el Kricsfalussy Tamás, a Metrodom értékesítési igazgatója.

Várakozásunk szerint a kereslet tavasz végén, nyár elején növekszik meg ismét, ez az élénkebb kereslet, illetve az 5 százalékos áfatartalmú lakások folyamatos eltűnése a piacról pedig az év második felében újabb 5 százalék körüli áremelést hozhat.

Az elmúlt évek megnövekedett kiviteli költségei mellett azonban még a jelenlegi, illetve év végére várható 900 ezer - 1 millió forint közötti négyzetméterárak mellett sem feltétlenül éri meg újabb 27 százalék áfatartalmú projektek elindítása.

Lakás Konferencia 2020 A hazai lakáspiac legfőbb kérdéseivel kiemelten foglalkozunk a március 18-i Lakás 2020 Konferencián.

Év végére jelentősen szűkülhet a kínálat, a legnagyobb, legtőkeerősebb beruházók pedig legfeljebb a drágább, elsősorban budai kerületekben, esetleg a pesti Duna-parton indítanak újabb beruházásokat, az 1 millió forintos négyzetméterárat erősen meghaladó árszinten.

Összességében – bár jórészt más okokra visszavezethetően – a helyzet sok tekintetben hasonlít a 2009-2012 közötti időszakra: a kisebb és közepes beruházók többsége várhatóan felfüggeszti tevékenységét, és a nagyobbak is visszafogják azt. Amíg a vevői oldal el nem fogadja a magasabb árszintet, vagy egy újabb kormányzati beavatkozás, áfacsökkentés jövedelmezőbbé nem teszi a beruházásokat, lehetővé téve az eladási ár csökkentését, a nagyobb versenyt, addig a kibocsátás alacsony szintjével, emellett az árak lassú, de folyamatos növekedésével lehet számolni.

Így látja a Cordia

A Cordia teljes budapesti újlakáspiacra vonatkozó felmérése szerint 5 százalék feletti áremelkedés következett be 2019 szeptembere és 2020 január eleje között. A 27 százalékos projektek áremelkedése ugyanakkor jelentősen elmaradt attól, mint amit az áfaváltozás önmagában indokolt volna – kevesebb, mint egyharmad akkora volt. Ez azzal magyarázható, hogy a fejlesztők a 2020-tól 27 százalékos áfa mellett értékesíthető projektekben már 2019-ben elkezdték beépíteni a bruttó árakba a várható árnövekedést, miközben a meghirdetett árakból a szerződéskötés során (amit már nem mér a statisztika) számos kedvezményt adtak az előteljesítés mértékének függvényében. Január elejére a 27 százalékos projektekben az átlagos négyzetméterár elérte az 1 millió forintot.

Az eladások folyamatosan csökkennek a teljes budapesti újlakáspiacon: a 2018-as mintegy 8200 otthon után 2019-ben már kevesebb mint 6700 új lakás talált vevőre. Az elmúlt éven belül is csökkenő tendenciát mért a Cordia a fővárosi piacon: a negyedik negyedévben az eladások száma éves összevetésben 8 százalékos csökkenéssel 1600 alá került, a teljes második félévi 3250 az egy évvel korábbit 10 százalékkal, a 2017 azonos időszakában mértet pedig 25 százalékkal múlja alul.

Lakás Klub 2020 A Lakás Kiállítás részeként, március 28-án rendezzük meg a Lakás Klub 2020-at, ahol szakértők osztják meg várakozásaikat a piac várható alakulásával kapcsolatban. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Azok akik lakást vennének vagy eladnának most, számukraideális választás a tavasz legjelentősebb ingatlanpiaci eseménye aLAKÁS 2020 Kiállítás. Ennyi eladó négyzetmétert ritkán látni egy időben egy eseményen. A kiállításon az idei év legfontosabb új projektjeivel és fejlesztéseivel várjuk a látogatókat, akik az új építésű ingatlanok mellett válogathatnak a használt lakások közül is, illetve a legnagyobb hazai bankok és pénzügyi közvetítők számos hitel és pénzügyi termékéből választhatnak, és hasznos, gyakorlati tanácsokat is kaphatnak a vásárláshoz. Régit, újat, kicsit, nagyot...de hol? Március 27. és 29. között 3 napon keresztülLAKÁS 2020 Kiállítása Millenáris parkban. Ideje megtalálni az igazit, nem?

A cég tapasztalatai szerint a csökkenés mögött elsősorban a befektetői kereslet visszaesése áll, amit a hazai, kiemelkedő hozammal kínált állampapírok vonzerejének növekedése magyaráz. Arra számítanak, hogy az idén kevesebb mint 6000 otthon talál majd vevőre a teljes budapesti újlakáspiacon. Várható trendek az idén:

az áremelkedés intenzitása éves szinten minden bizonnyal alacsonyabb lesz, mint a korábbi két esztendőben

ugyanakkor lassan elfogynak az 5 százalékos áfával kínált projektek: 2019 negyedik negyedében a fővárosi piacra érkezett lakások már 80 százaléka volt 27 százalékos áfakulccsal értékesíthető, és csak kevesebb mint 300 otthon tartozott az 5 százalékos kategóriába; az idén alig néhány 5 százalékos projekt elindítása várható

a magas áfakulcs és az említett csökkenő befektetői kereslet visszafogja a vásárlói oldalt, így egyre kevesebb új projekt indul el az idén

Címlapkép forrása: Getty Images