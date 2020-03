Bulinegyed és az éjféli záróra - Mikor jön a szigorítás?

Még nem tisztázott, hogy pontosan mikortól, milyen formában és mely kritériumoknak kell megfelelniük a belső-erzsébetvárosi szórakozóhelyeknek, ha nyitva szeretnének tartani éjfél után is. Bár az elmúlt időszakban egyre több információ derült ki a bulinegyedre vonatkozó kritériumról, a részletes szabályozás még várat magára. Megkérdeztük a kerületi önkormányzatot a hiányzó információkról.

Egy héttel ezelőtt számoltunk be róla, hogy elkészült a bulinegyed éjféli zárórájához tartozó kritériumrendszer, aminek néhány pontjáról már beszámolt a belső-erzsébetvárosi önkormányzat. Ennek értelmében azok a vendéglátóhelyek maradhatnak nyitva éjfél után is, amelyek betartják ezeket a szabályokat, például a szórakozóhelyek este 10 és reggel 8 óra között nem végezhetnek áruszállítást, éjfél után mindenki számára szabadon használhatóvá kell tenniük a mellékhelyiségeket, közterületi alkoholfogyasztás vissza kell szorítaniuk és a zajterhelés visszaszorítása egy zajmérő eszközt is fel kell szereltetniük.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 04. Itt az éjféli záróra a bulinegyedben: elfogadták az új kritériumrendszert

A pontos kritériumokról, a bevezetés részleteiről és időpontjáról megkérdeztük a VII. kerületi önkormányzatot, ezeket a válaszokat kaptuk:

Melyek a pontos kritériumok, aminek betartásával a szórakozóhelyek éjfél után is nyitva maradhatnak?

A pontos kritériumok jogi vizsgálata jelenleg is folyamatban van, így csak a rendelettervezet véglegesítését követően szeretnék részleteiben beszámolni mindezekről. Annyit elárulhatok, hogy a zajszennyezéstől a közterületi alkoholfogyasztásig számos témát érintettünk, utóbbi esetében például többféle módon is törekszünk a szeszes ital utcai fogyasztásának megakadályozására - válaszolta Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester.

Arra is rákérdeztünk, hogy mikortól kell az egyelőre még részleteiben nem ismert feltételeknek, erre a polgármesterhelyettes azt válaszolta, hogy előreláthatólag március 18-án lesz egy képviselőtestületi ülés, amit ezt a dátumok (és vélhetően más részleteket is) megtárgyalnak.

Hogyan fogják őket ellenőrizni? Milyen hatósági szerv végzi az ellenőrzést?

A munkacsoport számára kiemelten fontos volt, hogy a megalkotott kritériumok hatékonyak, ellenőrizhetőek, életszerűek legyenek, így folyamatosan egyeztettünk a hatóságok képviselőivel annak érdekében, hogy valóban betartatható, a gyakorlatban is működő rendszert építsünk fel. Megerősített állománnyal bevonjuk az ellenőrzésbe az összes hatósági szervet, beleértve az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságot és a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáját - tette hozzá az alpolgármester.

Mikor tartják az ezzel kapcsolatos lakossági fórumot?

A lakossági fórumok általában sajnos kevés érdeklődőt vonzanak, a munkacsoport azonban szeretné, hogy minden háztartásba eljusson az új szabályozás híre. Ennek érdekében többek között szórólapon fogjuk tájékoztatni a lakókat a kritériumrendszer elemeiről és a panaszbejelentés módjairól, tehát, hogy milyen kritériumsértés esetén hova érdemes fordulniuk. Ezen felül hirdetünk egy plakátpályázatot is, melynek keretében a lakosság kreatív tagjait kérjük majd a szabályozás általános üzeneteinek, irányelveinek megjelenítésére. A győztes pályaműveket az önkormányzat és a vendéglátóhelyek is kiteszik majd felületeikre - válaszolta Ujvári-Kövér Mónika.

Címlapkép: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt