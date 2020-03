Újabb nagy budapesti irodaházban találtak koronavírustól fertőzöttet

Egy nap alatt immár a második nagy fővárosi irodaházban találtak olyan dolgozót, akit megfertőzött a koronavírus. A fertőtlenítés itt is megkezdődött, külföldi követségek is működnek az épületben.

Budapesten a II. kerületi Vízivárosi Irodaház egyik bérlőjének dolgozójánál is koronavírust diagnosztizáltak - értesült az index.hu. Az ingatlan üzemeltetőjétől úgy tudni, hogy a betegséget a mai napon diagnosztizálták, és az operatív törzs által közölt esetszámban már ez a magyar beteg is szerepelt. A koronavírusos dolgozó saját bevallása szerint nem járt külföldön, és nem is érintkezett külföldiekkel, több mint egy hete beteg volt - írta alap.

Több pesti irodaházhoz hasonlóan ebben a komplexumban is működnek nagykövetségek, jelen esetben a holland és a svéd. A fertőzött az A épületben dolgozott, ahol egyébként több cégnek van külföldi alkalmazottja. A lap szerint az üzemeltető tájékoztatta az ott dolgozókat a veszélyekről, sok helyre ki voltak téve kézfertőtlenítők is. Több cég alkalmazottai elővigyázatosságból már otthoni munkavégzésre álltak át.

A nap első felében a Haller Garden irodaházban, a UPC vállalat egyik alkalmazottjánál mutatták ki a vírust, erről ebben a cikkben részletesen beszámoltunk. Mivel immár két irodaház óriásnál (mindkettő nagyobb, mint 10 ezer négyzetméternyi bérterülettel rendelkezik) találtak fertőzöttet, rövid körkérdésben érdeklődtünk több ingatlanüzemeltető nagyvállalatnál arról, hogy miként készültek fel a veszélyek elhárítására.

Az Indotek Csoport jelezte: Az Indotek Group Magyarországon számos ingatlant kezel, amelyekben saját munkavállalók és bérlők egyaránt tartózkodnak. Csak úgy mint a megelőzés szakaszában, a jelenlegi veszélyhelyzetben is elsődleges feladataink a megelőző intézkedések és a tényszerű, gyors tájékoztatás. Folyamatosan helyezzük ki a létesítményekben az ismertető anyagokat pl. a helyes kézmosásról, illetve egyéb WHO ajánlásokról. Felhívtuk a takarító szolgálatok figyelmét a szokásosnál is sűrűbb takarításra és fertőtlenítésre és ezt naponta többször saját kollégáink ellenőrzik. Mindezek mellett természetesen folyamatosan figyeljük az Operatív Törzs információit és lehetőségeinkhez mérten ezekre gyorsan reagálunk. Azt azonban látni és érezni kell, hogy ez az ingatlanok bérlőivel, használóival együtt egy közös felelősségvállalás. Minden félnek kell azért tennie, hogy a kialakult helyzetet megfelelően, higgadtan és preventíven kezeljük.

A NeoProperty Servicesnél is van Katasztrófa Kéziköny, amely a lehetséges rendkívüli események között a járványt/pandémiát is tárgyalja. Kitér egyrészt a járvány terjedésének megelőzésére, a bérlők védelmére, a megváltozott körülmények közötti szolgáltatásnyújtásra, a hibaesemények priorizálására, másrészt a munkatársak lehetséges maximális védelmére. Fertőtlenítő gélt helyeztek ki a bejáratoknál és a legforgalmasabb közös területeken, a mosdókba fertőtlenítő kézmosó szappant tettek. Naponta többször fertőtlenítik a lifteket, kilincseket, a mosdókat, a teakonyhákat és egyéb közös területek. A kézfertőtlenítők és kézmosók mellé írásos és grafikus tájékoztatók és használati utasításokat is tettek. A liftekben és közösségi helyiségekben a járvány megelőzésével és a rendkívüli helyzet kezelésével kapcsolatos további képes és szöveges tájékoztatókat függesztettek ki. Ezen kívül figyelemfelhívó táblákat helyeztek el - a rendkívüli helyzetek kezelésében kiemelt szerepet játszó - központi 7/24-es HelpDesk elérhetőségével.

A CPI Hungary műszaki és higiéniai szempontból is megtette a szükséges megelőző intézkedéseket, folyamatosan követi az aktuális járványügyi híreket és szükség esetén lépéseket hajt végre. A belépési pontokon kézfertőtlenítők kihelyezése megtörtént, a közösségi területeken megerősített jelenléttel gondoskodik helyiségeik higiéniájáról, illetve felhívta bérlői figyelmét a megelőző óvintézkedések betartásáról.