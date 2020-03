A home office jogi keretei: nem lehet határozatlan időre otthoni munkavégzésre kötelezni a dolgozókat

A járványügyi helyzetre tekintettel szükséges lehet a munkavállalók részére home office elrendelése, és a jelenlegi információk alapján akár huzamosabb idejű otthonról dolgozás elrendelésére is kell számítani. Az időtartam azonban nem mindegy, a munakadó ugyanis egyoldalúan nem rendelhet el határozatlan idejű otthoni munkát a jelenlegi jogi szabályok alapján. Oláh Zsófia, az OPL Ügyvédi Iroda munkajogi csapatának a vezetője tisztázta a távmunkával kapcsolatos lehetőségeket és kötelezettségeket.

A jelenlegi helyzetben felértékelődött a home office jelentősége, és bár a legtöbb cég vélhetően igyekszik a legrugalmasabban kezelni a távmunka kérdését, csak úgy mint a munkavállalók, nem árt tisztában lenni a jogi lehetőségekkel és kötelezettségekkel, vagy problémás esetben jogi képviseletet kérni. Oláh Zsófia, az OPL munkajogi csapatának a vezetője elmondta:

Fontos, hogy az esetleg érvényben lévő, ténylegesen egy rugalmas munkavégzést biztosító, alkalmi (havi néhány alkalmas) otthoni munkavégzésre vonatkozó home office szabályzat alapján nem lehet a munkavállalókat a járványhelyzetre tekintettel határozatlan időre otthoni munkavégzésre kötelezni.

A járványügyi helyzetre tekintettel a munkáltató egyoldalú utasítással rendelheti el a home office-t, amelyet munkaszerződés módosítás nélkül

legfeljebb éves szinten 44 beosztás szerinti munkanap (vagy 352 óra) tartamra határozhat meg.

Ennél hosszabb időtartamra szükséges a munkavállaló hozzájárulása is. Fontos, hogy az egyoldalúan elrendelt otthoni munkavégzés várható tartamáról (lehetőleg dátumszerűen meghatározva) a munkavállalókat tájékoztatni kell. Ha ezen időtartam meghosszabbítása indokolt, akkor a meghosszabbításról és annak időtartamáról is tájékoztatni kell a munkavállalót. Az utasításban továbbá érdemes rendelkezni a munkaidőről és a munkarendről. Jó gyakorlat lehet, ha az otthoni munkavégzés alatt a legutolsóként előírt (kötött) munkarend lesz továbbra is irányadó. Műszakban dolgozó munkavállalók esetén a műszakbeosztást szokás szerint kell elkészíteni és az általános szabályok szerint közölni.

Miről rendelkezhet a munkáltató?

A munkáltató előírhat azonban egy rugalmasabb munkarendet is, amelyben meghatározza, hogy a munkavállalónak mely időszakban kell mindenképpen elérhetőnek lenni, illetve mi az elvárt magatartás a válaszadásra, visszahívási türelmi időre vonatkozóan. Ezek a magatartási elvárások, illetve munkarend szabályok akár e-mailben is előírhatók, munkavállalói hozzájárulásra nincs szükség. A munkaidő-nyilvántartás vezetéssel kapcsolatosan is érdemes tájékoztatást adni a munkavállalóknak, különösen abban az esetben, ha rendes körülmények között nem online felületen történik ezeknek a vezetése.

Továbbá fontos még megjegyezni, hogy alapvetően a munkáltató köteles az otthoni munkavégzéshez kapcsolódó költségek viselésére. Így pl. ha a munkavállalónak a magán telefonját kell használnia a munkavégzéshez, akkor ennek a költségeit a munkáltatónak meg kell térítenie.”

Hogyan készüljünk a home office-ra?