A koronavírus a raktárpiacnak is betehet

Jelentősen nőtt a bérbe adott ipari ingatlan terület tavaly Budapesten. A hosszabbításoké volt a főszerep – derül ki a Cushman&Wakefield 2019 negyedik negyedévet jellemző és az egész évre is vonatkozó jelentéséből. A koronavírus miatt azonban jelentősen lassulhat a fejlesztések üteme.

Tavaly az utolsó hónapokban ugyan már érezni lehetett a lassulást az ipari és logisztikai ingatlanok piacán, de a bérleti tranzakciókban ez még nem öltött testet. Közel 88 ezer négyzetméternyi területre kötöttek bérleti szerződést az utolsó negyedévben és 415 ezer négyzetméterre az egész évben, ennek túlnyomó része hosszabbítás volt - közölte a Cushman&Wakefield nemzetközi ingatlan tanácsadó cég.

Főbb tranzakciók az ipari ingatlanpiacon - 2019 negyedév név bérlő méret (nm) típus 1 Prologis Park - Budaörs Geodis 27800 hosszabbítás 3 Üllő Airport Logistics Park Rossmann 27760 hosszabbítás 4 Prologis Park Budapest - Gyál Syncreon 22180 hosszabbítás 4 Prologis Park Budapest - Gyál Industrial C&S Hungary 20750 hosszabbítás 3 CTPark Budapest East - ULL 3 n.a. 14870 hosszabbítás 3 Prologis Park Budapest - Sziget Boy Szolgálat 13400 hosszabbítás 2 Prologis Park Budapest - Sziget Nestlé Hungária 13400 új 2 CTPark Budapest West n.a. 10815 előbérlet 3 Inpark Páty (NIPÜF) n.a. 10630 előbérlet 3 Batta Park CEVA Contract Logistics Kft 10400 hosszabbítás 2 Prologis Park Budapest - Harbor Fiege 10200 új 4 BILK n.a. 10200 hosszabbítás forrás: Cushman&Wakefield

A vállalat szerint a GDP visszaesése miatt ez a lendület biztosan nem folytatódik 2020-ban. Példának hozta a járműipart, ennél mindössze 1 százalékos növekedésre számítanak a 2019-es 9,3 százalék után. Utalt arra, hogy a Mercedes leállította az új kecskeméti gyár építését, a győri Audi pedig erősen visszafogta a termelést.

Tavaly ugyan öt projektben 64 ezer négyzetméterrel bővült a kínálat, de idénre sokkal rosszabbak a kilátások. A fékezés vélhetően továbbra is a mélyben tartja a rendkívül alacsony, 1,8 százalék körüli kihasználatlansági mutatót.

A bérbeadók ennek megfelelően továbbra is kiváló tárgyalási pozícióban vannak és újabb bérleti díjemelést hajthatnak végre. A bérlői igényekre szabott (BTS) új raktáraknál 4,85 eurónál áll a mutató Budapesten és közvetlen környékén, míg Debrecenben 4,25 eurót kell fizetni havonta és négyzetméterenként.

A tanácsadó úgy véli, hogy a jövőben is a bérlői igényekre szabott beruházások lehetnek többségben, de erősödőben lehetnek a spekulatív fejlesztések is. A soron következő projekteknél mindössze 25 százalékos az előbérlet aránya. Idén várhatóan 9 projektben összesen 180 ezer négyzetméternyi területet adnak át. Ez azt jelenti, hogy a bérlők sokkal több területből válogathatnak, várhatóan lassabban hozzák meg döntéseiket, már csak a koronavírusra hivatkozva is.

