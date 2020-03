A koronavírus miatt lemondott szállások? - Mutatjuk a jogi lehetőségeket

A koronavírus terjedése és a további terjedés megakadályozása érdekében bevezetett hatósági intézkedések - utazási korlátozások és tilalmak, karanténok - jelentősen befolyásolhatják a szerződéses kötelezettségek teljesítését. A probléma a gazdasági szereplőket és a magánszemélyeket is érinti, utóbbiak esetében elég csak a lemondott szállások és repülőjegyek után vissza nem térített összegekre gondolni. A szakértők figyelmeztetnek: ha valaki szabadulni szeretne a szerződéses kötelezettségek alól, várhatóan önmagában a vírusra való hivatkozás nem lesz elégséges - derül ki a PwC tanulmányából.

Az utazásokkal és az áruszállítással kapcsolatos jogi követelmények az országok folyamatos bezárkózása miatt különös hangsúlyt kapnak a jelenlegi helyzetben, ennek kapcsán a PwC összefoglalta a jogi kereteket. Két oldalt vizsgáltak, az egyik, hogy a koronavírus miatt lehet-e egy már megkötött szerződésnél lehetetlenülésre hivatkozni, valamint, hogy mikor nem kell kártérítést fizetni.

A legjobb ügyvédet vagy ügyvédi irodát keresi? A Portfolio Ügyvéd adatbázisában biztosan megtalálja! Keressen a több tucat kiemelt szakértő között, hogy Önnek és cégének a legfelkészültebb jogi képviselete legyen. Megnézem az ügyvédeket.

A szerződés megszűnése - lehetetlenülés

Ha a vis maior nem csupán késedelmet idéz elő, hanem lehetetlenné teszi a szerződés teljesítését - például azért, mert a szolgáltatást egy meghatározott időpontban kellett volna nyújtani -, akkor a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a felek kötelesek elszámolni egymással, azaz a teljesítés lehetetlenné válása előtt nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni, a pénzbeli előlegek pedig visszajárnak.

Ha például valaki a vírus megjelenése előtt szállást foglalt egy szálláshelyen, azonban a szálláshely karantén alá kerül, nyilvánvaló, hogy a szálláshely egyik félnek sem felróható okból nem lesz képes teljesíteni a kötelezettségét, azaz a szállás rendelkezésre bocsátását. Ilyen esetben tehát a vendég által kifizetett előleg főszabály szerint visszajár

– mondja Kelemen Dániel (Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal).

Kelemen Dániel Réti Antall és Társai PwC Legal, ügyvéd Tovább … Tovább

Önmagában a vírus megjelenése a szálláshely településén anélkül, hogy bármely hatósági intézkedésre sor kerülne, nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését.

Ezért, ha ilyen esetben a vendég lemondja a foglalást, a szálláshely általában alkalmazhatja a lemondási feltételeit.

Az eset körülményeitől függően a szakértők azonban elképzelhetőnek tartanak olyan tényállást és jogértelmezést is, hogy ha a vírus az adott településen már olyan mértékben elterjedt, hogy már a szálláshelyre utazás esetén is jelentős a fertőzés kockázata, adott esetben kifejezett hatósági intézkedés nélkül is alkalmazhatóvá válhatnak a lehetetlenné válás jogkövetkezményei.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 13. A home office jogi keretei: nem lehet határozatlan időre otthoni munkavégzésre kötelezni a dolgozókat

Mentesülés a kártérítési kötelezettség alól – mikor lehetséges?

Ha valamely szerződő fél nem képes teljesíteni szerződéses kötelezettségeit - azaz szerződést szeg -, azonban bizonyítja, hogy a „szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta”, akkor nem köteles megtéríteni a másik fél esetleges kárait.

„Ilyen eset például, ha egy beszállító a vírus vagy a karantén miatt nem képes időben előállítani és leszállítani a megrendelt terméket, akkor a megrendelőknek komoly kára keletkezhet. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha nem végtermékről, hanem valamely köztes termékről - például gépjármű-alkatrészről vagy egyedi csomagolóanyagról - van szó. Ebben az esetben ugyanis a szállítandó terméket a megrendelő maga is beépíti egy általa gyártott termékbe, ezért a beszállító késedelme esetén a megrendelő is késedelembe kerül – és ez által kárt okoz – a saját megrendelőivel szemben” - mondta el dr. Faragó János, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértője.

Természetesen egyik beszállító sem szeretne arra kényszerülni, hogy az általa nyújtott terméken túlmutató károkért - például a teljes beszállítói lánc késedelméért - kártérítést kelljen fizetnie. Ezért gyakori, hogy a beszállítók a szerződésekben a kártérítési felelősségüket meghatározott összegre korlátozzák. Ha ilyen kikötést a szerződés nem tartalmaz, azonban a koronavírus-járvány miatt a beszállító nem tud teljesíteni, a Ptk. fent említett rendelkezése alapján a beszállítónak lehetősége van bizonyítani, hogy a késedelmet, és az annak folytán felmerült kárt rajta kívül álló körülmény okozta. Ebben az esetben mentesülhet a felelősség alól.

A szakértők szerint fontos leszögezni, hogy a mentesülésre csak akkor van lehetőség, ha: