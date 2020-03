Legyűri a globális Airbnb piacot a koronavírus? - A java még most jöhet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus terjedésének megfékezésére egyre több ország zárja be a kapuit a külföldiek előtt, ami egyfelől közös érdek, másfelől viszont felforgatja minden ország turisztikai iparágát (és természtesen még jó néhány másikat egyaránt). Kína nagyvárosaiban az Airbnb piacról származó bevételek drasztikusan csökkentek, amit már a legfrissebb adatok is alátámasztanak, miközben Európa egyes országaiban - például Olaszországban - is már kezd kirajzolódni ugyanaz a minta: néhány hónap alatt a nagyvárosok Airbnb forgalma vészesen közeledik a nullához.