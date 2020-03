Mi lesz most? Összezuhan az építőipar?

Többféle iparág szempontjából igyekszünk bemutatni, hogy a koronavírus miatti intézkedések és lépések miként befolyásolhatják az adott szektort, már beszámoltunk az ennek legjobban kitett turizmuson belül az Airbnb-s piacról és az ingatlanpiaci vonatkozásokat is számba vettük. Most egy építőipari tanácsadó bejegyzése alapján foglaltuk össze, hogy milyen hatásai lehetnek ebben a szektroban a folyamatosan szigorodó intézkedéseknek. Az anyagszállítás és a külföldi munkaerő nehézkesebb bejutása miatt csúszásokra számíthatunk, miközben az átmenetileg leállított projekteknél felszabaduló, és a más iparágaból atcsoportosuló munkaerő ezt akár ki is egyenlítheti.