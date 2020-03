Teljes összeomlás a hazai Airbnb piacán - Megszólaltak az érintettek

Pánikszerűen hirdették meg az elmúlt napokban az eddig Airbnb-n kiadott lakásaikat a tulajdonosok. A főbb albérletkereső oldalakat ellepték az olyan hirdetések, amelyekben a következő 2-3 hónapra keresnek csak bérlőt, vagyis addig, amíg a várakozások szerint biztosan nem térnek vissza a turisták. Van azonban egy olyan csoport is, akik az üresen álló lakásaikat a kórházi dolgozók részére ajánlják fel, hogy a következő hetekben ne kelljen érintkezniük a családjukkal. A koronavírus rövidtávú lakáskiadásra gyakorolt hatásairól a Magyar Apartmanikadók Egyesületének elnökét, Schumicky Balázst és a 35 lakást kezelő BudBed ügyvezetőjét, Varga Tamást kérdeztük.

Teljesen berendezett lakás kiadó, akár rövid távra, 5-10 napra is a belvárosban. Azonnali költözéssel.

Kiadó mától 1 vagy 2 hónapra belvárosi luxusgarzon, egyetemistáknak is.

Szép, jól felszerelt, bútorozott stúdió lakás kiadó az Erzsébet körúton a Király utcánál 100 ezer forint/hó-ért. Az árban kéthetente takarítás van.

Kiadó egy 23 négyzetméteres galériás lakás a Kazinczy utcában június 30-ig, 130 ezer forint/hó-ért.

Teleki téren 26 négyzetméteres lakás június 1-ig, de a vírussal kapcsolatos fejlemények függvényében akár hosszabb időre is kiadó, 60 ezer forint/hó-ért.

Az elmúlt napokban ellepték az albérletkereső oldalakat az olyan lakáshirdetések, amelyeket célzottan 2-3 hónapos időtartamra adnának bérbe. A jelenség mögött a teljes egészében a turizmusra épülő Airbnb piac hanyatlása áll. Korábbi cikkünkben írtuk, hogy a kiadó lakások iránt akár az egyetemi kollégiumokból kiköltöző hallgatók is valamekkora keresletet teremthetnek, a bérleti díjak és az anyagi lehetőségek azonban közel sem biztos, hogy találkoznak.

A fenti ábrán jól látszik, hogy egyelőre a hosszútávú bérleti díjakhoz képest nem tapasztalható árcsökkenés a pár hónapra hirdetett kiadó lakások áraiban. Talán egyedül a 2300 forintos négyzetméterenkénti bérleti díjon kínált 7-es számú lakás olcsóbb a piaci átlagnál, a többség viszont magasabb annál, vagyis a bérbeadók többsége úgy van vele, hogy ha jelentősen alacsonyabb összegért tudnák csak kiadni az ingatlant, akkor inkább kivárják azt az egyelőre bizonytalan hosszúságú időszakot, amíg lecseng a járvány és újra visszatérnek a turisták.

"Több száz, eddig Airbnb-n hirdetett lakás jelent meg hirtelen az albérletkereső oldalakon, melyek többségét 2-3 hónapra szóló bérleti szerződéssel kínálnak. A célcsoportot részben a kollégiumokból kiköltöző diákok adhatnák, de egyrészt számukra az Airbnb-nél valamivel olcsóbb árak is túl magasnak bizonyulnak, illetve az egyetemek bezárásával többségük inkább hazaköltözött a szüleihez. Sok tulajdonos éppen ezért kivár és bízik abban, hogy nyárra helyreáll a turizmus és az első foglalásokkor azonnal élesíteni tudja a lakást. A világjárvány miatt kialakult helyzetben azonban vannak, akik a nyereséget elengedve a kórházi dolgozók életét szeretnék segíteni azzal, hogy ne kelljen aggódniuk családtagjaik egészsége miatt és a következő néhány hétben külön tudjanak költözni szeretteiktől. Ehhez a Budapesti Airbnb közösség az egészségügyi dolgozókért csoport tagjai kórházban dolgozó, közvetlen betegekkel érintkező egészségügyi dolgozók számára ingyen biztosítanak lakást. Természetesen minden esetben a lakás tulajdonosa által meghatározott időtartamra és feltételek betartásával." - mondta el a Portfolio megkeresésére Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke.

A közös teherviselést hiányolják az Airbnb-sek

A koronavírus okozta helyzetben rendkívüli intézkedést vezetett be az Airbnb, minden foglalását ingyenesen lemondhatóvá tette, országtól függetlenül, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy azért kell utazniuk mert nem fogják visszakapni úgysem a pénzüket. Ez Magyarországon jelenleg csak április 14-ig van így, de Schumicky Balázs szerint minden bizonnyal meg fogják hosszabbítani, ami az Airbnb-t üzemeltető nagyobb cégek számára katasztrofális hatással lesz.

Normális esetben a törlési feltételek változók a lakásokban, az ár és a minőség mellett, ez is egy versenyeszköz a tulajdonosok kezében a turisták bevonzására – ahol lemondás esetén visszakérhető a foglalás ára, nyilván előnyt élvez. „A lakáskiadó határozza meg, hogy milyen refund policy-t, vagyis visszatérítési politikát folytat, a leglazább, ahol bármikor le lehet mondani a foglalást és a teljes összeg visszajár. A legszigorúbb, ahol az összeg 50 százalékát megtartja a lakástulajdonos, illetve, a foglalt lakás átvétele előtti hétben a teljes összegre igényt tart” – mondta a Portfolio-nak Varga Tamás, a 35 lakást kezelő BudBed ügyvezetője. A BudBednél a tulajdonosokkal egyeztetve ez utóbbi, legszigorúbb visszatérítést kérik a szállásfoglalóktól. Ugyanakkor Varga megjegyezte, hogy a 100 százalékos visszatérítés is csak nevében az, valójában a befizetett összeg 85-87 százaléka, mert az Airbnb a jutalékát nem adja vissza a vendégnek.

Normális üzletmenetben a havi átlagos 3-400 foglalásra jut 5 lemondás, a koronavírusról szóló első hírekre ez megduplázódott.

Március 7-éig két hét alatt volt 5 törlésünk, ami szintén elenyésző, aztán napról-napra súlyosabbá vált a helyzet, napi 4-5 lemondás érkezett, de még ekkor is normálisan folyt az üzletmenet, még az olasz vendégek is rendszeresek voltak.

Aztán 13-án jött a teljes összeomlás, tömeges törlések és levelek a turistáktól, akik a helyzetre való tekintettel a teljes összeget igényelték vissza.

„A tulajdonosokkal egyeztetve kitartottunk a korábbi üzletpolitikánk mellett, vagyis a foglalási díjak felét adtuk csak vissza. Nemcsak azért, mert ezekkel a feltételekkel hirdetjük meg a lakásokat és az ügyfeleink, a lakástulajdonosok érdekeit védjük, de egy ilyen rendkívüli helyzetben éppen a közös teherviselés lenne indokolt” – mondta Varga, aki szerint fájdalmas dolog, ha valakinek le kell mondania a nyaralását és még a fele pénzét is bukja, de az ő részükről több mint fájdalmas, amikor 3-400 foglalásnak a felét bukják.

Aztán jött a hidegzuhany, amikor a platformot biztosító Airbnb bejelentette, hogy a koronavírusra való tekintettel március 14-től április 14-ig az összes foglalás árát visszatérítik. „Ennek az volt az előzménye, hogy valamivel előtte azzal próbálták a lakáskiadókat ösztönözni, hogy ha a törlési feltételeknél a teljes visszatérítést választják, akkor az Airbnb el fogja engedi a rájuk eső 3 százalékos jutalékot. Csakhogy mivel a foglalások száma nullára zuhant, így a lakástulajdonosok ezzel nincsenek kisegítve” – mondta a cég ügyvezetője.

Varga megérti az Airbnb álláspontját is, ami az, hogy egy ilyen helyzetben ne utazzanak csak azért el a turisták, mert nem akarják, hogy a pénzük elvesszen, inkább visszatérítik nekik. Ez azonban a vállalkozói oldalról több hónapos kiesést jelent.

A BudBed havi 2 milliós forgalma egy hét alatt lenullázódott, egy átlagos lakáskiadó pedig nagyjából havi 200 ezres haszontól esik el.

További teher, hogy az áfábevalláshoz már március elején elkészítette a könyvelő az áfaanalitikát, vagyis most úgy fizetik be az áfát a foglalások után, hogy azok nagy része nem teljesül, ezek visszaigénylése óriási papírmunkát jelent majd. (Ez esetben nem a vállalkozás bevétele utáni áfáról van szó, hanem az áthárított áfáról, ugyanis az Airbnb nem adóalany Magyarországon, ezért az itt termelt jutalékok után a vállalkozók/lakástulajdonosok fizetik be az áfát.)

Címlapkép forrása: Getty Images