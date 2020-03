A turizmus nem szűnik meg, a mostani helyzet megtanítja az embereket jobban odafigyelni egymásra

Futó Péter Cikk mentése Megosztás

A bejelentett gazdaságélénkítő csomag életmentő lehet most a turizmusnak, hogy a kifizetett munkabérek és hitelek következtében ne menjen csődbe az ágazat. A mostani helyzet során a szállodaipar kapta az első nagy pofont, és bár nem látjuk még mikor, de a korábbi válságokhoz hasonlóan vélhetően most is helyreáll majd a piac - mondta el a Portfolio megkeresésére Hegedűs Attila, a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. A turizmus mellett azonban most más iparágak is segítségre szorulnak.