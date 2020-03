Szinte már sírnak a bérlők, hogy zárják be a plazákat a koronavírus miatt

Intenzív egyeztetés zajlik több hazai bevásárlóközpont bérlői és üzemeltetői között, hogy miként tudják csökkenteni a kieső forgalmuk okozta veszteségeket. Konkrét álláspontot azonban csak a márciusi adatok ismeretében tudnak kialakítani. A bérlők szinte egyöntetűen sürgetik a plazák bezárását. Közös érdek, hogy a korlátozások végeztével elindulhasson a kereskedelem.

Szinte csak ténfergő látogatókat és nagyon kevés vásárlót találunk ezekben a napokban az összes bevásárló-és üzletközpontban. Mármint a nem az alapellátásba tartozó ruházati és más üzletekben, hiszen az élelmiszerboltok, patikák, dohányboltok és bankok még nyitva vannak (egyesek szerint az állateledelt árusítóknak is így kellene tenni - a szerk.). Minden más bérlő azon igyekszik, hogy engedményeket csikarjon ki a központ üzemeltetőjétől. Nem túlzás azt írni, hogy szinte könyörögnek a bezárásért és persze a díjak halasztását vagy elengedését is jó néven vennék.

Nagyobb bevásárlóközpontokban lévő bérlemények üzemeltető város név bérlemények (db) ECE Projektmanagement Kft. Budapest Árkád 200 Győr/Pécs/Szeged Árkád 390 Debrecen Fórum Debrecen 120 Gránit Pólus Zrt. Budapest Westend 400+ Diófa Alapkezelő Zrt.* Budapest Shopmark 75 Indotek Group BP+más 22 központ 1300+ Mammut Management Kft. Budapest Mammut 240 Mall Management Beta Kft. Budapest Corvin Plaza 110+ Budapest MOM Park 97 Klepierre Budapest Duna Plaza 200 Multi Hungary Management Kft. Budapest Allee 160+ CBRE Budapest Campona 160+ CBRE Budapest Polus Center 200+ CBRE Budapest KÖKI Terminal 140+ *januári közlés szerint az Indotek felvásárolta a céget forrás: cégközlések, Portfolio

Sugár György, a több nemzetközi márka közel 50 magyarországi egységét fenntartó Boston Csoport tulajdonosa szerint most nem a bérleti díjak és a közös költség csökkentése vagy felfüggesztése van napirenden, noha idővel ez az üzemeltetőkkel folytatott tárgyalások egyik témája lehet. Úgy látja, hogy sokkal nagyobb szükség lenne világos, egyértelmű és gyors kormányzati lépésekre a munkahelyek megvédése és az adózási kérdések megoldása érdekében.

„Csökkenteni lehetne a bért terhelő járulékokat vagy átmenetileg az állam átvállalhatná ezeket a terheket a vállalkozásoktól. Nem világos, hogy mi lesz az ÁFA-fizetéssel és az egyéb adókkal. Kényszerbezárás esetén a kisebb üzletek tulajdonosai képtelenek lesznek fizetni a felmondási időre járó pénzt és a közterheket.” – fűzte hozzá.

A kormány szerdai gazdasági döntései ugyan némi enyhülést hozhatnak a plazákban működő vendéglátó és szórakoztató egységeknek azzal, hogy moratóriumot hirdettek a bérleti díjak emelésére. De ezek csak a plazák bérlőinek 15-20 százalékát adják. A túlnyomó részt alkotó más területeken működő cégek továbbra is legalább ilyen mértékű könnyítésekre várnak. Nekik - ha van céges hitelük - jól jön ugyanakkor, hogy hiteleik fizetésének a felfüggesztéséről döntött a kormány. A bérbeadók egyébként nem készültek a bérleti díjak emelésére, ez irracionális lenne, mert nem akarják elveszíteni bérlőiket. Több nagy bevásárlóközpont-bérbeadó is megerősítette lapunknak, hogy nem a bérleti szerződésekre összpontosítanak, hanem a bérlői munkahelyek megtartására, az ellátás, valamint saját munkavállalóik és a vásárlók biztonságára, egészségére.

Ugyancsak súlyos kérdés, hogy a bolthálózatok miként képesek megszervezni a későbbi újranyitás utáni első heteket. A nemzetközi, főleg Kínából indult áruszállítás már vagy leállt, vagy nagyon akadozik. Sok ruházati lánc (köztük a Boston Csoporthoz tartozók is) azzal küzd, hogy a meglévő árukészletben a tavaszi kollekció van túlsúlyban, de az újranyitáskor nem lesz szükség rá, így azt vissza kell szállíttatni, illetve az akkor éppen szezonális (vélhetően nyári, netán őszi) cikkeket beszállíttatni. Erre a várható fizikai forgalmi koncentrációra csak kevés bevásárlóközpont készült fel.

Havi bérleti díjak (balról jobbra) a vidéki bevásárlóközpontokban, valamint a fővárosi egyéb és kiemelt plazákban, illetve a budapesti főútvonalak mentén és a sétálóutcákban. forrás: CBRE

A plazák mostani nyitvatartási rendje szerinte nem megoldás, mert a bérlők terhei ezzel nem csökkennek, miközben a bevételeik igen jelentős részét, sokszor többségét adó külföldi vevők szinte teljesen eltűntek. Ráadásul a központok a járvány gócpontjai maradtak, ami rendkívül veszélyes, az alkalmazottak még a csökkent forgalom idején is túl sok potenciális fertőzővel vannak egy légtérben.

Az Indotek Group már megkezdte az egyeztetéseket a tulajdonában álló plázák bérlőivel, mert közös érdekük, hogy a lehetőségekhez mérten minimalizálják a bérlői és a tulajdonosi veszteségeket. A csoportnál továbbra is a hatályos bérleti és szolgáltatási szerződések vannak érvényben, folyamatosan nyomon követik az esetleges további korlátozó intézkedéseket, és tartják a kapcsolatot bérlőikkel. A vásárlást a központi rendeleteken felül nem korlátozzák, az élelmiszert, illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletek változatlan nyitva tartással működhetnek. A nyitvatartási időben fokozott fertőtlenítő takarítást végeznek minden létesítményükben.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 19. Egy mondatban minden a koronavírusról: Nem vesznek új ruhát az emberek a karanténra

A Diófa Alapkezelő által üzemeltetett budapesti Shopmarkban már volt olyan bérlő, amelyik bérleti díj-mentességet kért, de egyelőre a többség azzal van elfoglalva, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott forgalomhoz és megtartsák a munkahelyeket. Többségük arra számít, hogy az alapellátáshoz feltétlenül szükséges boltokon kívül hamarosan teljesen bezárnak a plazák. Az üzemeltető utalt arra is, hogy a másfél évvel ezelőtti teljes felújításkor egyszerre nagyon sok üzlet leállt, nem volt fennakadás az üzemeltetésben, az akkor szerzett tapasztalatokat most is hasznosíthatják.

A bérleti szerződések ugyan rendelkeznek a vis maior esetében alkalmazandó eljárásról, de a Diófa a PTK vonatkozó részére hivatkozva fog mentességet vagy felfüggesztést adni a zárva tartás idejére a bérleti díjra vonatkozóan. A közös költségnél viszont nem tudnak eltekinteni a havonta fizetendő előlegtől, hiszen egy zárva lévő központot is üzemeltetni kell, ráadásul előfordulhat, hogy extra őrzési kiadások keletkeznek. Természetesen az éves elszámolásnál a bérlők arra számíthatnak, hogy az üzemeltető figyelembe veszi a zárva tartás idejét.

A hazai Árkád központokat és a debreceni Fórum Debrecent üzemeltető ECE Projektmanagement azt hangsúlyozta, hogy a járvány hatásait sem időben, sem mélységében nem látják egyelőre. Ugyanakkor első lépésként szoros és állandó kapcsolatot tartanak fenn befektetőikkel, hogy megoldásokat dolgozzanak ki a bérlők ideiglenes támogatására. "A jövőre tekintve lényeges, hogy bérlő partnereinkkel és befektetőinkkel közösen tudjunk olyan megoldási javaslatokon dolgozni, amelyek mind a bérlőink, mind a befektetőink számára megfelelő megoldást jelentenek." - fűzte hozzá a vállalat.

Címlapkép forrása: Getty Images