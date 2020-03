Elértéktelenedett bankjegyeket igen, de lakáskulcsokat még válság alatt sem söpörnek az utcán

Visszaesésre számít a Metrodom

A 2008-as válságot követően az új építésű lakásátadások száma 2015-től 2019-ig dinamikusan nőtt, a tavalyi évben meghaladva a 20 ezer darabot. Már egy éve tudjuk, hogy 2020-ban az áthúzódó hatást is figyelembe véve megfordul a trend és csökkenő irány következik, ami 2020-ban mintegy 18 ezer lakást jelent, 2021-re pedig az előrejelzések szerint 16 ezer lakás épült volna.

Ehelyett a koronavírus okozta gazdasági visszaesés hatására várhatóan 2021-ben csak 10 ezer lakás fog megépülni.

"2019. augusztus óta folyamatosan csökkenő kínálat és csökkenő kereslet tart fent egy egyensúlyt, melyet most a koronavírus gazdasági hatása fog további jelentős mértékben csökkenteni. Várhatóan pár hónap után újra tudjuk indítani a gazdaságot, de fontos látnunk, hogy most nagyon hasonló a helyzet, mint 2015-ben. A reményeink szerint majd újra erősödő kereslet egy alacsony kínálattal fog találkozni, ami egy újabb jelentős áremelkedési ciklushoz fog vezeti. Az történt 2015-ben, hogy a válságból kijöttünk, megnőtt a bizalom, sokat segítettek az állami támogatások és mindez megnövelte a keresletet, de a kínálat még az 5%-os áfa bevezetésével együtt sem tudta kielégíteni a keresletet, hiszen egy lakóingatlan fejlesztés 2-4 éves időtartamot vesz igénybe. Most is ez fog történni, a csökkenő trend és a koronavírus hatása miatt alig indulnak új fejlesztések, ugyanakkor a válság elmúltával majd visszatér a kereslet plusz a válság alatt elhalasztott kereslet, amit csak 2-4 éves időtartam alatt tud majd a kínálat kielégíteni." - hívta fel a figyelmet Kiss Gábor, a Metrodom ügyvezető igazgatója.

A mostani helyzetben rövid távon a saját célú lakásvásárlás jelentős csökkenése várható, mert már nem stabil a jövedelem, bizonytalan a munkahelyek sorsa, nehezebben elérhető a hitel és ezek alapján kevesebb a bizalom a jövőben. A befektetési célú vásárlók száma jelentősen csökkent az elmúlt 6 hónapban, a MÁP+ és a lakásár növekedésének megtorpanása miatt, de most, hogy az infláció várhatóan középtávon 4% mértékű lehet és így már nem annyira vonzó a MÁP+, illetve a tőzsdei ügyletek is nehezen kiszámíthatók, jó befektetési alternatíva az ingatlanvásárlás.

Amire szükség van az a kiszámíthatóság és a hosszú távú stratégiai tervezés. A hosszú táv nem 4-5 évet, hanem legalább 7-11 évet jelent. A lakáspiac csökkenő trendjét jelentősen tovább rontja a koronavírus gazdasági hatása, ezért szükségünk van Nemzeti Lakás Stratégiára, hogy a 2008 óta tartó hullámvasút után egy hosszútávú kiszámítható, emelkedő piac alakuljon ki.

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület javaslata szerint tartósan vissza kell hozni az új építésű lakásokra vonatkozó 5%-os áfa mértéket, melyhez kapcsolódóan a fejlesztők vállalnak +4% lakáspolitikai külön adót, mely alkalmas a lakáspolitikai célok állami támogatására.

A lakhatáshoz való hozzájutási lehetőségeket szélesíteni kell, így szükséges a fiatalok támogatása az első saját lakás vásárlása előtti időszakban. Erre javasoljuk a vállalkozói bérlakás program kidolgozását. Úgy kell kialakítani a szabályozásokat, hogy legalább évi 30 ezer új lakás épüljön, mely biztosítaná az elérhető lakhatást, az árak stabilitását, a lakásállomány megújulását, a munkaerő mobilitását, a lakások energiafelhasználásának jelentős csökkenését és a 4-es multiplikátor hatásnak köszönhetően a gazdasági növekedés fenntartását.

Így látja a Cordia

Azt nem lehet megjósolni, hogy mennyi ideig fog tartani ez a krízishelyzet, de várakozásaink szerint biztosan több hónapig. A Cordiánál abból a feltételezésből indulunk ki, hogy egy komoly gazdasági és pénzügyi válság is állhat előttünk, amelyben mindenki behúzza a kéziféket. Minél határozottabbak az intézkedések, annál nagyobb mértékű lehet ez a lefékeződés, de annál rövidebb ideig is tarthat. Arra számítunk, hogy az előttünk álló, nem túl hosszú időszakban az új lakások iránti kereslet átmenetileg számottevően csökken.

A kivitelezési oldalt az ellátási lánc szakadozása, a létszám ideiglenes csökkenése fogja jellemezni, emiatt a befejezések jelentősen késhetnek.

Mindeközben a jó hír az, hogy a bankrendszer sokkal jobb állapotban van mint 2008-ban, a magyar gazdaság összehasonlíthatatlanul erősebb, a lakosság eladósodottsága sokkal alacsonyabb és forintban van, rengeteg tartalék áll rendelkezésre, és – ami különösen fontos – nincs itthon ingatlanpiaci buborék.

A küszöbön álló válság hatására több ingatlantípus jövedelemtermelő képessége biztosan át fog értékelődni, ám a lakások szerepe várakozásaink szerint erősödni fog, különösen a régiónkban, ahol hagyományosan magas a tulajdoni arány és a saját tulajdonú otthon jelent ma is biztonságot és menedéket az emberek számára. A mostani helyzet bizonyítja azt, hogy a lakás nem csak otthon: olyan funkcióknak is biztonságos helyet képes adni, mint a home office, vagy a digitális távoktatás. Ahogyan mondani szoktuk:

Válságban a világ látott már olyat, hogy elértéktelenedett bankjegyeket, részvényeket söpörnek össze az utcán, de lakáskulcsokat soha és most sem lesz ilyen helyzet.

Cégünk pozíciója is szilárd: minden projektünkhöz rendelkezünk a szükséges önerővel, az elindult fejlesztéseinkhez megvan a finanszírozás, a lakóingatlan-projektekben magas az előértékesítettség. Ez azt jelenti, hogy ahogyan a múltban, most is végig visszük az elindított projektjeinket és folytatjuk a további fejlesztések előkészítését, a vevőink számíthatnak ránk.

