Ennyibe kerül ma egy négyzetméter új lakás Budapesten - Íme a 27 százalékos áfa hatása

Év elején többször próbáltuk megbecsülni, hogy mekkora áremelést okozott a 27 százalékos lakásáfa az új lakások piacán, most viszont megjelent a téli hónapokra vonatkozó Budapesti Lakáspiaci Riport, amiből pontosan kiderül, hogy mekkora is volt a változás. Az adatbázis közel 24 ezer lakást tartalmaz, amelyek olyan fejlesztésekben találhatók, ahol 2019 negyedik vagy 2020 első negyedévében legalább egy szabad lakás elérhető volt.

A tavaly őszi és nyári kínálathoz hasonlóan továbbra is nagyjából 7000 eladó új építésű lakás van Budapesten, a lakások és projektek száma azonban csökkenő tendenciába váltott. Míg az őszi nagyobb új kínálatot az utolsó pillanatban elindított, most már csak 27 százalékos áfával értékesíthető projektek jellemezték, addig az idei év elején mindössze három, 100 lakásosnál nagyobb projekt indult. Ezek közül a két legnagyobb fejlesztésben a lakások továbbra is 5 százalékos áfával vásárolhatók.

A szabad lakások alapterülete minimálisan csökkent, jelenleg 63 négyzetméter, az átlagár pedig 68 millió forint.

Forrás: Budapesti Lakáspiaci Riport

Az ábra alapján úgy tűnhet, hogy kis mértékben csökkentek az árak is, azonban ennek módszertani okai vannak. Az egyik nagyobb lakásszámú, és átlagosnál jóval drágább projektre a fejlesztő most nem közölt árat, emiatt esett be enyhén a szabad lakások átlagos ára.

A 27 százalékos áfa életbe lépett a 2018. november 1. után építési engedélyt szerzett projekteknél, így ezen lakások körülbelül háromnegyedénél drágulás mérhető, döntő többségüknél a hirdetési árak legalább 5 millió forinttal emelkedtek. Az 5 százalékos projektek esetén csak minden harmadik lakást áraztak át, az átárazások valamivel több mint harmada pedig lefelé történő korrekció volt. A fizetési ütemezéstől függő vételár kedvezmények szinte teljesen megszűntek, jelenleg a 27 százalékos projektek kedvező fizetési ütemezéssel (10-90%, 20-80%) csábítják a vásárlókat.

Forrás: Budapesti Lakáspiaci Riport

Ami a teljes kínálatot illeti, a szabadon elérhető 7000 lakásból valamivel több, mint 5500 lakáshoz tartozott pontos alapterület és ár, ez alapján:

egy átlagos budapesti új lakást most 946 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak, míg a medián ár éppen 900 ezer forint.

Az előző negyedévhez képest ez közel 5 százalékos drágulást jelent, azonban ha azt is figyelembe vesszük, hogy a 27 százalékos áfával kínált lakások egyre nagyobb teret kapnak a teljes kínálaton belül akkor az látszik, hogy nem minden projektben árazódott be egy az egyben a magasabb áfakulcs, vagy ez a beárazódás részben már tavaly megtörtént. A következő elemzésünkben kerületenként is megnézzük, hogy mit okozott az árakban a 27 százalékos áfakulcs.

Címlapkép forrása: Getty Images