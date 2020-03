Koronavírus: mekkora zuhanásra kell számítani a hazai lakáspiacon?

A koronavírus kapcsán a helyzet napról napra változik. Ugyanakkor az emberek lakásigénye a vírustól függetlenül létezik, bár a mostani helyzetben a lakásvásárlás nem annyira akut probléma, mint egy nagybevásárlás, vagy idősebb hozzátartozók segítése - mondta el a Portfolio megkeresésére Incze Zsombor, a Takarék Index projektvezetője.

A lakáspiacra gyakorolt hatásokat jelentős mértékben befolyásolják a járvány terjedése kapcsán hozott hazai és nemzetközi intézkedések, és azok időbeni kiterjedése. Szintén kiemelt fontosságúak lesznek a járvány gazdasági hatásainak leküzdésére esetlegesen meghozott gazdaságpolitikai döntések.

Minden a járvány hosszától függ

Amennyiben a járvány terjedése érdekében bevezetett és esetlegesen még bevezetésre kerülő intézkedések következtében néhány hét alatt a járvány „lecseng”, akkor prognózisunk szerint az árakra jelentős hatással nem lesz, míg tranzakciók közül értelemszerűen kiesnek az erre az időszakra esők. A rövid távú lakáskiadásra viszont lehet elhúzódó hatása egy rövidebb lefolyású járványnak is, ugyanis a hozamok már most meglehetősen alacsonyak, a foglalásokat folyamatosan lemondják az utazók, így pedig a járvány hatása a hosszú távú kiadás hozamainak alá is csökkentheti a rövid távú kiadás megtérülését, miközben utóbbi értelemszerűen kockázatosabb és több feladattal járó vállalkozás. A turizmuson keresztül csorog be tehát a lakáspiacra a hatás, és az idei évben ez kimondottan jelentős is lehet. A hosszú távú lakáskiadás kapcsán viszont érdemi hatásokra nem számítunk, hiszen lakni ugyanúgy mindig kell valahol, a járvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedések (pl. utazási korlátozások, stb.) pedig nemzetközi trendekbe illeszkednek, így nem tekintjük őket olyan piacidegen elemeknek, amelyek a külföldi befektetőket jelentős mértékben eltántorítanák, tehát keresleti és kínálati oldali sokkot sem várunk - hívta fel a figyelmet a szakértő.

Amennyiben elhúzódik a járvány megfékezése, úgy megítélésünk szerint komolyabb ingatlanpiaci konzekvenciákkal kell számolnunk. Ebben az esetben ugyanis tartósabb reálgazdasági hatásokkal szembesülünk, amelyek abból erednek, hogy egy modern gazdaságban a GDP több mint kétharmadát a szolgáltatószektor adja, miközben a legnagyobb visszaesést éppen a személyes kontaktusra épülő szolgáltatások szenvedik el. Ezért szolgáltató szektorban dolgozók fogyasztóként nem tudnak megjelenni a piacon, hiszen a járvány okozta bevételkiesés már számottevő problémát okozhat számukra. Ebben az esetben reálisan számolhatunk tényleges ár-, illetve jelentős tranzakciószám-visszaeséssel, az új építkezések lassulásával, sőt bizonyos szegmensekben akár a lakásbérleti díjak befagyásával is. Ezek értékét számszerűsíteni még korai, de a járvány által okozott egyedi élethelyzetekből eredő „fire-sale” jellegű tranzakciók számának esetleges növekedésével az eddig „alkalminak” titulált vételek száma jelentősen növekedhet a piacon.

Építőipari hatások

Az építőipar számára az eddigi munkaerőhiányos helyzet mellett adott esetben alapanyaghiány jelenthet kihívást, ugyanakkor felmerül, hogy esetlegesen a korábban turizmusban dolgozók egy része alkalmilag az építőiparban keres megélhetési lehetőséget, így a munkaerőpiaci téren enyhülhet a nyomás. A hitelezésben pedig az átfutási idők növekedésével, illetve a kockázati költségek emelkedésével lehet érdemes kalkulálni, valamint a reálgazdasági hatások függvényében az új hitelek kihelyezésének lassulásával.

A járvány hosszú távú hatásait, bármelyik forgatókönyv is áll közelebb a valósághoz, a megvalósuló gazdaságpolitikai döntések fogják meghatározni. A világban mostanáig látott döntések alapján ezekre jelenleg nincs „legjobb gyakorlat”, véleményünk szerint például vitatható, hogy az amerikai jegybankhoz hasonló gyors és jelentős kamatcsökkentésekkel például tompítani lehetne az ingatlanpiacot érintő sokkot. A gazdaság a járvány hatására nem egy strukturális, hanem egy cash-flow jellegű problémával küzd, a szereplőknek időnyerésre van szükségük, azt gondoljuk, hogy ezt segítő lépésekkel lehet az ingatlanpiaci sokkhatásokat is csökkenteni - tette hozzá.

Hatalmas ütést kapnak a vezető gazdaságok

A járvány ingatlanpiaci hatásait illetően kezdetben a piaci folyamatok lassulására, a válságból való kilábaláskor viszont gyorsuló piacra és emelkedő árakra számít Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property tulajdonosa és vezérigazgatója.

Várakozásaink szerint hatalmas ütést kap majd a magyar, az európai és az USA gazdasága is attól, hogy várhatóan hosszú hónapokra leáll, vagy akadozik az élet sok szektorban. Emiatt a kormányzatok és jegybankok hatalmas fiskális és monetáris támogatást kell nyújtsanak a piaci szereplők és magánszemélyek számára mindenhol a világon a vírus miatti leállás időszakában, majd a gazdaságok újraindításakor is. Ezek a támogatások hatalmas költségvetési hiányokat eredményeznek majd, amelyet elsődlegesen a jegybankok fognak a legtöbb országban finanszírozni. A megnövekvő államadósságokat pedig csak az infláción keresztül tudják majd további pénzteremtéssel csökkenteni, a kamatszintek alacsonyan tartása mellett, ami miatt a reál kamatok sokáig negatívak vagy 0 körüliek lesznek - emelte ki a szakértő.

Egy ilyen környezetben az olyan inflációkövető pénzügyi és reál eszközök fognak felértékelődni, mint az arany, az infláció követő állampapír és főként az ingatlan.

A lakosság számára az ingatlanszektoron belül a lakások lehetnek a kézzelfogható menekülő, reálhozamot termelni képes eszközök egy ilyen környezetben. Emiatt, bár a járvány időszakában a bizonytalanság és a helyhez kötöttség miatt jelentősen eshet a tranzakciók száma és a kivárás lehet jellemző, az inflációt eredményező kormányzati és jegybanki intézkedések középtávon, a kilábaláskor már jelentős nominális árnövekedést eredményezhetnek majd.

Az építőipari foglalkoztatáson keresztül a magyar gazdaság visszaesésének tompításában és újraindításában is fontos szerepe lehet a lakásépítéseknek. Mivel a keresleti oldal a foglalkoztatási kockázatok miatt elbizonytalanodhat, szükséges lesz mind a keresleti, mind a kínálati oldalt támogatni, és a finanszírozók számára nyújtott garanciáknak és ösztönzőknek is fontos szerepe lehet, mind a lakossági, mind a fejlesztői hitelek tekintetében. A kormányzatnak meg kell fontolnia az 5%-os lakásáfa visszahozását a kínálati oldal támogatása érdekében. Bár hosszabb távon az 5%-os áfa feletti 4%-os különadót tartjuk a megfelelő áfa szintnek -ennek bevezetése esetén- az újabb beruházások beindításához 2-3 évre fel kellene függeszteni a 4%-os különadót is. Ezen lépések hiányában új építésű projektek nem fognak indulni 2020-ban, sőt a kisebb fejlesztők projektjei meg is akadhatnak.

A Biggeorge Property valamennyi beruházásán -megszigorított higiéniai szabályokkal- jelen körülmények között is folynak az építési munkálatok, több beruházásunk áll átadás előtt. A szakadozó anyagellátás és néhol a munkaerő kiesése okozhat ugyan késedelmet a kivitelezésben, de mind a Biggeorge Property, mind kivitelező partnerei mindent megtesznek azért, hogy a járványügyi helyzet minél kisebb hatással legyen az átadási időpontokra.

