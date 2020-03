Kiderültek a legfrissebb négyzetméterárak: ennyit kell adni Budapest kerületeiben egy új lakásért

A legfrissebb adatok alapján 946 ezer forint volt Budapesten az új lakások átlagos négyzetméterára 2019 és 2020 téli hónapjaiban és összesen kilenc olyan kerület volt, ahol az átlag négyzetméterár meghaladta a teljes Budapestre vonatkozó értéket. Mutatjuk, melyik kerületben, milyen áron lehet most új lakást kapni.

Már régóta vártuk a legfrissebb, új lakásokra vonatkozó áradatokat, most vagyunk túl ugyanis azon az időszakon, amikor a kedvezményes áfa határideje letelt. Bár sok projektet még így sem érintett a 27 százalékra visszaemelkedő áfa (azok a lakások, amelyeknek meg volt az építési engedélye 2018 novembere előtt, még 5%-os áfával értékesíthetők) érdekes kérdés volt azonban, hogy a fejlesztők hogyan forgatják bele az új lakások értékesítési árába a visszaállított áfát.

A legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riport adataiból ez is kiderült, amiről a minap be is számoltunk:

Az áfa hatása nemcsak egy adott lakás átlagárában, hanem a még eladó új lakások négyzetméterárában is megmutatkozott, egy negyedévvel korábban még 930 ezres átlagról számoltunk be,

most EGY ÁTLAGOS BUDAPESTI ÚJ LAKÁST 946 EZER FORINTOS NÉGYZETMÉTERÁRON KÍNÁLNAK, MÍG A MEDIÁN ÁR ÉPPEN 900 EZER FORINT.

Nézzük a legdrágább és a legolcsóbb kerületeket

Egyelőre olyan kerület van Budapesten, ahol az új lakások átlagos négyzetméterára átlépte az 1 millió forintot, de a XI. kerületi átlag is csupán pár ezer forinttal marad el ettől a lélektani határtól. A belváros, vagyis az V. kerület mellett, a XII. kerületben is jóval meghaladja az új építésű lakások négyzetméterára a másfél milliót, csak úgy mint a II., illetve az I. kerületekben. Utóbbinál hozzá kell tenni, hogy kifejezetten kevés az új állomány, így néhány lakásnak az árváltozása is befolyásolni tudja az átlagot.

A korábbi negyedévhez hasonlóan, most is a VIII. és IX. kerületekben tapasztalt átlagos négyzetméterár közé esik a jelenlegi 946 ezer forintos átlag. Ferencváros 20 ezer forinttal marad el ettől, míg Józsefváros 25 ezer forinttal lép azt túl.