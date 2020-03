Új rendszert találtak ki napi fogyasztási cikkek tárolására

A koronavírus következtében fellépő megnövekedett vásárlási aktivitás, és a fogyasztók felhalmozási tevékenysége rendkívül nagy terhet ró a kereskedelmi cégekre. Így a régió összes országában – köztük Magyarországon is – a jelenlegi piaci normának számító minimum 5 éves bérlési időtartamtól eltérően, a CTP most rövidebb futamidejű konstrukcióval is kiadja raktárterületeit az ügyfeleinek. Hazánkban ilyen rövid távú bérleti futamidővel közel 4700 négyzetméter raktárterület bérelhető a CTPark Budapest West, biatorbágyi ipari parkban.

"Ez a lehetőség elsősorban az FMCG szektornak (napi fogyasztási cikkek, más néven Fast Moving Consumer Goods) kedvez, hiszen a hirtelen jelentkezett felvásárlási hullám gyors reagálásra készteti a kereskedelmi vállalatokat. Célunk, hogy ezzel a konstrukcióval segítsük az ellátási lánc zökkentőmentes működését az elkövetkezendő nehéz időszakban” – tette hozzá Huszlicska Dávid és Pozderka István a CTP Hungary Senior Üzletfejlesztői.

A CTP Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb, teljes körű szolgáltatást nyújtó, csúcstechnológiai üzleti parkokat, kereskedelmi és ipari ingatlanokat fejlesztő és üzemeltető cége. A CTP a CTPark hálózat tulajdonosa, amely Közép-Kelet-Európában több, mint 5,5 millió négyzetméternyi A-kategóriás ingatlannal rendelkezik 7 országban.

