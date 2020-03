Koronavírus: Kanadában vígan nyitva vannak az alkohol- és marihuana-boltok

Szigorítják a határellenőrzést a 37 milliós Kanadában is, az ország lassan bezárkózik. Még nincs pánikvásárlás,közben a városokban lehúzták a rolót az éttermek és minden, ami nem az alapellátáshoz tartozik. Még a Niagaránál is erre készül sok hotel. A kormány végre gazdasági mentőcsomagot fogadott el. A Portfolionak sikerült friss információkat gyűjtenie egy multinacionális vállalat torontói kirendeltségén dolgozó magyar szakembertől.

Kanada csak ezekben a napokban kezdi megtapasztalni, hogy mennyire súlyos a koronavírus-járvány miatti helyzet. (A szerda esti adatok szerint 2800 fertőzött volt és már 27-en meghaltak.) Látják a drámaian romló amerikai adatokat és a járvány elhibázott kezelését és igyekeznek már most csökkenteni a társadalomra és a gazdaságra nehezedő nyomást, még akkor is, ha ez sok helyi szerint késői reakció. A kormány egy 82 milliárd kanadai dolláros mentőcsomagot fogadott el, külön a kis és közepes vállalatokat és a munkanélkülieket célozták meg ezzel, ám sok millió kanadai lakost kihagytak. (Indult egy petíció, hogy ne csak a vállalatokat mentsék meg, eddig 1,3 millióan írták alá.)

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 18. Átmenetileg lezárják a kanadai-amerikai határt is

Ontario tartományban és központjában, Torontóban is korlátozták a mozgást – a nem ontarioi lakosokat és a turistákat nem engedik be - és természetesen meghatározták, hogy mely intézmények, üzletek tartoznak az alapellátásba. Ám más tartományokban nem ugyanazt a kört érintik az intézkedések. Az viszont országosan jellemző, hogy az állami kézben lévő, alkoholt árusító üzleteket és a magántulajdonú marihuana-boltokat nem zárták be – számolt be lapunknak a globális vállalat ott dolgozó magyar alkalmazottja, aki már több mint másfél éve él Torontóban és kapcsolatai révén Ontarioból és más kanadai tartományokból is ellenőrzött információkhoz jut.

A bevásárlást úgy oldják meg, hogy néhány társával összeállnak, s csak egy valaki megy el a szupermarketbe a listával. Vannak nagyobb sorok, de nincs pánikvásárlás, az alapvető élelmiszerekből, tisztítószerekből, egyéb háztartási kellékekből, munkavédelmi ruhákból folyamatos az ellátás. Ontarioban a klasszikus városi plazák, akárcsak a városszéli kisebb, földszintes strip mallok általában csökkentett nyitva tartással üzemelnek.

Az elmúlt hét-nyolc napban voltak olyan áruházak, ahol hirtelen megdrágult több alapélelmiszer, de ez nem jellemző országosan és inkább csak átmeneti (egy-két napos) jelenségről lehet beszélni. Érdekes, hogy a kisebb élelmiszerüzletekben néha sokszor jobb a kínálat, mint a nagy szupermarketekben, ahol egy-egy élelmiszertípuson belül a szortiment erősen limitált.

Tojásból és wc-papírból viszont nagyon sok üzletben mennyiségi korlátozást vezettek be.

Az építkezéseknél ugyanakkor mintha mi sem történt volna, továbbra is sok irodatorony és lakótorony beruházása zajlik. Interjúalanyunk azonban úgy tudja, hogy petíció indult ezek leállítása érdekében, mert a kezdeményezők szerint ezzel is megakadályozhatják a járvány terjedését.

A járványtól való félelem még nem hatja át a társadalmat, mint sok más országban. Egyelőre – az Egyesült Államoktól eltérően – Kanadában a nagy várásokból még nem indult el a vidékre menekülés, amiről ebben a cikkünkben írtunk. A közlekedésben nincsenek fennakadások, az áruszállítás is folyamatos. Az elővárosi vonatokat viszont ritkították és jóval kevesebb autó és ember van az utcákon, mint megszokott. Az egészségügyi ellátás továbbra is magas színvonalú, részben azért is, mert – az amerikaival ellentétben – állami kézben van az egészségbiztosítási rendszer, amit csak kiegészít a magánszektor.

Magyar nyilatkozónk jó lépésként értékelte, hogy a hat legnagyobb kanadai bank közölte: fél évre felfüggesztik a lakáshitelek törlesztését. Beszámolt még arról is, hogy

eddig több mint fél millióan írták alá azt a petíciót, amiben sürgetik a központi kormányt, hogy tiltsa be a lakásbérleti díjak indokolatlan emelését, és vezessen be plafont a bérleti díjaknál.





Fél évre kilakoltatási moratóriumot rendeltek el, igaz, csak Ontario, Quebec, Nova Scotia és British Columbia tartományban. Ennek azért is jelentősége van, mert magas a bérelt lakások aránya. A Toronto Star című újság internetes kiadásában a napokban olvastuk, hogy a bérlakásban élő 3,4 millió családnak csaknem a felénél legfeljebb másfél hónapnyi tartalék van lakbérre. A bérleti díj emelésének a mértékét Ontarióban törvény szabályozza, azt az inflációhoz igazítják. Idén ez legfeljebb 2,2%-kal haladhatja meg a tavalyi díjat. A bérlőt 90 nappal a bérleti díj emelése előtt értesíteni kell, és a bérleti díj évente (12 havonta) csak egyszer nőhet.

Kanada magyarul



A „Kanada magyarul” nevű Facebook oldal 2019. januári bejegyzése szerint Torontóban egy szoba rezsivel havi 700 kanadai dollártól indul. Családi ház alagsorában, kevéssé előnyös környéken egy szoba közös fürdőszobával már 400 dollárért is elérhető. Társasházi lakás esetében havi 1400-1800 dollár+rezsivel érdemes számolni. Családi házaknál 2500 dollárnál kezdődik a lista. A társasházaknál a bérleti díjban általában benne van a víz és a fűtés, tehát csak az árammal kell számolni. A külvárosban, illetve az elővárosokban a fenti árnál 20-40 százalékkal kevesebbért is lehet lakhatást találni az adott kategóriában, míg Torontó belvárosában a fentebb említett árak könnyen meg is duplázódhatnak.

Egyébként Torontóban az átlagos bérleti díj a nettó átlagjövedelemnek kb. 30-45 százalékát teszi ki, ami nagyon magas. A nagyvárosokban hasonló arányok figyelhetők meg. Torontóban egy nem kiemelt körzetben lévő, egy hálószobás lakásért 1800-2500 kanadai dollárt kérnek – mondta az interjúalanyunk.

A városok főútvonalai mentén vagy a belvárosban üzlethelyiséget bérlő mikro vagy kisvállalkozások jelentős része várhatóan lehúzza a redőnyt. Az sem ritka, hogy az egekbe emelt bérleti díjjal egyszerűen kiszorítják őket a bérbeadók. Ám a nehezebb, válságos időszakokban ilyenkor hosszú ideig üresen állnak ezek a helyiségek, állapotuk rohamosan romlik, a tulajdonos nem költ rá. Ezt felismerve sok önkormányzat magas plusz adóval sújtja a tulajdonosokat, ha egy bizonyos időn túl sem adja bérbe ismét az üzletet – ecsetelte a helyzetet a Portfolionak a Torontóban élő magyar szakember.