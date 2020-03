Scheer Sándor: Még nem szabadultak el az indulatok!

A hazai magasépítési piac egyik legfontosabb szereplőjét, Scheer Sándort, a Market Építő Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük meg egy villáminterjú keretében arról, hogy mik az első tapasztalatok és hatások a kivitelezésekben a koronavírus okozta válsághelyzetben. Egyelőre tartják a frontokat, haladnak a munkák, de rohamosan gyűlnek a kérdőjelek.

Mik a leglátványosabb hatásai a mai napig a koronavírus járványnak a hazai építőiparban?

A munkák lassulása.

Import anyagok bonyolultabb beszerzése.

A meglódult árfolyam (euró/forint).

A kialakuló bizonytalanság - elsősorban a külföldi munkavállalók itt maradása vagy hazautazása körül. Ez azonban hamarosan ki fog derülni, az ukrán kormány határozata alapján.

Munkák hány százaléka állt le?

Eddig egyetlen munkánk sem áll le.

Indulnak-e a betervezett új kivitelezések?

Igen, van új induló munkánk is. Mi éppen két új munkát is kezdünk. Zajlanak a tenderek. A BMW versenyeztet rendületlenül.

Esetleg bizonyos munkafolyamatok leállnak, ahol többen, csapatban dolgoznak együtt?

A dolgozókat igyekszünk védeni. Könnyebb a szabadlevegőn, de ott is és a benti munkákon igyekszünk távolságot tartatni, és a higiéniát fokozni.

Csak a külföldiek által végzett munkák állnak le

, mert esetleg hazamentek. Lassan csökken a létszám, a 60 felettiek, a kóros betegségben szenvedők, a külföldiek egy része morzsolodik le.

Mik a rengeteg külföldit foglalkoztató szektor munkaerővel kapcsolatos általános tapasztalatai?

Ahogy az előbb is utaltam rá, vannak hazautazások. Összességében kijelenthető, hogy mindenki dolgozni szeretne, a munkásoknak kevés a tartaléka és a kkv szektor is és minden vállalat megérzi, ha leállás esetén fizetni kell a bért az állománynak.

Anyagilag, pénzügyileg mekkora megterhelés ez a cégek számára, akár tőkeerős generál, akár napról-napra élő kkv, vagy mikro?

Természetesen rendkívül nagy megterhelés, és itt üt vissza a munkásoknak a feketén vagy részben feketén fizetett munkabér, mert egy leállás esetén az alapbér vagy néhol a minimálbér jár csak. Minden cég megérzi vagy meg fogja érezni ezt. Aki konzervatív gondolkodású volt a pénzügyeit illetően az kevésbé, de a többsége nagyon. El fog fogyni a tartalék, nagyon hamar. Komoly gond lesz az importőröknél, a forgalmazóknál is.

A szektor (ahogy szinte minden más is) most lelassult, részlegesen már meg is állt. Mikor indulhat újra?

Azonnal, ha a vírus lehetővé teszi. Mindenki dolgozni szeretne.

Mennyi idő kell az iparág újraindításásoz?

Megbízások kellenek, munka kell és likviditás. Előlegek, gyors fizetés. Kisebb részben támogatás. Néhány iparág megsínyli, pl. a szálloda beruházások, de munka kell, és optimizmus, bizalom. Ez utóbbi lesz nehezen visszaadható.

Mi kell hozzá? (ember, támogatás, anyag)

Meglátjuk. Talán a legfontosabb a megbízás. Az új munkák segíthetnek leginkább, illetve a gyorsabb számla kifizetés az állam részéről. Miután az állam a megbízások ~55-60%- át adja, ezért ő tud a leginkább élénkíteni. Most előjöhet újra a lakásáfa kérdése, a bérlakásprogram, valamint a kórházprogram ami még sosem volt ennyire aktuális, és ezeket kell beindítani. Érdemes lenne a még meglévő EU forrásokat ide, a beruházásokra átcsoportositani. Az építőipar magasépítesi területe nagy foglalkoztató, fel tudja szívni a munkanélküliek egy részét is akár.

Kik lesznek a nyertesek, vagy a vesztesek, ha bárki nyerhet?

Mindenki vesztes az építőiparban, csak a veszteség mértéke lesz változó. Itt nincsenek most nyertesek....

Mekkora csúszások alakulhatnak ki?

Ezt most nehéz megmondani. Még mindenki teljesíteni akar, nem adta fel senki. Nem tudjuk , hogy ez helyes, vagy sem, de ha termelünk, akkor könnyebben fogjuk kibírni.

Körbetartozások és csődök el fognak szaporodni nyárra?

Várhatóan igen. Főleg a mikro és kisvállalkozások esetén. Még nem látszik erős, csupán enyhe nyomás a pénzekért.

Még nem szabadultak el az indulatok.

Az építőipar dolgozni akar, és megfelelni, de egyre nehezebb lesz, leállás esetén pedig, sokkal nehezebb.

Általánosságban mik a várakozásai az egész válsághelyzet lecsengésével és a hatásokkal kapcsolatban?

Őszintén, nagyon szeretném sérülés nélkül túlélni ezt a helyzetet, mint egyén, mint cég. Ezért mindent elkövetek/elkövetünk. Ha vége lesz ennek akkor egy picit más világ jön, jobban fogunk figyelni arra mi a fontos, és el fogjuk hagyni a felesleges dolgainkat. Változni kell, változtatni kell. Az országunk remélem jól és fegyelmezetten viselkedik — mi azon vagyunk — és utána jobban megbecsüljük az életet, a földet, a lehetőségeket. Pozitív szemlélettel, összefogással, meg fogjuk oldani az elkövetkezendő évek kihívásait. A gazdaságot pedig mielőbb újra kell indítani.