Őszinte megszólalás egy kötelező karanténban élő magyartól

Először még csak a szájmaszkos kiszolgálók, majd a kijárási tilalom bevezetése és egy nem várt telefonhívás - egy olasz kisvárosban élő Olvasónk beszámolója következik a kötelező karanténos időszakról, a rendőri jelenlétről, és egyáltalán a mindennapi életről, abból az országból, amire most egész Európa figyelme szegeződik.

Két évet töltött már Olaszországban, jelenleg egy közép-olaszországi városban él és dolgozik az a fiatal Olvasónk, aki most részletesen beszámolt arról, hogy milyen kötelező karanténban lenni. A kijárási tilalom ellenére, a szerencsésebbek között tudja magát, a munkája ugyanis megmaradt, egyedül a hazautazása hiúsult meg, nem akarta kockáztatni az állását és azt, hogy esetleg ne tudjon visszamenni Olaszországba.

A kezdetek

A koronavírus észak-olaszországi kirobbanása idején nem sokat érzékeltek a problémából, és talán kissé könnyelműen azt gondolták, a vírus nem fog tovább terjedni a Lombardiában meghozott intézkedéseknek köszönhetően, így az első két hétben úgy teltek a mindennapok, mint korábban, a vírus megjelenése előtt.

"A város főtere és sétálóutcája még a karnevál idején is a szokásos zsibongó, élettel teli hely volt.Ekkor még csak annyi nem szokványos dolgot észleltünk, hogy a több száz fős munkahelyi étkezdében minden kiszolgáló maszkban volt, a korábbi fém evőeszközök és üvegpoharak ömlesztett, tárolóból szabad kézzel kivett rendszere helyett egyesével, előre csomagolt egyszerhasználatos készleteket találtunk. A sorban és a tálcacsúsztató pulton újonnan felfestett piros csíkok jelezték, hogy annál közelebb nem mehetsz az előtted állóhoz, és ha valaki megszegte, egyből rászóltak, hogy tartsa be a szabályokat. Az asztaloknál minden második széket eltávolítottak, az emberek elszeparáltan ebédelhettek csupán. Annak idején már ezt is döbbenetes és ijesztő dolognak éltük meg, sőt azokra is furán néztünk, akik az irodában az asztalukat óránként lefertőtlenítették."

Kép forrása: Gaál Fruzsina

Egyik napról a másikra, minden megváltozott

Majd egyik napról a másikra minden váratlan fordulatot vett - először csupán megyéket zártak le,másnap az egész országot vesztegzár alá vonták. Az nap este Olvasónkat felhívta a főnöke, hogy tájékoztassa, holnaptól az egész cég otthonról dolgozik és nem szabad elhagyni az otthonokat, kizárólag erősen indokolt okból, hiszen a vírus elérte a városukat is, több pozitív esettel.

Amikor a szombat éjszakai vesztegzár hírét küldték nekem a barátaim, én éppen a szokásos szombat esti étteremben majd hajnalig bárban töltött estémről sétáltam haza. Nem gondoltam akkor, hogy ez volt az utolsó nap hónapokig, amikor emberek között lehettem.

Kép forrása: Gaál Fruzsina

A helyzetet egy három nappal későbbi telefonhívás súlyosbította, melyből Olvasónk megtudta, hogy egy vele közvetlen kapcsolatban levő személy egy olyan orvossal érintkezett, akiről kiderült, hogy koronafertőzött. Telefonon általános tájékoztatást kapott arról, hogy nem hagyhatja el a házat és arról, hogy ha bármi tünete jelentkezik azonnal értesíteni kell a kórházat. Személyesen senki nem ellenőrizte, hogy ténylegesen betartja-e a karantént, bár az általános kijárási tilalom miatt az utcán kaphatott volna ellenőrzést, amelyből kiderült volna, ha nem otthon tartózkodik.

A tájékoztatást 2 hetes szigorú karantén követte, mely során utasításokat és kontrollhívásokat kaptam a közeli kórház egyik doktorától, illetve a cégünk HR-vezetőjétől.

A mindennapi élet egy vasárnapról hétfőre virradóan teljesen megváltozott - a korábban nyüzsgőutcákon egy lelket sem lehet látni. Olvasónk elmondása szerint mikor még a kezdetekben lement egy utolsó nagybevásárlásra (szigorúan szájmaszkban és gumikesztyűben), különös érzés volt kilépni az utcára, a bolthoz vezető 15 perces úton (át a főtéren, sétálóutcán) csupán 2 emberrel találkozott, mindkettő maszkban, kesztyűben volt és a másikat megpillantva az úttest másik felére áttérve folytatták útjukat. Az emberek féltek egymástól, az az érzés volt bennük, hogy messziről el kell kerülni mindenkit.

Kép forrása: Gaál Fruzsina

"A bolthoz érve az a kép fogadott, hogy sorszámhúzással kell a másik 20, egymástól távol álló és hasonlóképpen beöltözött emberrel órákat várakoznom arra, hogy bejussak a szupermarketbe, hiszen egyszerre csupán 6 személy tartózkodhat bent. Pozitívumként emelném ki, hogy az én városomban a boltokban semmiből nincsen hiány, és mind az üzemeltetők/dolgozók, mind a vásárlók fegyelmezetten betartják az előírásokat, elfogadják a helyzetet és nem cselekednek ész nélkül a vásárlás során. Mindenki annyi ételt vásárol, amennyire szüksége van, nem tapogatja szét az árukat és kivárja, amíg a másik ember végez az adott sorban, nem áll rá a nyakára."

Hogyan kell elképzelni a kijárási tilalom alatti ellenőrzést?

Itthon még nem tilalom, hanem kijárási korlátozás lépett életbe a tegnapi naptól kezdve. Olvasónkat megkérdeztük arról is, hogy Olaszországban milyen rendőri jelenlétet, intézkedéseket von maga után a tilalom. Elmondása alapján a 15 perces úton a boltig legalább 2-3 rendőrautóval lehet találkozni, akik figyelik, hogy mindenki egyesével és megfelelő védőfelszerelésben közlekedik, és azt is, hogy senki nem megy be a lezárt parkokba és közterületekre. Hetente többször körbemegy a városon egy hangosbemondóval felszerelt rendőrautó is, ami felszólítja az embereket, hogy ne hagyják el az otthonukat amennyiben nem szükséges.

Vásárolni járni az otthon kitöltött igazoló dokumentummal lehet, a lakhely és a bolt jelölésével, így ha például a rendőr elkéri ezt a dokumentumot láthatja, hogy nem azon az útvonalon sétálunk, ami a lakás és a bolt között van. Nálunk már az egy háztartásban élők sem közlekedhetnek/vásárolhatnak együtt, sétálni, futni, sem lehet. Kizárólag az igazoló dokumentummal lehet hivatalosan kimenni, és csak bevásárlás, egészségügyi vészhelyzet, vagy igazolt halaszthatatlan munkaügy esetében.

Kép forrása: Gaál Fruzsina

Tényleg annyira szörnyű a kórházi helyzet?

Olvasónk beszámolója alapján, országszerte jellemző a bizonytalanság, és hallani történeteket arról, hogy sokan kétségek között élnek napokig, hiszen produkálnak tüneteket, de a kórházak annyira leterheltek, hogy képtelenek mindenkit letesztelni és megfelelően ellátni. Így azok az emberek, akik nincsenek kritikus állapotban, saját erőből kell megküzdjenek a vírussal.

A cikkek, videók és hírek a kórházakban uralkodó állapotokról és a hallottak számáról, teljes mértékben valósak. Az is igaz, hogy katonai kocsik szállítják Bergamo városába a koporsókat és viszik el százával a holttesteket az ország különböző hamvasztóiba, és az is igaz, hogy sokan kritikus állapotban sem tudnak hozzájutni az életmentő lélegeztetőgépekhez és kórházi ágyakhoz.

Rettenetes ereje van és nyomot hagy az emberek személyiségén is

A bezártság a legtöbb embert megviseli mentálisan, és bár mindenki másként éli meg, változásokra biztosan lehet majd számítani a veszélyhelyzet elmúlását követően.

"Jelenleg, három otthon töltött hét után és több otthon töltött hét előtt állva, már egyenesen furcsa belegondolni abba, milyen is reggelente dolgozni menni, beülni egy étterembe, közösen edzeni a barátokkal.Nehéz elképzelni, hogy megölelek valakit, hogy tömegben vagyok - a helyzet teljesen megváltoztatott, rettenetes ereje van és nyomot hagy az emberek személyiségén is. Minél előbb kap észbe Európa és tartja be mindenki a szabályokat, annál hamarabb ér véget ez az állapot." - írta Olvasónk.