Ők lehetnek a járvány legnagyobb nyertesei és vesztesei az ingatlanpiacon

Lezajlott a Property Investent Forum első online konferenciája, amiben a koronavírus ingatlanpiaci hatásait vitatták meg a szakértők. Az online panelbeszélgetés során a szakemberek elmondták, hogy kik lehetnek a mostani helyzet legnagyobb vesztesei és nyertesei, mire számíthatunk a logisztikai és a retail piacon, miyen hatása lesz a mostani home office-nak az irodapiacra nézve, vagy hogy miként változhat meg a coworking és a protech szerepe. Az eseményt több mint 600-an követték élőben, a többiek számára pedig itt foglaljuk össze az elhangzottakat.

A konferencián többek között az alábbi témák és kérdések merültek fel:

Melyik eszközosztályokat érintette leginkább a járvány? Kik a legnagyobb vesztesek és kik lehetnek a legnagyobb nyertesek ?

és kik lehetnek a legnagyobb ? Mire számíthatunk a logisztikai és mire a retail piacon?

és mire a piacon? A bérleti szerződéseket hogyan befolyásolja a jelenlegi helyzet?

hogyan befolyásolja a jelenlegi helyzet? Milyen hatása lesz a vírusnak a befektetésekre , a folyamatban lévő és a tervezett építkezésekre ?

, a folyamatban lévő és a tervezett ? Milyen hosszú távú következményei lesznek a bérleti piacra nézve annak, hogy most mindenki home office -ban dolgozik?

-ban dolgozik? Mit hoz a jövő a coworking számára?

számára? Hogyan változtathatja meg a proptech szerepét a kialakult helyzet?

szerepét a kialakult helyzet? Mikor állhatnak vissza a piacok ismét a rendes kerékvágásba?

Még mindig sokan reménykedünk egy gyors visszapattanásban, de a járvány terjedése a világban még csak most kezdett el gyorsulni. A kommunikáció most kulcsfontosságú, mindenki napról-napra figyeli az eseményeket. Bár egyelőre úgy tűnik, hogy a logisztikát nem érinti hátrányosan a helyzet, azért azt érdemes látni, hogy ha a gyártó cégek által bérelt üzemeket is hozzávesszük, már nem biztos, hogy teljesen pozitív a kép. Szintén nehézséget jelent, hogy túl sok építési anyag nincs most az adott országban, a külföldi behozatal pedig nehezebben elérhető. A régióban azt tapasztaljuk, hogy egyelőre még rendben fizetnek a bérlők, de hosszabb távon, ha augusztusra sem áll vissza a helyzet, akkor itt sem tudnak már fizetni. Újabb fejlesztéseken a járvány megszűnésével érdemes gondolkodni – mondta el Hannes Wimmer, Executive Director, Loan Syndication, Erste Group Bank AG.

A mostani járvány kapcsán rengeteg vis maior helyzet következik be, amiket valahogy kezelni kell. A 2008-ashoz hasonló visszaesésre azonban nem számítok, mert most erősebbek a piacok. A jelenlegi helyzet sok mindent átértékelhet, a home office például egy hosszútávú tesztként is felfogható, aminek a végén kiderül majd, hogy valóban szüksége van-e a cégeknek akkora irodaterületekre. A munkaerő szerepe és a munkaerőhiány ugyancsak átértékelődhet – emelte ki Victor Constantinescu, Managing Partner, Romania & Co-Head of Real Estate, Kinstellar.

A régiós piacok mindegyikére igaz, hogy más piacokkal erős kapcsolatban állnak. Az irodapiacon nagyon fontos, hogy a bérlő milyen szektorban dolgozik. Egy utazási ügynökséget nyilvánvalóan máshogy érint bérlői szempontból is a jelenlegi helyzet, mint egy IT szektorban dolgozó céget. Az SSC szektorra érdemes lesz odafigyelni, mert míg a régióban jól működik a home office, Indiában - ahol szintén jelentős a szektor – az infrastrukturális hiányosságok miatt már kevésbé, ezért ebből a régiónk akár profitálhat is. A retailt nézve azt látjuk, hogy Kínában már újranyitottak a boltok, és mindenki készenlétben állt, hogy azonnal elkezdhesse újra az üzletmenetét. A járvány után valószínűleg nálunk is hamar visszaállnak a dolgok a normális kerékvágásba, de biztos, hogy lesznek új szokások a vásárlásokban. Nagyon pozitív, hogy az építőipar és az építési munkálatok továbbra is mennek, noha természetesen érződik valamekkora lassulás amiatt, hogy nagyon sok vendégmunkás hazament. Hosszú távon akár a proptech is nyertese lehet a mostani helyzetnek, mert észreveszik az emberek a jelentőségét, az előnyeit, rövid távon viszont még valószínűleg mindenki a saját üzletmenetének a stabilizálására fog törekedni. Kíváncsian várom, hogy a magántőke ezután milyen irányba fog elmozdulni – mondta el Luke Dawson, Managing Director & Head of Capital Markets CEE, Colliers International.

Koreai kollégáimmal történő beszélgetések alapján remélem, hogy június-július környékére nálunk is helyreállnak a dolgok. Korea, Szingapúr, Japán úgy tűnik, már túl vannak a járványon, várhatóan mi is ezt az utat járjuk majd be. A cégünknél most a meglévő épületek bérlőire fókuszálunk. Szerencsére nincsenek köztök a hotelpiacon érdekelt vállalatok, de előfordulhat, hogy egy bérlőnek előzetesen is segíteni kell. A járványhelyzetet egyértelműen a logisztika viseli legjobban, de ha az ingatlanpiacon kívülre tekintünk és megnézzük a kötvényeket, azt láthatjuk, hogy főként az államkötvények terjednek. A fővárosokban a legjobb lokációk és a legjobb bérlők egyaránt felértékelődhetnek. A virtuális valóság és a Google fejlesztései az USA-ban például segíthetnek abban, hogy ne kelljen fizikailag jelen lenni, de most egy átmeneti időszakban vagyunk, ezért az üzletmenetek várhatóan a nyári időszakra tolódnak. Az építkezéseinken az emberek 80-85 százalékban továbbra is dolgoznak, de nagyon fontos a védelmük és a megfelelő higiénia. A mottónk, hogy

ha megtartjuk a távolságot, megtarthatjuk a munkákat.

Őszintén szólva a fejlesztési tervek kapcsán nem sok minden változott, az emberek aggódtak ugyan a körülmények miatt, ezért változott a hozzáállás, de az építkezések továbbra is működnek. Munkakörtől és generációtól függően azonban a jövőben felerősödhet az irodai és az otthoni munkavégzés kombinációja. Sokan szoronganak amiatt, hogy most muszáj otthonról dolgozniuk, éppen ezért a járvány végével nem várható a tömeges home office elterjedése, de az biztos, hogy minden sokkal rugalmasabb lesz. Például a coworking üzletágat a járvány most nagy mértékben sújtja, de hosszabb távon azokra a szolgáltatókra akik túlélik, ismét nagy szükség lesz majd. Különösen azért, mert a bérlők és a bérbeadók is félnek majd hosszú távra elköteleződni, aminek szintén a közösségi irodák lehetnek a nyertesei – foglalta össze Adrian Karczewicz, Head of Divestments CEE, Skanska Commercial Development Europe.

A gazdasági folyamatok helyreállása területileg nagyon szegmentált lesz, átfogó támogatási csomagok nélkül Európa (főként a dél-európai országok) gazdasága is nagyon nehezen állhat helyre. Az ellátási láncokban nagy változásokra számíthatunk: a távol keleti beszállítók szerepe csökkenhet, amiből ugyancsak Európa és a régió profitálhat. A technológia egyes országokban segítheti a tranzakciókat, de például Romániában még mindig fontos az utazás és az épületek személyes bejárása. Vannak ágazatok – például az Airbnb – amelyek tejesen befagytak, itt érdemes lesz megnézni Kínát vagy más távol-keleti országokat, ahol már lecsengőben van a járvány, hogy ők hogyan kezelik a helyzetet. Összességében úgy gondolom, hogy az ingatlan eddig is népszerű volt és ezután még keresettebb lehet – mondta el Gijs Klomp MRICS, Head of Investment Properties Romania, CBRE.

A vírus nagyon gyorsan terjed, ami a retail bérlőket érinti most legjobban, ennek ellenére ugyanezen a piacon a szupermarketek például nagyon jól teljesítenek. A logisztikai piac is szárnyal, miközben a hotelek szenvednek, de több időbe fog telni, hogy pontosan lássuk a következményeket. A csőben lévő deal-eket remélhetőleg le fogjuk tudni zárni, miközben a lengyel és magyar építkezéseink is folytatódnak. A home office kapcsán nem hiszem, hogy nagy változást okozna, hogy most otthonról dolgoznak az emberek, sokan várják ugyanis, hogy újra az irodából dolgozhassanak, így hosszabb távon nem várható nagyobb átalakulás. A szektor most sokkal jobb állapotban van mint 2008-ban, az USA-ban elfogadott 2000 milliárd dolláros csomag nagy likviditást hozhat a piacra, a hasonló intézkedések pedig Európában is sokat segíthetnek – emelte ki Noah Steinberg FRICS, Chairman & CEO, WING.

Címlapkép forrása: Shutterstock