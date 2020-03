Sok újlakás-vásárlót hoz nehéz helyzetbe a jarvány - Nagy baj lesz, ha csúszik a projektek átadása

A lakásépítési projektek időben történő befejezését is veszélyezteti a koronavírus-járvány, az átadások eltolódása és a 2021-től életbelépő szigorúbb energetikai előírások pedig lehetetlen helyzetbe hozzák mind a beruházókat, mind a vevőket. Azok a 2020-ban befejezni tervezett projektek, amelyek nem felelnek meg 2021-től hatályos energetikai előírásoknak, átcsúszás esetén nem kaphatnak használatbavételi engedélyt, ami pedig a banki finanszírozás elmaradását, fizetési nehézségeket, akár az önrész elveszítését is eredményezheti - szerepel a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület közleményében.

Nagy gondot okozhat azoknak a projekteknek csúszása, amelyek még nem a 2021-től alkalmazandó energetikai követelmények szerint épültek, ha egy ilyen új lakás elkészülése átcsúszik 2021. január 1-je után, akkor használatbavételi engedély sem adható ki. Ez akár a lakók bankhiteleivel kapcsolatban is gondot okozhat, a vevői fizetési késedelem pedig akár a szerződés felmondásához és a vevői foglaló elveszítéséhez is vezethet.

Jelenleg csak Budapesten közel 6000 lakás átadása csúszik legalább egy-két negyedévet, és szintén közel 6000 új lakás átadása még ennél is nagyobb lemaradásban van.

Ezek közül természetesen nem mindegyikre igaz, hogy nem felel meg a szigorúbb energetikai követelményeknek, országosan azonban ehhez még jó néhány projekt hozzájön, amelyeknél nem a 2021-es átadással, és így nem az új energetikai szabályokkal számoltak a fejlesztők. Főleg igaz lehet ez a kisebb társasházakra.

A koronavírus járvány mellett az építési hatóságok folyamatban lévő átszervezése miatt is elhúzódik a használatbavételi engedélyek beszerzése. 2020. március 1. napjától a jegyzők helyett az építésügyi hatósági feladatokat a kormányhivatalok látják el. Ez a folyamatban lévő ügyeket és a megkezdett határidőket nem érintette, de az átállás nem mindenhol zökkenőmentes.

Ráadásul nem csak az építési hatóság, hanem a közmű-és egyéb hatóságok (csatornázási, víz-, gáz- és elektromos művek, földhivatal, tűzoltóság, kéményseprők stb.) esetében is az ügymenet lassulására lehet számítani a koronavírus-intézkedések miatt. Ezek halmozódva több hónapos, akár fél éves csúszást is okozhat a járványügyi helyzet alakulásától függően.

Van olyan bank, amely már szigorított is és csak olyan a lakásra ad ki hitelt, ami megfelel a szigorúbb energetikai követelményeknek. Így viszont azok az ingatlanok, amelyek még a régi szabályok mellett készülnek (a futó projektek nagy része), nem vonhatók be fedezetként.

Ez a CSOK-osokat különösen sújthatja, hiszen nekik valószínűleg nincsen arra tartalék pénzük, hogy kiváltsák a hitelt. Nekik az állam a használatbavételi engedély meglétekor fizet csak. Ha viszont csúszik a használatbavételi engedély beszerzése, ez fizetési késedelembe hozhatja a csokos vevőket, így akár az önrészt is elbukhatják.

A határidők meghosszabbítása lehet a megoldás

Mivel a jelenlegi helyzetben az ügyintézés nehezen gyorsítható, a határidők meghosszabbítása jelenthetne megoldást. A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület ajánlása szerint az energetikai követelményeknek való megfelelésre kellene haladékot adni legalább 2021 decemberéig, illetve addig, amíg az éppen most újraszervezett építési hatóság fel tudja dolgozni az ügyhátralékot.

Kétéves energetika moratóriummal pedig kényelmesen átadhatóak lennének az eddig projektek, még ezzel a tempóval is. Ez nemcsak sok építési projektet, hanem sok építőipari vállalkozást is megmenthetne a csődtől. Köztes megoldás lehetne, hogy azokra a projektekre vonatkozzanak csak - az eredetileg 2021-től életbelépő - szigorúbb energetikai követelmények, amelyeknél 2020. január 1. után kezdték el a kivitelezést, hiszen azokat már nyilvánvalóan ezekre az előírásokra tervezték építészetileg és üzletileg is. Korábban hasonló köztes megoldás mellett lobbizott a Magyar Mérnöki Kamara, egy rendelet módosítása miatt ugyanis nem kaphatnak használatbavételi engedélyt az új lakások 2021-től, ha nem érik el a napsütéses energia nélkül a kalkulált 25 százalékos megújulóenergia-hányadot: