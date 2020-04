Amikor szárnyal a gazdaság, akkor kérünk bérletidíj-növelést?

Átfogó körképet készítettünk a legnagyobb és a piacra legjobban rálátó hazai ingatlanpiaci szereplőkkel, hogy mit tapasztalnak az irodaházaikban, ingatlanaikban a koronavírus-járvány hatásaként? Tényleg teljesen kiürültek az irodák és szellemházakká váltak az épületek? Sok cég került már bajba, akik segítséget is kértek? Vannak már megoldások arra, hogy a legkevesebb sérüléssel vészeljék át ezt az időszakot bérlők és tulajdonosok? Második rész.

Az első részben azt jártuk körbe, hogy mennyire ürültek ki a (jellemzően) budapesti kereskedelmi ingatlanok, és hogyan változott ezzel párhuzamosan az üzemeltetési költségük (ha változott egyáltalán). EBBEN A MÁSODIK részben kitérünk arra, hogy elindultak-e esetleg a tömeges bedőlések, esetleges felmondások, illetve érkezett-e már jelzés bérletidíj-fizetés könnyítésre a tulajdonosok felé. A befejező részben pedig megkérdezzük, hogy vannak-e már ötletek, javaslatok a nehezebb időszak közös átvészelésére a tulajdonosok és a bérlők között.

Az általános tapasztalatok azt mutatják, hogy tömeges fizetésképtelenségtől a bérlők részéről koránt sem kell tartani, legalábbis az irodafronton. De az tény, hogy megjelentek már egyes helyen az igények a könnyítésre.

A cégek esetleges pénzügyi problémáit nem a bérleti díjak, hanem a bérköltségek jelentik, ezért első körben ezeket igyekeznek racionalizálni.

A retail és vendéglátó egységek hamarabb nagyobb bajba kerülhetnek, sőt hosszú távon is megkérdőjeleződik egyesek fenntarthatósága, ha a cégek a jelenlegi kényszer home office-ra rákapva otthon tartják a munkavállalóik egy látható részét. Kevesebb ember az irodaházban kevesebb potenciális ebédelőt, kávézót, vásárlót jelent.

Az elszálló árfolyam miatt nincs még gond strukturálisan, ráadásul sok multinacionális bérlőnek még ez külön jól is jön, de hosszabb távon okozhat problémát a dolog, ha a partnereknek problémát jelent és tovább gyűrűzik a negatív hatás.

Kell-e esetleg már most tartani tömeges felmondásoktól, fizetésképtelenségektől a cégek részéről?

Madler Attila (CPI): Az irodabérlők esetében egyelőre nem látjuk jelét fizetésképtelenségnek. A cégek most jellemzően a legnagyobb költségtételek csökkentésére koncentrálnak, ami jellemzően a munkabér. Ennek megfelelően vannak jelei az elbocsátásoknak. Ennek lezárultát követően jönnek majd a kisebb volumenű költségsorok, és ide fog tartozni az iroda bérleti díja is.

Mazsaroff Kata (Colliers): Még túl korai a járvány következményeiről bármit is állítani de tömeges felmondástól nem kell tartani jelen állás szerint. Azt gondolom, hogy ennek a helyzetnek, mint ahogy minden rendkívüli helyzetnek, lesznek vesztesei és lesznek akik akár nyertesként is kijöhetnek. Ilyen pl. az IT szektor és SSC szektor (a budapesti irodapiac fő mozgatórugói). Ahogy Horváth Balázs, a KPMG SSC szektor igazgatója bővebben is kifejti, a fenntartható lokációkra fognak összpontosítani. Továbbá annak ellenére, hogy flottul átálltak a home office-ra, maga az irodakörnyezet a személyes találkozások helyszíne marad, ami szükséges a dolgozói elköteleződés megőrzéséhez.

Appeninn: Az Appeninn Nyrt. bérlőinek körében egyelőre nem érzékelünk tömeges felmondásokat, és fizetésképtelenségre sem hivatkoztak még. Rendszerint a bérlőink munkavállalóinak nagy része otthoni munkavégzés keretében is el tudja látni feladatait, így egyelőre úgy gondoljuk, hogy az egyes vállalatok tevékenysége a továbbiakban is biztosított.

CA Immo: Eddig még csak arra van tapasztalatom, hogy a bérlők elektronikus úton is kérik a számlákat, hogy azokat ki tudják egyenlíteni. Nem tudok róla, hogy bármely bérlőnk csődvédelmet kért volna magára.

Eston: Salamon Adorján - Az „A” kategóriás irodaházakban jellemzően jó bonitású cégek bérelnek, akiknél nem számítunk likviditási nehézségekre. A retail bérlőknél kicsit összetettebb a probléma, hiszen a jelenlegi helyzetben a működésük nem, vagy csak részlegesen lehetséges. Pintér Dániel - Biztosan sok cég esetében felmerül majd, ezekre a tulajdonosok egyedileg készülnek. Fontos látni, hogy az iroda bérleti díj a teljes költség struktúra igen kicsi részét képezi, a bérek pl. sokkal jelentősebbek, a szolgáltatásokkal foglalkozó cégeknél végképp. Várakozásaink szerint sok cég lesz kénytelen racionalizálni ingatlanhasználatát, átgondolni, újratervezni jövőben terveit. Pál Tamás - A bérlők biztosan fognak rugalmasságot várni a bérbeadóktól, de tömeges fizetésképtelenségről nem tartunk.

Nagy Viktor (Immofinanz): Úgy gondoljuk, hogy a bérlőink és a köztük fennálló kölcsönös partneri kapcsolat mindig megtérül, és optimisták vagyunk, hogy hosszú távon megfelelő megoldást találunk mindenki számára. Általánosságban elmondhatjuk, hogy bérlőink nagyon sikeres vállalatok, és bízunk benne, hogy többségüknek nem lesz gondja a jelenlegi kihívásokat menedzselni.

Diófa Alapkezelő: A vegyes kereskedelmi ingatlan portfólióban eltérő igények merülnek fel. Más és más megoldások szükségesek az irodaházakra, a kiskereskedelmi ingatlanok és a logisztikai központok esetében. Mind a budapesti, mind a vidéki portfolióinkban a bérbeadottság közel 100%-os és a bérlőink stabil háttérrel rendelkeznek, így nem számítunk tömeges felmondásokra. Emellett fel vagyunk készülve arra, ha egy-egy bérlőnek átmenetileg fizetési nehézségei támadnak. Jelenleg a retail bérlőkkel a legaktívabb az egyeztetés.

Indotek Group: A bérlőink pénzügyi működésébe nem látunk bele, de bízunk benne, hogy komolyabb leépítések nélkül is képesek lesznek átvészelni ezt az időszakot. Ami az Indotek Groupot illeti, a vállalatunknál folyamatos a stratégiaalkotás, az erőforrások optimalizálása és a járvány utáni időszakra való felkészülés, amellett, hogy közben az operatív jellegű munka is folyik: értékesítünk, bérbe adunk, szolgáltatunk.

Pázmány Balázs (Erste Alapkezelő): Nekünk szinte minden szerződésünk határozott időtartamra szól, így felmondani nemigen lehetséges. Komolyabb problémát inkább az irodaházaink retail üzleteinél látok, ahol a vevők eltűnése miatt nemigen célszerű nyitva tartani. Itt lehetnek fizetési problémák egyes bérlőknél, de szerencsére ezek súlya elenyésző az össz irodai bértömeghez viszonyítva. Az Erste Ingatlanalap portfóliójában leginkább multinacionális cégek találhatóak, így tömeges fizetésképtelenségtől egyáltalán nem tartunk.

Érkeznek már esetleg bérlői jelzések, kérések bérleti díj könnyítésre, elengedésre, átstrukturálásra?

Madler Attila (CPI): Az iroda bérlőktől csak szórványosan jönnek megkeresések, és azok is csak a fizetési határidő növelésére irányulnak.

Szentpály Ágnes (Colliers): Nem jelentős számban, mivel mindenhol biztosított valamennyi szolgáltatás, így a bérbeadók és az általuk megbízott szolgáltatók biztosítanak valamennyi szerződéses kötelezettséget.

Appeninn: Természetesen minket is megkerestek már – az esetek többségében bérlőink a díjcsökkentést, illetve a bérleti díjak átstrukturálását kérik. Velük jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások, a cél a bérlői és tulajdonosi károk egyöntetű minimalizálása, illetve, hogy megtaláljuk azokat a konstrukciókat, amelyek segítik a vélhetően több hónapos rendkívüli állapotokra való berendezkedést.

CA Immo: Először visszakérdeznék

Ön hallott már olyat gazdasági expanzió idején, hogy a bérlők megkeresték a tulajdonosokat, hogy emelje meg a bérlet díjat, mert most van pénz bőven? Ugye nem.

Kicsit talán vicces is volna. De sajnos az ellenkezőjére mindig van példa. Így ezeknek a válságoknak a negatív hatásai végül a bérbeadókon mindig lecsapódnak.

Az első megkereséseink az étterem- és a büfé üzemeltető cégektől érkeztek. Itt minden esetben hozzájárultunk ahhoz, hogy a jelentősen visszaesett keresletre való tekintettel felfüggesszék a szolgáltatásukat. Néhány irodai bérlőnktől is kaptunk már megkereséseket, amelyeket minden esetben egyedileg kezelünk, de azok megvitatására a járványügyi helyzet realizálódást követően látunk módot. Általánosságban azt mondhatom, hogy nincsen semmilyen jogi eszköz a kezünkben, hogy akár a bérleti díjat, akár az üzemeltetési díjat csökkentsük, hiszen nincsen olyan bérlőnk, akinek hatósági intézkedés miatt be kellett volna zárnia (pl. iskola), ilyen formán a bérlőink nincsenek akadályoztatva az irodák rendeltetésszerű használatában. Jogászainkkal folyamatosan egyeztetünk, és kapunk iránymutatásokat, piaci visszajelzéseket.

Eston: Salamon Adorján -Többekben felvetődött a gondolat. A legégetőbb probléma a kiskereskedelemben és a vendéglátásban tapasztalható. Nehezíti a helyzetet, hogy nincs bíró gyakorlat bizonyos jogszabályok értelmezése kapcsán (mivel soha nem volt még rá szükség). Pintér Dániel - Igen, főleg az éttermek, kávézók részéről, de más kiskereskedelmi vállalattól is volt már megkeresés.

Diófa Alapkezelő: Érkezett néhány bérlői jelzés és folynak az egyeztetések.

Indotek Group: Folyamatosan érkeznek a bérlői megkeresések, amely érthető is. Igyekszünk minden felmerülő igényt, illetve esetet meghallgatni és amennyire a lehetőségeink engedik, alkalmazkodni a helyzethez. A vállalatunknál kiemelten fontos szempont, hogy ebben a nehéz időszakban folyamatosan konzultáljunk a bérlőinkkel, hiszen minden esetben hosszú távra tervezünk és ezt valóban partneri viszonyban igyekszünk tenni.

Pázmány Balázs (Erste Alapkezelő): Ilyet csak egyes földszinti üzleteknél tapasztaltunk, irodáknál nem érkezett ilyen kérés.

Mennyire bírható a bérlők számára az elmaradó bevételek (befagyott gazdaság) és az árfolyam elszállása egyszerre?

Madler Attila (CPI): A díjakat jellemzően előre számlázzuk, hó közepén, így a mostani számlázási futásban fog megjelenni a magasabb HUF/EUR árfolyam. Ennek hatásával március végén/április elején fognak szembesülni a bérlők.

Appeninn: Bár konkrét rálátásunk nincs bérlőink pénzügyi helyzetére, nagy általánosságban elmondható, hogy bérlői körünket többségében tőkeerős cégek alkotják, így a napi működésüket jelenleg kevésbé veszélyezteti a bevételkiesés vagy árfolyamhatás.

CA Immo: Erre vonatkozóan nincsenek visszajelzéseink. Közgazdászként találgatásokba tudok bocsátkozni, de ezt most nem tenném.

Eston: Salamon Adorján - Nincs mindenkire érvényes általános megoldás, minden esetben egyedi megoldásokra van szükség. Fontos a felek közti együttműködés, hiszen a jelenlegi helyzetre vonatkozóan nincsen irányadó bírói gyakorlat. Ezekben az ügyekben mi továbbra is várjuk az ügyfelek jelentkezését. Amennyiben az adott cég bevétele euróban keletkezik, akkor pl. számukra semmilyen nehézséget nem jelent az árfolyammozgás, ugyanakkor a megrendelői kör fizetési hajlandóságának a romlása esetén likviditási nehézségek adódhatnak.

Pintér Dániel - Úgy vélem a gazdaság legtöbb szereplője számára a visszaesés igen komoly gondokat okoz, a bizonytalanság pedig tervezhetetlenné teszi a jövőt, ami talán még nagyobb probléma, hiszem sok cég így nem tudja milyen finanszírozási mértékre készüljön és mikor kell ténylegesen a vállalatot menteni.

Pál Tamás: Ez a szituáció most mindenkire egyidejűleg van hatással. Például egy új kialakítás esetén a bérbeadó által beépített anyagok ára is megnövekedett a forint gyengülése miatt. Akiknek volt tartaléka azoknak az előttünk álló időszak könnyebb lesz, akiknek az operációjuk ki volt élezve azoknak nem. Jó példa a németországi LIDL vagy ALDI és a McDonald’s együttműködése, ahol a McDonald's dolgozókat átcsoportosítják az élelmiszerláncokhoz az átmeneti időszakra dolgozni. Így az embereknek megmarad a munkájuk, a McDonald's nem fogja őket elveszteni míg bezárja a hálózatát és a LIDL-t kisegítik, ahol viszont megnőtt a forgalom és nem győzik vásárlók tömegét.

Diófa Alapkezelő: Meglátásunk szerint mindenkinek megterhelő az együttes hatás, emiatt fontosnak tartjuk a piaci szereplők közötti párbeszédet és kooperációt.

Pázmány Balázs (Erste Alapkezelő): Mint említettem nekünk az ingatlanportfólióban leginkább multinacionális cégek a bérlőink, akik közül számos cég külföldre szolgáltat, árbevételeinek jelentős része külföldről származik. Ezért egyes cégek még jól is járnak a gyengülő forinttal. Azért az összességében elmondható, hogy nem a bérleti díj a cégek legjelentősebb költsége, a munkabérek és az ahhoz kapcsolódó költségek például sokkal jelentősebb terhet rónak a cégekre. Szerződéseink nagy része hosszútávú, határozott idejű szerződés, így a bérleti díj csökkentésre nincs benne lehetőség.

