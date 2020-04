Elindult a lejtőn a bérlakáspiac: általánossá vált az alku

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az év eleji tetőzés után márciusban már egyértelműen a koronavírus okozta válság első jelei domináltak a budapesti albérleti piacon. A bérbeadók kezdenek egymás alá kínálni, és a követelmények is egyre kedvezőbbek a bérlők számára: a tulajdonosok harmada már egy hónapos kaucióval is elégedett lenne. Ez a trend március közepétől erősödik, és a Rentingo.com szerint a második negyedévben is folytatódni fog, ezért új időszámítás kezdődött a bérlők és a bérbeadók kapcsolatában: idén a bérbeadóknak kell megküzdeniük a fizetőképes és megbízható bérlőkért.