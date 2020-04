Eddig is munkaerőhiánytól szenvedett az építőipar: most 15 ezer vendégmunkás utazott haza

15 ezer külföldi építőipari vendégmunkásutazott haza a határlezárások előtt, miközben az idős munkások a járványhelyzet miatt nem szívesen dolgoznak és az anyagbeszerzés is lassul - írja az I ndex az ágazat szereplőinek véleménye alapján.

Többször is szó esett már arról, hogy hogyan bírja az építőipar a járványhelyzetet, Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója korábbi interjújában úgy fogalmazott, hogy "az építőipar dolgozni akar, és megfelelni, de egyre nehezebb lesz". Egy héttel később már az ÉVOSZ heti jelentéséből arról számoltunk be, hogy a generálkivitelezők jelzései szerint egyre több alvállalkozó (mikró- és kisvállalkozás) függeszti fel a munkát, miközben drágulnak az építőipari anyagok a forint euró árfolyam alakulása miatt és a teljesítésigazolások kiadása is lelassult.

Ahogy telnek a napok úgy romlik a helyzet a szektorban,

körülbelül 15-20 százalékos létszámcsökkenés volt az alvállalkozók körében, a külföldi vendégmunkások hazamentek, illetve az idősebb korosztályból is voltak, akik a járvány miatt már nem szerettek volna munkába állni

- erről beszélt Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property vezérigazgatója az Indexnek. Azt tapasztalják, hogy a válsághelyzet elsősorban az anyagbeszerzésre van hatással, ezek a folyamatok lassulnak, a nyugat-európai országokból nehezebb, és az euró árfolyam miatt drágább is az alapanyagbeszerzés. Ezen túl a hatóságok elérhetetlensége jelent problémát, sokáig állnak az ügyek a földhivataloknál, nehézkes a használatbavételi engedélyek megszerzése, a katasztrófavédelemtől sem jönnek ki megvizsgálni az épületeket.

A kieső vendégmunkásokat valamelyest tudják kompenzálni a külföldön dolgozó, de most "itthon ragadt" magyar brigádok.

A Futurealnál úgy látják, az idéntől érvényes áfaemelés azt eredményezte, hogy a 27%-os áfa alá tartozó projektekből alig indult el néhány, ha ez így marad akkor a jelenleg zajló projektek kifutása után 1-1,5 é múlva nagy bajban lesz az építőipar. Azért, hogy ez elkerülhető legyen a Futureal azt javasolja, hogy az új építésű lakásokra ismét 5%-os áfa vonatkozzon, amit egy 4%-os úgynevezett lakáspolitikai adó egészítsen ki, valamint dolgozzanak ki az új lakásokra alacsony önerővel, részben állami garanciával elérhető lakáshiteleket, végül a vállalkozói alapon épített bérlakások bérleti díját 5%-os áfa terhelje.