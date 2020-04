Így oldaná meg a lakhatási problémákat a nyugat-magyarországi megyeszékhely

A koncepció alapja, hogy a kiadó lakással rendelkező magánszemély az önkormányzattal köt bérleti szerződést. A tulajdonos véleményét az önkormányzat figyelembe veszi az albérlő kiválasztásakor, akinek szerződését az önkormányzat költségén közjegyzői okiratban foglalják. A bérleti szerződés időtartama alatt (legalább 3 év) a tulajdonos garantáltan, határidőben megkapja a bérleti díjat, miközben az önkormányzat 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót biztosít a szerződés megszűnésekor. Emellett a bérbeadásból származó jövedelem adómentes.

Az ötlet kapcsán kíváncsiak voltunk, hogy más megyeszékhelyeken is terveznek-e hasonló kezdeményezést indítani. A feltett kérdéseinkre Veszprémből Porga Gyula polgármester és Lendvai-Frikkel Attila, a VESZOL ügyvezetője válaszoltak.

Van-e Veszprémben magánszemélyektől bérbe vett lakás a ”VESZOL” Nonprofit Kft. kezelésében?

Jelenleg nincs. A vészhelyzet kihirdetése előtt elkezdtünk egyeztetést két lakással kapcsolatban, ami most függőben van. Társaságunk alakulása óta dolgozik azon, hogy a privát piacról vonjunk be bérlakásokat. Az eddigi sikertelen kísérletek oka, hogy Veszprémben és környékén a kiadó bérlakásokat jellemzően a városban tevékenykedő multi vállalatok (vagy támogatással azok dolgozói), vagy az egyetemisták bérlik. Továbbá a bérlemények tulajdonosai szeretik maguk kiválasztani, hogy kinek adják ki a lakásukat, pedig társaságunk megfelelő garanciákat vállal mind a bérlő személyére, mind pedig magára a bérleményre. Az is probléma még, hogy sokan nem szeretnének hivatalosan adót fizetni a bérleti díj után, társaságunk viszont csak hivatalosan tudja bérelni az ingatlanokat.

Mi a önkormányzat bérlakásrendszerének protokollja?

A ”VESZOL” Nonprofit Kft. elsődleges feladatai között szerepel a lakbérhátralékok csökkentése, felhalmozódásuk megakadályozása, a bérlő igényeinek és szükségleteinek megfelelő lakhatás biztosítása, illetve a lakhatás megtartása érdekében végzett szociális munka. Társaságunk működésének központi eleme a diagnózis alapú – az egyén, család szükségleteire reagáló – szociális munka, az adósságkezelés, a család háztartásgazdálkodásának helyreállítása, illetve olyan együttműködési hálózat kialakítása, ami hatékonyan hozzájárul a bérlők hosszú távú lakhatásához.

A lakhatási segítség és a bérlőkiválasztás – elkészített szociális diagnózis az érintett személyről, vagy családról. A szociális diagnózis tartalmazza az egyén, vagy család aktuális lakhatási helyzetét, családi összetételét, gyermekek számát, jövedelmi viszonyokat, és a fogyatékosságra-, veszélyeztetettségre vonatkozó információkat.

A szociális lakások bérbeadásának folyamata:

Beérkezett kérelmek regisztrálása, feldolgozása, a lakásigénylők szociális diagnózis alapján történő besorolása.

Lakás kiválasztása (jelen helyzetben aktuálisan megüresedett, beköltözésre alkalmas lakás).

A lakás adottságaihoz megfelelő regisztrált és még aktuális kérelmek megvizsgálása.

A potenciális kérelmek rangsorolása, majd közös megbeszélés az önkormányzattal, illetve az érintett szociális és hatósági szervezetekkel (Családsegítő Szolgálat, Családok Átmeneti Otthona, gyámhivatal, Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetei, stb.). Közös megegyezéssel kiválasztás.

A kiválasztott lakásigénylő felkeresése: a bérlő és a lakás „találkozása”

Bérleti szerződés megkötése (határozott időre, ami a vállalt feltételek teljesülése esetén meghosszabbításra kerül először három hónapra, majd hat hónapra, majd egy évre, majd maximum 2 évre.

Mentori – támogatói segítségnyújtás – szociális munkás támogató bérlőkísérése.

Visszacsatolások, felülvizsgálatok, szükség szerint módosítások.

Társaságunk legfontosabb feladata a szociális bérlakásokban élő családok lakhatásának és az ehhez kapcsolódó kérdéseknek kezelése. Ezen feladatok során ingatlan karbantartása, a bérlethez kapcsolódó fizetési kötelezettségek kiszámítása és befizetésének figyelemmel kísérése mellet, szociális munkatársak segítségével a családokban esetlegesen felmerülő problémák megoldását is segíti.

Végeztek-e felújításokat mostanában az önkormányzati bérlakásokban?

Társaságunk folyamatosan kisebb-nagyobb karbantartási munkálatokat végez a lakásokban. Hogy mi a Bérbeadó (Veszprém MJV Önkormányzata) és az aktuális Bérlő kötelezettsége ezzel kapcsolatban azt az aktuális bérleti szerződés tartalmazza. Értéknövelő felújítás két esetben végez az önkormányzat, ha a biztonságos lakhatást kell biztosítani a lakásban lakó bérlőknek, vagy mielőtt az új bérlőnek átadásra kerül. Mindkét esetben több lakás került eddig felújításra.

Mennyi benyújtott kérelem van jelenleg?

Jelenleg az aktuálisan fennálló kérelmek (akik jelenleg is fenntartják igényüket): 156 igénylés.

