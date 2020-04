Elfogyhatnak az új lakások: amúgy is romló kilátások mellé robbant be most a koronavírus

Az elmúlt napokban-hetekben több helyen is megjelentek elemzések, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet, illetve az általa okozott válság hatására középtávon csökkenhet a lakások ára. Az új építésű lakásokra azonban külön senki nem tér ki, pedig ezeknek a piacán egészen más folyamatok indultak el.

Lopakodó áfaválság

Bár az elmúlt hetekben a lakáspiacról megjelent cikkek alapján az új építésű lakások iránt érdeklődőknek is az lehet a benyomásuk, hogy érdemes várni az árak csökkenésére, a helyzet közel sem ennyire egyértelmű. Az egészségügyi veszélyhelyzetnek az új lakások piacára történő hatásainak felméréséhez mindenekelőtt azt érdemes áttekinteni, milyen folyamatok indultak el, illetve játszódtak le az elmúlt fél-egy évben. Itt egészen 2018 novemberéig kell visszamennünk az időben, ekkor derült ki, hogy a kormány nem szándékozik meghosszabbítani az 5%-os áfakulcs alkalmazását 2019. után, csupán a 2018. november 1-én már jogerős építési engedéllyel rendelkező épületek felépítésére, az építkezés befejezésére, illetve a vételár kifizetésére adott haladékot 2023 végéig.

A fejlesztők erre a várt módon reagáltak, akinek volt építési engedéllyel rendelkező, előkészületben lévő projektje, azok ezeket 2019-ben elindították. A tavalyi évben nagyjából egyensúlyban volt a kereslet és a kínálat, a második félévben enyhén csökkenő vevői érdeklődés mellett, amit az új beruházások szintén csökkenő száma ellensúlyozott. Ennek megfelelően az új építésű lakások árának növekedése csökkenő tranzakciószám mellett egyre inkább lelassult, amit az MNB legutóbbi Lakáspiaci Jelentése is alátámasztott. A fejlesztők az év folyamán körülbelül 20 ezer lakást adtak át, de a következő, 2020-as évre már 10%-kal kevesebb, nagyjából 18 ezer lakás átadása szerepelt a tervekben országos szinten.

Év végétől még a vírusokról szóló legelső hírek megjelenése előtt azonban megbillent a korábban kialakult piaci egyensúly.

Budapesten például december elejétől február végéig alig több, mint 700 új építésű lakás került a piacra, amiben a néhány lakásos társasházaktól a tetőtérbeépítéseken át minden szerepel.

(A közölt adatok tekintetében az Eltinga által kiadott, az ingatlanfejlesztői szakma által széles körben használt és elfogadott Lakáspiaci Riportra támaszkodunk.) Ráadásul az újonnan indított projektek közül mindössze 3 akadt, amelynek építési engedélyét 2018. november 1-je után adták ki, a többi az utolsó, még 5% áfakulccsal felépíthető beruházás közé tartozott. Ez nagyon alacsony szám, ha a szezonális hatásokkal is számolunk, akkor se lehet éves szinten 3000-nél több új lakás megjelenésére számítani. Mivel ebben a 3 hónapban több lakás talált vevőre, mint ahány piacra került, hosszú évek óta először a kínálatban szereplő összes lakás száma is csökkenni kezdett, beesve 7000 alá. A piac visszaigazolta a fejlesztők korábbi jelzéseit: 27% áfa mellett csak nagyon keveseknek, nagyon kevés helyen éri meg lakásokat építeni. Ezen pedig a családpolitikai intézkedések körében bevezetett lakásvásárlási támogatások sem segítenek.

Vírusfertőzés az új lakásoknál

Erre, a romló kilátásokkal szembenéző piacra robbant be a koronavírus, illetve a járvány által okozott, egyelőre nehezen felmérhető időtartamú és mélységű gazdasági válság.

A 2008-as kezdetű gazdasági világválsághoz képest az új lakásukra váró vevőknek annyival szerencsésebb a helyzete, hogy az áfatörvény által diktált kivitelezési ciklus miatt a legtöbb projekt átadása már megtörtént, vagy a közeljövőben várható. Mivel ezekben az épületekben jellemzően az értékesítettség is magas (az idei évre várt bő 18 ezres lakásátadás ellenére ezért viszonylag alacsony a még piacon lévő szabad lakások száma), így a beruházók túlnyomó többségének vélhetően nem okoz gondot a kivitelezés befejezése akkor sem, ha az egészségügyi veszélyhelyzet, a lelassuló munkavégzés miatt szinte biztosan lesznek csúszások. Persze, ahogyan az elmúlt években, most is lesznek pénzügyileg rosszul tervezett fejlesztések, és ebből adódó bedőlések. Ezek száma erősen függ az egészségügyi válság elhúzódásától.

Az axióma, hogy vásárlásnál a legjobb védelem, ha megnézed, kitől vásárolsz, ezúttal is érvényes, akik nagyobb, tőkeerősebb, tapasztaltabb fejlesztőtől vásároltak, jó eséllyel nyugodtabban alhatnak. A problémát leginkább a nemrég indított projektek jelenthetik, azok a fejlesztők, akik nem rendelkeznek kellő mértékű saját tőkével, szakaszos fizetéssel, a majdani vevőikkel tervezték a kivitelezés finanszírozását, könnyen bajba kerülhetnek és dönthetnek a projekt felfüggesztéséről. Az is egyértelmű, hogy a bizonytalan piaci környezet még tovább csökkenti a fejlesztők kedvét új projektek indításához, így nemcsak az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnéséig, de az azt követő gazdasági visszaesés során sem várható, hogy érdemi mennyiségben kerüljenek új lakások a piacra. Gondolhatnánk, hogy ez a helyzet nem igazán különbözik a 2008-astól, akkor azonban nem érvényesült az áfahatás, a válság hirtelen beköszöntekor egyenletesen voltak különböző kivitelezési fázisban lévő fejlesztések a piacon, nem úgy, mint most, amikor túlnyomórészt a kifutó projektek dominálnak. 2009-2010-ben pedig, ha késve és lassan is, de előbb-utóbb befejezték a kivitelezéseket, így még évekig lehetett miből választani.

A keresleti oldalon zajló, illetve közel és középtávon várható folyamatok részben megfelelnek a várakozásoknak. A magánvásárlók egy része érthető módon elbizonytalanodott, sokan legalább a veszélyhelyzet elmúltáig kivárnak, bízva abban is, hogy később esetleg kedvezőbb áron fognak tudni vásárolni. A beruházási céllal vásárlók között azonban egy lassú, de ezzel ellentétes folyamat kezd megindulni. Az ingatlanárak emelkedésével és a MÁP+ bevezetésével a befektetői kereslet tavaly augusztustól erősen visszaesett, de a január-februárban látott 4% feletti infláció láttán a fix kamatozású állampapírok, köztük a MÁP+ egyre kevésbé tűnnek vonzó befektetésnek. A válság idején pedig a jó minőségű ingatlanok számítanak azon kevés befektetési forma egyikének, ahol az áringadozás viszonylag csekély, a hosszabb távú értéktartás, sőt értéknövekedés gyakorlatilag garantálható, a bérleti díjból pedig még folyamatos hozamra, vagy ha úgy tetszik, jövedelemre is számíthat a befektető. Nem csoda, hogy bár az új építésű ingatlanok iránti kereslet is erősen csökkent a vírus terjedésével, de egyáltalán nem szűnt meg más tartós fogyasztási cikkekéhez hasonló módon.

Lakáskínálat és árak

A fentiek alapján a következő egy-két évben tehát jó eséllyel számíthatunk rá, hogy új lakások alig-alig kerülnek be a kínálatba, így a jelenlegi, visszafogott, de a válság múltával fokozatosan erősödő kereslet mellett előbb lassan, majd egyre gyorsabban elkezd csökkenni a szabad új építésű lakások száma. Ez a folyamat hasonló, de várhatóan erősebb lesz a 2009-2013 között történteknél, amikor az időszak végére gyakorlatilag már csak nagyon kevés, rossz adottságú lakásból lehetett választani. Mivel pedig egy új lakóház teljes fejlesztési ciklusa jellemzően 3-4 év, a kínálat nehezen tudta tartani a lépést, a válságot lassan maga mögött hagyó, élénkülő lakossági kereslettel, ami jelentős áremelkedéshez vezetett. Akiknek jó az emlékezete, azok biztosan fel tudják idézni, hogy az új lakások árának emelkedése már 2014-ben elkezdődött, 2 évvel az áfakulcs csökkentése és a CSOK bevezetése előtt. Gondolhatnánk, hogy az ingatlanfejlesztők ezúttal is kiszolgálják majd az élénkülő keresletet, de ne feledjük, a lakásépítési kedv gyakorlatilag már a járvány kitörése előtt erősen visszaesett. A 27%-os áfakulcs és a megemelkedett kiviteli költségek pedig várhatóan továbbra is megmaradnak, így az alacsony kínálat nem lesz elégséges az emelkedő kereslet kielégítésére, hiszen a kínálat bővítéséhez amúgy is több évre volna szükség.

Ahogyan korábban írtuk, 2009-10-zel ellentétben, jelenleg befejezett vagy hamarosan elkészülő viszonylag magas értékesítettséggel rendelkező projektek vannak a piacon.

A fejlesztők közül kevesen vannak eladási kényszerben, hiszen sem az építkezéseket nem kell már nagymértékben finanszírozni, sem új projektek nem várnak indulásra.

A legtöbben megtehetik, hogy kivárjanak, a szokásos kisebb árengedményen túl csak a nagyméretű, drága lakások esetén vannak a vevők jó alkupozícióban. Az idő múlásával persze rugalmasabbá válhatnak az eladók is, de a vevők is kényszerhelyzetbe kerülhetnek, hiszen ugyanabból a lassan, de biztosan szűkülő kínálatból kell választaniuk. Akik a 10+15 milliós CSOK-kal kívánnak élni, azoknál nincs alternatívája az új építésű lakásnak, így a 3-4 szobás, de viszonylag kedvező árú lakások kínálata középtávon biztosan megcsappan. Ami pedig a befektetők és első lakást keresők által kedvelt garzonokat illeti, ezekből Budapesten már most is alig több, mint 600 darab van piacon, és azok jó része is azért maradt meg, mert a reménybeli vevők igényeihez képest egyszerűen túl nagyok és túl drágák.

Ennek a válságnak nem csak az oka, de a lefolyása és a következményei is eltérnek a korábban tapasztaltaktól. Akik új lakás vásárlását tervezték, tervezik, se kapkodniuk, se túlzott kivárásra játszaniuk nem érdemes. Az elmúlt 5-6 év árrobbanása szinte mindenkit váratlanul ért, és sokan emiatt voltak kénytelenek lemondani a lakásvásárlásról, de könnyen lehet, hogy most egy másfajta kínálati válság, az új lakások eltűnése miatt maradhatnak hoppon azok, akik túl lassan reagálnak a változásokra.

A cikk szerzője Kricsfalussy Tamás, a Metrodom értékesítési igazgatója.

Címlapkép forrása: Shutterstock