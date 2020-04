Több a lakás, kevesebb a bérlő: így rendeződnek át a lakásbérleti díjak

Átlagosan 3000 forintot kérnek egy négyzetméterért a budapesti bérleti piacon, vidéken ennél valamivel kedvezőbb az ár. A járványhelyzet kezdi átrendezni a szektort, egyre több a kiadó lakás, ami máris majdnem nyolc százalékos árcsökkenést generált 2019-hez képest - derült ki az Otthon Centrum legfrissebb kimutatásából.

Az első negyedévben a fővárosban fajlagosan havi 3000 forintot kértek egy négyzetméterért a lakásbérleti piacon.

Amíg Buda népszerű területein (a III. és XI. kerületekben) 2800 forint/m2-ért lehetett bérelni az Otthon Centrum adatbázisa alapján, addig a belvárosban (a VI. és IX. kerületben) ez az összeg már 3100 forint volt. A centrum másik szektorában, a VII. kerületben 3200 forintot kértek egy négyzetméterért, míg Angyalföldön (a XIII. kerület) még ennél is többet, 3300 forintot.

Ezek az összegek a 2019. évi átlagárnál 7,5 százalékkal alacsonyabbak voltak, ami összefüggésbe hozható a koronavírus-járványkövetkezményeivel

– összegezte az Otthon Centrum által készített legfrissebb felmérést Soóki-Tóth Gábor.

A vidéki nagyvárosokból hiányoznak az egyetemisták

A vidéki régióközpontokban a fővárosi átlagérték kétharmadáért lehetett bérelni az első negyedévben. A legmagasabb bérleti díjat Székesfehérváron és Debrecenben kérték (2300 forint/m²), ezután következett Győr (2200 forint/m²), majd Sopron (2100 forint/m²). A többi régió központban 2000 forint alatt volt a havi fajlagos bérleti díj átlagértéke. A legolcsóbban Kecskeméten lehetett bérelni (1600 forint/m²). A vidéki bérleti piacon is megfigyelhető a bérleti díj csökkenése, de ez a fővárosi értékhez képest mérsékeltebb volt.

Még egy 2018-as KSH felmérés világított rá, hogy majdnem a bérlők fele (48 százalékuk) rokonok, ismerősök révén került kapcsolatba a lakás tulajdonosával, ami némileg árnyalja a jelenlegi átlagárakat, hiszen ezeknél általában jóval alacsonyabb szinteken adják ki a tulajdonosok a lakásaikat egy ismerős számára. Ugyancsak az említett KSH-tanulmány állapította meg, hogy országosan az összes bérelt lakás 39 százalékát Budapesten, további 30 százalékát a megyeszékhelyeken adják ki, és csak kevesebb, mint egyharmad jut a többi városba vagy községbe, ezek az arányok jellemzően ma is irányadóak.

Az Otthon Centrum hirdetési adatai alapján a kiadó lakóingatlanok száma nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legtöbb kiadó lakást Budán és a belvárosban (a II. és XIII., valamint az V. kerületekben), míg vidéken Debrecenben, Kecskemét és Nyíregyháza hirdették meg.

„A már érzékelhető árcsökkenés egyértelműen a járványnak tudható be, és a következő hónapokban várhatóan tovább folytatódik ez a mérséklődés. Ennek mértéke a járványhelyzet súlyosságától és hosszától függ” – tette hozzá Soóki-Tóth Gábor, aki szerint a keresleti oldalon a fővárosban és vidéken egyaránt az egyetemek bezárása érezteti hatását. De az idegenforgalom és az ehhez kapcsolódó vállalkozások leállása miatt is csökkenő kereslettel számolhat a piac. A diákok kiköltözése után az átmenetileg munkanélkülivé vált bérlők távozása is keresletcsökkenést jelez. Eközben a piac reagál a változásra, az eddig jellemzően turisztikai célú bérletek egy része megjelenhet a hosszú távú bérbeadásban, ami főleg Budapesten és a régióközpontokban jelenthet kínálat bővülést. „Ez a két változás együttesen a bérleti díjak fél évtizede tartó növekedési trendjének megfordulását vetíti előre” – mondta Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Budapesten és a vidéki városokban is a rövid távú lakáskiadók megjelenése a hosszú távú piacon kínálatnövekedést eredményezett, ezek az átmeneti lakáskiadások sokszor az aktuális piaci árnál alacsonyabban kerülnek ki a hirdetőoldalakra, emiatt, illetve a csökkenő keresletből adódóan csökkennek a kínálati átlagos bérleti díjak és egyre jobban közelednek a valós bérleti díjakhoz. Feltételezhetjük ugyanis, hogy a valós bérleti díjak elmaradnak ettől a budapesti 3000 forintos négyzetméterenkénti értéktől, amiatt, hogy sokan ismerősöktől, rokonoktól bérlik az ingatlanokat.