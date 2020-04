Kivárnak a vevők - Sokan már az ingatlanpiac gyengülését érzik

Az ingatlanpiacot kétségtelenül a nagyösszegú és minél gyakoribb adásvételek, akvizíciók, szerződéskötések, vagyis összességében a tranzakciók pörgetik. A Savills globális, minden ingatlanszektort lefedő kutatásából kiderül, hogy sok országban már - ingatlantípustól függően - kisebb, vagy nagyobb mértékű csökkenés tapasztalható a tranzakciók volumenét tekintve. A szereplők kivárnak, ami egyben a tranzakciók befagyását is jelenti, remélhetőleg csak egy rövidebb, átmeneti időszakig.

Nem minden szektort és földrajzi elhelyezkedést érint ugyanúgy a koronavírus okozta járványhelyzet és a negatív gazdasági hatások, az viszont biztos, hogy a piacok mindenhol készen állnak a felépülésre. A Savills Global Market Sentiment Survey 24 ország ingatlanszektorának a jelenlegi helyzetét térképezte fel, kitérve többek között az iroda, hotel, lakossági, retail piacokra.

A tranzakciók számában és értékében volt a legnagyobb visszaesés, úgy tűnik sok eladó és vevő kivár a jelenlegi helyzetben, ugyanakkor azok az üzletkötések, amit a járványhelyzet előtt indultak el többségében lezárultak, bár ebben is van kivétel, mint ahogy arról korábban be is számoltunk egy irodaportfólió vásárlása kapcsán. Minden ingatlantípust egybevetve,

az országok és ingatlanszektorok 62 százalékában volumencsökkenés volt érzékelhető.

Az irodapiaci szegmensben a felmérésben szereplő országok 45 százalékánál volt egy enyhe visszaesés a tranzakciókban, míg az egyik legnagyobb lökés a kiskereskedelmi ingatlanokat érintette, ebben a szektorban az országok 82 százaléka érzékelt erős volumencsökkenést. A turizmus leállásával a hotelpiacról 84 százalékban jelentettek csökkenést a tranzakciók volumenét tekintve. A logisztikai ingatlanok esetében egyedül, az országok 57 százaléka azt jelentette, hogy nem érzékelt változást, vagy ha igen az éppen növekedés volt a tranzakciós értékekben. Végül az egészségiparhoz kötődő ingatlanoknál nem volt érdemi változás.

A globális trarnzakciós aktivitás változása az egyes ingatalantípusoknál 2020. március végén. Forrás: Savills

Mi a helyzet a bérlőkkel?

Nagy kérdés az ingatlanpiacon, hogy mi lesz a bérlői kereslettel, az irodaházak esetében a legtöbb cég már otthonról végzi a munkáját, ám egy ilyen határozatlan, de mégis átmeneti időszakban aligha fognak tömegesen bérleti szerződéseket felmondani. A felmérés is rávilágít, hogy egyelőre nincs nagymértékű kereslet visszaesés a bérlői piacon, az országok 70 százaléka csak egy kisebb mértékű csökkenést érzékelt. Az egyes ingatlanpiaci szektorok egészen eltérő képet festenek:

Lakóingatlanoknál enyhe visszaesés volt a bérlők részéről.

A hoteleknél az országok 95 százaléka erős zuhanást tapasztalt mind a nemzetközi, mind a belföldi keresletben.

A retail piacon a bérlők szintén jóval kisebb keresletet mutatnak a megkérdezett országok 74 százaléka szerint.

A logisztikai ingatlanok bérlői, főleg az élelmiszeripari kereskedelemnek köszönhetően növekedést mutattak.

A globális, minden ingatlantípusra vonatkozó bérlői kereslet és bérleti díjak változása 2020. március végén. Forrás: Savills

A következő időszakban vélhetően még alacsonyabb aktivitást tapasztalhatunk majd a tranzakciókat illetően, a legtöbb piaci szereplő ugyanis a jelenlegi bizonytalan helyzetben próbál kivárni, ami az akvizíciók elhalasztását, esetleg meghiúsulását is eredményezheti. A kereskedelmi ingatlanok bérleti piacán ez az átmeneti időszak nagymértékű és hosszú távú kereslet visszaesést nem irányoz elő, a legerősebb negatív hatás vélhetően a coworking irodapiacon, valamint a kiskereskedelmi egységeknél jelentkezik.