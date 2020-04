Magyarország nem a leggyorsabb visszapattanók közé fog tartozni - Az ingatlanpiacért kevésbé aggódnak a guruk

Második online konferenciáját tartotta meg a Property Forum, a téma ismét a járványhelyzet ingatlanpiacra gyakorolt hatása volt, különös fókusszal a fejlesztések és tranzakciók finanszírozására, valamint arra, hogy az egyes országok mikorra lábalhatnak ki a koronavírus okozta válságból. A szakértők szerint Magyarországon és Lengyelországban várhatóan elhúzódik a helyreállás, míg Csehországban és Szlovákiában hamarabb jöhet a visszapattanás.

A régiós kilátásokról Tatha Ghose, Senior EM Strategist, Commerzbank AG, tartott előadást az online konferencián. A legfontosabb régiós tapasztalatok és várakozások:

A koronavírusnak Magyarországon nagyon jelentős gazdasági hatásai lesznek, főként a gócpontoknak számító Olaszország és Spanyolország, de Kelet-Közép-Európa országai is nagy recesszió elé néznek.

A feltörekvő piacokra történő tőkebeáramlás március óta meredeken zuhan, az eladósodottság pedig ezzel párhuzamosan meredeken emelkedik, amire a 2008-as Lehman csőd óta nem volt példa.

A forint, a zloty és a korona árfolyama is jelentősen romlott az euróhoz és az amerikai dollárhoz képest, ez azonban időleges, az év második felében és jövőre erősödhetnek a régiós devizák.

A külső adóssággal szembeni sérülékenység nagy, ha például senki nem vesz új autót az export is csökken. Azok az országok rosszabbul teljesítenek, ahol a külföldi adósság és az export aránya magasabb. Ez igaz Romániára, Törökországra, míg Magyarország esetében a határokon átnyúló banki kitettség jelent nagy veszélyt.

A régió mindegyik gazdaságában mély recesszióra számíthatunk idén. A központi bankok inflációs problémával nézhetnek szembe. Az EU strukturális alapjából sem Magyarország sem Lengyelország nem tud jelentős összegeket lehívni. Mindkét országban erős visszaesés jöhet 2020-ban, amit 2021-ben egy mérsékelt emelkedés követhet.

Lengyelország : mély recessziót jósolnak ebben az évben, 3,7 százalékos GDP csökkenéssel. A második negyedévben erős csökkenés várható, majd a harmadik negyedévben ez stabilizálódhat. A nagy esés miatt 2021-ben gyorsnak tűnhet a helyreállás.

: mély recessziót jósolnak ebben az évben, 3,7 százalékos GDP csökkenéssel. A második negyedévben erős csökkenés várható, majd a harmadik negyedévben ez stabilizálódhat. A nagy esés miatt 2021-ben gyorsnak tűnhet a helyreállás. Csehország: 2,7 százalékos visszzaesés lehet a GDP-ben ebben az évben, a cseh korona gyengült a koronavírus mitt, olyannyira, hogy 2017 óta nem volt ilyen gyenge az euróval szemben. A jelenlegi helyzetet elnézve Csehország viszonylag jó helyzetben van, az eddig folytatott szigorú költségvetési politikának köszönhetően

2,7 százalékos visszzaesés lehet a GDP-ben ebben az évben, a cseh korona gyengült a koronavírus mitt, olyannyira, hogy 2017 óta nem volt ilyen gyenge az euróval szemben. A jelenlegi helyzetet elnézve Csehország viszonylag jó helyzetben van, az eddig folytatott szigorú költségvetési politikának köszönhetően Magyarország: 2,2 százalékos visszaesés várható a GDP-ben 2020-ban, majd 2021-ben 2,5 százalékos növekedés. A magyar kormány gazdaságélénkítő csomagja egy olyan fiskális beavatkozás, amely később, amikor már éledezik a piac, nagy segítséget jelenhet, de ennek még nem most van itt az ideje.

Összességében Csehországban és Szlovákiában gyorsabb visszapattanás várható, míg Magyarország és Lengyelországon jobban elhúzódhat a helyreállás.



Mi lesz az ingatlanfinanszírozással?

Ingatlanfinanszírozásról szóló panelbeszélgetéssel folytatódott az online konferencia, ahol az alábbi kérdésekről beszélgettek a szakértők:

A régiós országok között van-e különbség a gazdaság várható visszaesésében?

A vírus előtt alacsonyak voltak a kamatok, hol lesznek 6-12 hónap múlva?

A 2008-as válság az ingatlanpiac oldaláról indult, az ingatlan eszközosztályra hogy tekintenek most a bankok?

Van-e most kerülendő eszközosztály? Terveznek-e új finanszírozási ügyleteket?

"Az egyik legnagyobb különbség a 2008-as és a mostani válság között, hogy a központi bankok és a kormányok most gyorsabban beavatkoznak, mint ahogy korábban tették. Nehéz megjósolni, hogy mikorra lesz a visszapattanás, mikor lesz újra magabiztos a piac. A 2021-es év még nehéz időszak lesz, nem számítok V alakú visszapattanásra, de nem is várható L alakú recesszió. Nem vagyok elragadtatva a válság politikai koordinálásától egyik országban sem, a kormányok gyakran túlreagálják a helyzetet, ez Németországra is igaz, de Magyarországon és Lengyelországban sem jobb a helyzet, utóbbi kettőnél az is sokkszerű volt, ahogy néhány core befektető reagált. Ezek a döntések a következő évek befektetéseire is hatással lesznek.

A kamatok várhatóan alacsonyak maradnak az ingatlanpiacon, és a jó minőségű termékeknek köszönhetően továbbra is lesz kereslet. Az EU idővel történő helyreállása egy erős faktor a régió számára is. A logisztika a nagy nyertes, az irodapiacra egyelőre nem látom, hogy nagy hatással lenne a járványhelyzet, a hotel és a retail sorsa pedig a jövőben dőlhet el. A jó hotelek megmaradnak, de biztosan lesz lemorzsolódás, a retailben hosszabb távon akinek van koncepciója vagy a domináns bevásárlóközpontok szintén megmaradnak, de most felerősödhetnek a változások. A mostani helyzetben nem túl jó ötlet pénzügyileg finanszírozni egy olyan hotelt ami nem termel bevételt, arról nem is beszélve, hogy csak évekkel később állhat vissza olyan szintre a turizmus, mint amilyen eddig volt. A retailben az utóbbi években eleve óvatosabbak voltunk, de továbbra is eleme lesz az ingatlanfejlesztéseknek, legfeljebb kicsivel csökkenni fog a súlya. Az irodáknál az ssc-k oldaláról továbbra is lehet kereslet, a logisztika is erős maradhat, legfeljebb a hitelfedezetek csökkenhetnek valamennyit" – értékelte a helyzetet Dr. Walter Hampel, MD, Head of Real Estate Finance International Clients & CEE, Deutsche Pfandbriefbank AG.

"Az országok most jobban fel vannak készülve, így várhatóan gyorsabban jön a válság utáni felépülés is, ugyanakkor a különböző moratóriumok, amiket a kormányok alkalmaznak, másként hathatnak a befektetőkre és a felépülésre egyaránt. A vállalati szektor gyorsabban reagált mint 2008-ban, az ingatlanoknál a kockázat menedzsment is nagyon proaktív, ha ők is gyorsan reagálnak, akkor nem lesznek likviditási problémák és gyorsan helyreállhat az ingatlanpiac. Ha egy ügyfél erős partner, van megfelelő trackrecordja és látjuk a megtérülést, akkor a jövőben is bízhatunk benne. Most arra számítok, hogy a következő időszakban valamivel konzervatívabb tárgyalásokat fogunk folytatni" – mondta el Hannes Wimmer, Executive Director, Loan Syndication, Erste Group Bank AG

"Pontosan nem tudhatjuk előre a válság kimenetelét, de a korábbihoz képest én is optimistább vagyok, kevesebb kockázatot rejt most a piac. A következő negyedévben biztosan súlyos lesz a helyzet, elnézve például az üzletek bezárását, a gazdasági teljesítmény csökkenését, de a kínai példát látva úgy tűnik, hogy a kormányok és a központi bank segítheti a felépülést. A régió országai a mostani krízis előtt jó állapotban voltak. Attól függően, milyen sokáig tart a járvány élesedhetnek majd a régiós országok között a különbségek, de valószínű, túl nagy eltérésekre nem kell számítanunk. Az alacsony kamatok kitartanak hosszabb távon, az ingatlanbefektetések népszerűek lesznek továbbra is. A logisztikai piac a jövőben is erős maradhat, de az emberek most egyáltalán nem utaznak, a videókonferencia is egyre népszerűbb, így a hotelpiacon hosszabb távon is visszaesés jöhet. Az ingatlanpiac népszerű marad, de az egyes eszközosztályokat különbözőképpen érintheti a járvány" – fejtette ki Péter Számely MRICS, Head of Real Estate Finance CEE, HYPO Niederösterreich. A finanszírozás kapcsán hozzátette, hogy a meglévő ügyfelek felé fordul most inkább a figyelem és az újakra kevesebb energia jut, így a jelenlegi környezetben szükségszerűen lassulnak a befejezett tranzakciók.

"Romániában a válság miatt túl fogjuk lépni az EU által megengedett költségvetési deficitet, ami a kormányzati beruházásokra lesz hatással, másrészt az ország folyó fizetési mérlegének hiánya is tovább mélyülhet, ami egy IMF hitelt is előrevetíthet. Egy másik dolog, ami Romániát a környező országoknál jobban sújtja az az egészségügyi válság. Mintegy 3,5 millió román dolgozik Nyugat-Európában az egyik legnagyobb munkaerő exportőr az ország, de most több mint 1 millióan hazatértek, főként a fertőzött országokból, így gondolhatjuk, mi lesz itt 2-3 hét múlva. A vendégmunkások szerződés nélkül jöttek haza, így a román gazdaságra biztosan erős hatással lesz a járvány. Az mindenesetre pozitív, hogy az általunk finanszírozott fejlesztések nem álltak le, a kormányzati döntés értelmében azonban a hiteltörlesztéseket elhalaszthatják a cégek. A szektorokat nézve a bérlői profil sok helyen változhat. A logisztikával kapcsolatban optimista vagyok, de az irodafejlesztéseket a befektetők kétszer is átgondolhatják, mivel ha minden jól működik otthonról (home office), akkor miért fizessenek annyit egy irodáért. A bérleti szerződéseket újratárgyalhatják, de egy-két hónapra szükség van, hogy meglássuk mekkora a veszteség. Az adósságok egy részét most átütemezték, de ez csak egy politikai döntés, EU-s támogatásra is számítunk, aminek meglátjuk majd a mértékét és azt is, hogy hatékony lesz-e" – összegezte a romániai helyzetet Romulus Andrei, Director, Banca Transilvania.