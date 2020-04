Tízezer olvasónk szavazott a lakásárak várható alakulásáról - Íme az eredmény

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt hetekben többször is foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy milyen hatással lesz a járvány a hazai lakásárakra. A megkérdezett szakértők az előttünk álló negyedévekre szinte egybehangzóan az árak csökkenésére számítanak, amivel az olvasóink közül is sokan egyetértettek. A csökkenés mértékéről azonban megoszlanak a vélemények, éppen ezért egy szavazás keretében az olvasóink véleményére is kíváncsiak voltunk, hogy ők mekkora visszaesésre számítanak a hazai lakáspiacon.