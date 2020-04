Visszatér az 5 százalékos lakásáfa a rozsdaövezetek lakásfejlesztéseinél - Megszólaltak az érintettek

A bejelentés szerint az alacsonyabb lakásáfa az érintett területeken az új lakások értékesítésére és azok bérbeadására lesz érvényes. A döntésről az érintett piaci szereplők az alábbiak szerint nyilatkoztak.

"Vártuk ezt a bejelentést, de szakmailag pontosítani kell minél előbb az 5%-os áfa alkalmazásának a lehetőségét, eljárási rendjét. Várhatóan kérelemre indul, a pozitív elbírálás szempontrendszerének átláthatónak és egyértelműnek kell lennie. A települések városfejlesztési és szabályozási tervei a „barna övezet” kifejezést használják, szabályozzák. A hazai szakirodalom ezen belül különbözteti meg a rozsdaövezetet. Szükségesnek tartom a rozsdaövezet egyértelmű , jogszabályi meghatározását a kedvezményes áfa alkalmazására vonatkozó jogszabályban." - mondta el Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

"Üdvözöljük a bejelentést, ez nagyon sokat segíthet az új projektek indulásában. Fontos lenne, hogy a rozsdaövezeti definíció kapcsán a szakma (IFK) képviselőinek véleményét vegyék figyelembe és ne csak egy szűk, szelektív lista legyen az ilyen területekről. A cégünk is több ilyen telekkel rendelkezik, amelyeken a projektek indítását így meg tudjuk fontolni. Hasznos lenne, ha a piaci bérlakás szektorra tett szakmai javaslatokat is mielőbb támogatni tudná a kormány, mert ebben a szektorban történő fejlesztések is el tudnának így a közeljövőben indulni, és így a lakáshiány és a lakhatási költségek csökkentése, a munkaerő mobilitásának fejlesztése is lehetővé válna amellett, hogy a jelenlegi helyzetben komoly munkaerővonzási és gazdaságélénkítő hatása is fontos lenne az ilyen projektek indulásának." - hívta fel a figyelmet Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property Zrt. tulajdonosa.

A legfontosabb ilyen javaslatok:

a lakásbérletekre, kollégiumokra vonatkozóan 5%-os áfa bevezetése a bérleti díjak tekintetében is,

a bérlakások esetén a helyi építési szabályzatokban a minimális lakásméretre vonatkozó szabályok alóli felmentés,

a bérlakások, kollégiumok esetén a parkolókra vonatkozó helyi előírások 30%-ra csökkentése,

a bérlők és bérbeadók közötti jogviszonyok újraszabályozása,

a bérlakásra kifizetett bérleti díj egy részének áfa visszatérítés formájában történő visszaadása az első lakást vásárló fiatalok számára

"Az átadott új lakások száma 2019-ig jelentősen növekedett és elérte az évi 21 ezer darabot, ami még mindig jóval kevesebb mint a 2002-2008 közötti időszakban évente épített 30-35 ezer új lakás. Az áfa 27%-ra növekedése már jóval a koronavírus előtt megfordította a növekedő trendet és jelentősen csökkenő kereslet és kínálati szakasz alakult ki, melyet a piaci tapasztalatok mellett a KSH év eleji új lakóépületekre kiadott építési engedélyek számának csökkenése és a jelentősen romló aktivitáskezdés is igazol. Ebben a csökkenő trendben érte az új lakások piacát a koronavírus gazdasági hatása, mely így csökkenésből zuhanásba váltott. A kedvezőtlen helyzeten sokat fog javítani a rozsdaövezetekben alkalmazható 5%-os áfa, mert ez mind a keresletet, mind a kínálatot fogja növelni, ami nagyban segíti a gazdaság ezen szegmensének újraindítását. A rozsdaövezetek a települések olyan tartaléka, ahol a városi szövet megújulására, a zöld felületek növekedésére, a funkcióváltásra igen nagy szükség van. Ezeknek a területeknek a fejlesztése jól illeszkedik a kompakt város modellbe, amikor is nem az agglomerációból ingázók számának növekedését támogatjuk, hanem a városon belül alakítunk ki egymáshoz közeli (így autómentesen elérhető) lakás, szolgáltatás és munkahely kapcsolatokat." - mondta el Kiss Gábor, a Metrodom ügyvezető igazgatója.

"A döntés kiváló lehetőség, arra, hogy az elmaradottabb részein fejlődjenek a települések. Bízunk abban, hogy sikeres lesz a kezdeményezés." - mondta el Scheer Sándor a Market Építő Zrt. vezérigazgatója, aki egy korábbi interjúban kifejtette, hogy a mostani helyzetben is haladnak a fejlesztéseik, a munkák lassulása, az import anyagok bonyolultabb beszerzése, a meglódult árfolyam (euró/forint) és a külföldi munkavállalók itt maradása vagy hazautazása körüli bizonytalanság azonban nehezíti a fejlesztők életét.

