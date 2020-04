Nehéz helyzetben vannak a bedőlt hitelesek - Nagyot bukhat a lakáson, aki nem lépett időben

Bár a kereslet csökken, és az árak is egyre lejjebb kúsznak, rengetegen döntenek úgy, hogy megpróbálják eladni ingatlanjaikat. Az okok elég különfélék, vannak olyanok, akik meg akarnak szabadulni a hiteltől, mások pedig már lefoglalózták új otthonukat. A Pénzcentrum utánajárt, mi várható a járvány lecsengése után.

"Az ingatlan mint élettér helyzete valóban felerősödik ebben a kialakult helyzetben, aminek következményeként a későbbiekben ezek a kényelmi szempontok erősödhetnek egy-egy leendő adás-vételnél. Természetesen lehet találkozni már most az ingatlanpiacon olyan vevővel aki akár kertes házat, akár nyaralót szeretne venni, de azért ezek száma jelentősen nem befolyásolja a piacot. Hosszabb távon viszont egy-egy döntésnél ezek is egyre nagyobb hangsúlyt fognak kapni, akár lakás tekintetében az erkély nélküli kontra erkélyes döntésnél, vagy a belvárosi lakás vs. külvárosi családi ház viszonylatában"

- összegezte a tapasztalatokat Benedikt Károly, a Duna House marketing és PR vezetője a Pénzcentrumnak. Elmondta azt is, a Duna House értékesítőihez már most is érkeztek megkeresések, hogy egy-egy eladó nyaraló esetében nem lehet-e átmeneti jelleggel, néhány hónapra, kibérelni azt.

Az Otthon Centrumnál úgy látják, hogy a jelenlegi válsághelyzet elmúltával az egyik lehetséges tartós hatás az otthoni munkavégzés, a távmunka elfogadottabbá válása lehet. Ez elsősorban az irodai munkahelyeket érintheti - kevesebb munkaállomásra lesz szükség, illetve a rugalmasabb, a feladatokhoz alkalmazkodó egyéni és csoportos munkavégzést lehetővé tevő terekre- másrészt kihathat a lakásvásárlásra is. Várhatóan a fiatalabb generáció tagjainak - egyedülállók, kisgyermekesek - továbbra is vonzó lesz bejárni az irodába, de a nagyobb, önállóbb gyerekek mellett már reálisabb opció az otthoni munkavégzés. Megjegyezték, pusztán a járványveszély során szerzett tapasztalat alapján nem valószínű, hogy hirtelen tömegek költöznének családi házakba és hagynák el a városi lakásukat.

A kerttel, erkéllyel / loggiával / terasszal rendelkező ingatlanokra, illetve a nyaralókra mindig is nagyobb volt a kereslet. E piachoz hozzáadódhatnak azok a vásárlók is, akik eddig nem tartották fontosnak az erkély vagy terasz meglétét, esetleg egyértelműen elvetették a kertkapcsolatos lakások ötletét

- mondta a Pénzcentrumnak Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője, aki arról is beszélt, mennyiben változtat a hazai ingatlanpiacon egy-egy nem várt természeti csapás.

A cikkből kiderül az is, hogy vajon a járvány hatására a nyaralók felé fordulnának-e a vásárlókkik és kik azok, akik a lassuló piac és az árak esése ellenére is hirdetik az ingatlanjaikat.

