Kiderült, mennyivel adtak el kevesebb lakást a járvány kirobbanása óta

A korábbi havonta közzétett tranzakciószám-becslés után a Duna House ezúttal heti bontásban is bemutatta az idei év első 16 hetére vonatkozó tranzakciószámokat, összehasonlítva a tavalyi év azonos időszakával. A grafikonon jól látszik, hogyan csökkent le a kijárási korlátozások óta a megvalósult adásvételek száma, illetve azt is megtudhatjuk, hogy a hálózat tapasztalatai alapján milyen most a vevői érdeklődés.