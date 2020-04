Így gyakorolnak nyomást a tulajdonosokra a legnagyobbak: egyszerűen megtagadják a bérleti díjak fizetését

A koronavírus utáni időszakban vélhetően a bírósági tárgyalásoknak is megnő a száma, folyamatos a harc ugyanis a retail bérlők és az ingatlantulajdonosok között a bérleti díj kifizetése miatt. A legnagyobb üzletláncok nem hajlandóak kifizetni a havi díjat, a tulajdonosok pedig lényegében tehetetlenek. Ha a jelenlegi helyzet elhúzódik, az sem kizárt, hogy a szerződések újratárgyalására lesz szükség a kiskereskedelmi ingatlanok piacán - derül ki a Cushman&Wakefield retail piaci heti összefoglalójából.

Néhol már vannak enyhítések, de legtöbb európai és EMEA országokban még mindig zárva tartanak az üzletek, leszámítva az alapvető élelmiszereket forgalmazó kiskereskedéseket. Ez egyben azt is jelenti, hogy még mindig nagy harcok folynak a bérlők és az üzlethelyiségek tulajdonosai között, a bérleti díjak fizetése miatt.

A tulajdonosok úgy érzik, hogy a nagyobb, magas profittal működő üzletláncok, mint például az Inditex, a H&M, vagy a C&A közül sokan előnyükre próbálják fordítani a jelenlegi helyzetet, és nyomást gyakorolnak az ingatlantulajdonosokra azáltal, hogy megtagadják a bérleti díjak fizetését.

Az Adidas is bejelentette, hogy nem fizet bérleti díjat, de végül a közösségi oldalak a negatív fogadtatás miatt eleget tett a fizetési kötelezettségének, míg a Primark másként taktikázik, és bár a pontos terv még nem nyilvános, de valamiként a kockázatok elosztására törekszik a bérleti díjak fizetési megállapodásainál.

Mindenki túl akar élni

Minél tovább tart a válság, annál sürgetőbbé válik, hogy a kiskereskedők és a befektetők számára is elfogadható megoldás szülessen a bérleti szerződésekben. A kiskereskedelmi bérlőknek most a legfontosabb, hogy átvészeljék ezt az időszakot és kezelni tudják a pénzügyi nehézségeket, még a legnagyobb üzletláncok is, mint például a H&M egy hatalmas, 980 millió eurós hitelkerettel biztosítja magát a jelenlegi helyzetben. Befektetési oldalról, a kisebb szerződéskötéseket leszámítva a retail piac haldoklik, a retail REIT-ek tőzsdei értéke pedig hatalmasat esett, mivel a befektetők érthető módon már nem tartják stabil terméknek a kiskereskedelmi ingatlanokat.

Eleinte úgy tűnt, hogy a piac túlreagált és a későbbiekben minden visszaáll a normális kerékvágásba, azóta azonban egyre elképzelhetőbb, hogy a bérlők újratárgyalják a bérleti szerződéseket a koronavírus utáni időszakban. Ehhez azonban először látni kell, hogy a nagyobb tranzakciók során milyen hozamokkal számolnak a felek az új környezetben.