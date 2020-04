Ideje eldönteni: Csúcséveiben is gyengén teljesített a lakáspiac, vagy az elvárásokkal van a gond?

Ha újlakás-építésről és a lakásállomány megújulásáról van szó, sokszor előkerül a 40 ezres szám, vagyis, hogy évente Magyarországon ennyi új lakásnak kellene megépülnie, ha elfogadjuk, hogy 100 év egy lakóingatlan életciklusa. Hosszú évek óta, tavaly építették a legtöbb új lakást, több mint 21 ezeret, ami még így is csupán fele lenne a bűvös 40 ezres számnak. Felmerül tehát a kérdés, hogy ennyire gyengén teljesített még a csúcsidőszakban is a magyar piac, vagy az állomány megújulása annál bonyolultabb, minthogy csupán egy számra támaszkodjunk a kérdésben.

A lakásállomány megújulása kapcsán legtöbbször évi 40 ezer új lakásról és 100 éves megújulási ütemről lehet hallani, de vajon mire alapozható, hogy 100 év alatt lelakunk például egy jobb minőségű téglalakást, miközben azt látjuk, hogy még az a körülbelül 800 ezer, 1960-as évektől épült panellakás is tovább bírja annál az 50 évnél, mint amire tervezték eredetileg? Megkérdeztük a szakértőket.

Miért éppen 100 év?

Koji László, az ÉVOSZ elnöke a 100 éves megújulási arányról elmondta, hogy az európai kontinentális éghajlaton, többnyire hagyományos építőanyagokból minimum 100 évig lakható, állóképes lakóingatlanok épülnek. Magyarországon jelenleg 4,3-4,4 millió lakóingatlan van, melyből 3-4 ezer rendszeresen üresen áll.

Nagyon leegyszerűsített logikával, ha folyamatosan szeretnénk ennyi lakást (100 éves korú lakásokat) újakkal kiváltani, akkor minimum 40 000/év új lakást kellene építeni, hogy 100 év alatt „kicserélődjenek”. Természetesen 100 év alatt nem lesz teljesen lakhatatlan minden lakás, különösen ha folyamatosan felújítunk, de szakmai számítások szerint, ideálisan évi 30–35 ezer új lakásra szükség lenne ahhoz, hogy lépést tartva a korszakok lakhatási és életminőségi elvárásaival együtt haladjunk.

A felújítás az egyik kulcskérdés

A felújítás tehát egy fontos tényező, és bár a közbeszédben gyakran szerepel a száz év egy lakás elévülésével kapcsolatban, a minőségi jellemzőket csak részben magyarázza az ingatlanok kora. Ma is nagyon sok olyan épületet találunk az országban, amelyek akár több 100 évesek és jó állapotban vannak. Tancsics Tünde, az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont elemzője kérdésünkre elmondta, hogy:

"A karbantartás rendszeres elvégzése jelentősen meghosszabbítja az épületek élettartamát. A pesti történelmi belváros házai is elég idősek már, de vélhetően senki sem gondolja úgy, hogy le kellene őket bontani. A rendszerváltás előtti tömeges lakásépítések idején készült panellakótelepek esetében is lényegesen hosszabb élettartammal lehet számolni, mint a megépítésükkor: főként a gépészeti rendszereik szorulnak cserére, amik az építésük óta elhasználódtak, de az épületeket szigetelve, a nyílászárókat kicserélve, belső karbantartási munkák elvégzését követően jelentősen javítható a komfortjuk."

A KSH 2015-ös Lakásfelmérése szerint 2005 és 2015 között a hazai lakások 88 százalékához nyúltak hozzá kívül vagy belül, és 2015-ben is nagyon sokan tervezték a következő években különböző felújítási munkálatok elvégzését.



Párdi Zsófia, a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) projektvezetője szerint a szükséges új lakásszámot a népességváltozás is befolyásolja, beleértve a természetes szaporulatot, illetve a ki- és bevándorlást, a családmobilitást, de fontos szempont a felújítások rendszeressége ütemezése is. A 100 éves életciklus 25 évenkénti átfogó felújítás mellett állja meg a helyét. Ha a 100 év során nem történnek meg a kisebb, illetve a 25 évenkénti nagyobb felújítások, akkor az adott lakás a ciklus végére biztosan nem fog megfelelni a korszerű lakás követelményének.

"Ami az évi szükséges lakásépítési számot illeti, ebben az új és a helyettesítő új építések vannak benne. Ha nem lehet egy lakást költséghatékonyan korszerűsíteni, akkor az úgynevezett helyettesítő új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. Mivel a hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek egy részében (kb. minden 10. lakás) a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg." - mondta el Párdi Zsófia.

Nem állunk jól, ha európai összevetésben az elkészült új lakások számát nézzük

Tancsics Tünde kiemelte annak a tényét, hogy 2019-ben – jelentős CsOK-támogatás és csökkentett áfakulcs mellett – az építési ráta 0,5% körül mozgott, de a magyar újlakás-építés a lakásállomány arányában még ekkor is az egyik legalacsonyabb volt Európában. Ugyanakkor területileg nagy különbség mutatkozhat abban, hogy mennyi új lakásra van szükség.

Mégis, a legtöbb munkahelyet kínáló fővárosban sem volt sokkal magasabb az arány 0,6%-nál 2019-ben.

Párdi Zsófia hozzátette, hogy az elemzésekben a népességhez és a lakásállományhoz viszonyított arányt is érdemes nézni, ami alapján látható, hogy Magyarországon sokkal kevesebb lakás épül, mint amennyi a lakásállomány minőségi megújításához szükséges volna. (évi 1%-os rátával jön ki a 100 éves megújulás, ami 2019-ben ugye közel 0,5% volt) Magyarország mind a lakásállományhoz, mind a népességhez viszonyított lakásépítések számában elmaradásban van a környező országoktól.

Néhány európai országot megnézve: 2018-ban népességarányosan Ausztriában még mindig csaknem 3,5-szer, Lengyelországban 2,6-szor annyi lakás épült, mint Magyarországon. A lakásépítések száma a lakásállományhoz képest Ausztriában és Lengyelországban mintegy 3,5-szerese volt a hazainak.

Sokszor a minőséggel is baj van. Mi lenne ha kétszer ennyi épülne? Kapkodás, káosz?

Így is sokszor megkérdőjelezhető az új lakások minősége, így felmerül a kérdés, hogy mekkora kapkodásban lennének a kivitelezők és fejlesztők, ha kétszer ennyit kellene építeni. Koji László kiemelte, hogy ha van fizetőképes kereslet, akkor a magyar építőipar képes arra, hogy jó minőségben megépítsen jelenleg 22–25 ezer új lakást, két-három éven belül pedig 30 ezer lakást is. Párdi Zsófia elmondta, hogy az épített lakások minőségét nem feltétlenül a mennyiség határozza meg, nagyon fontos, hogy milyen szabályozások vannak erre vonatkozóan (építőanyag-használat és energetikai követelmények) valamint az, hogy ezeknek az előírásoknak a betartását ellenőrzik-e, kikényszerítik-e. Ezen kívül a megfelelő számú és képzettségű szakmunkás kiképzése és az építőipari vállalkozások technológiai megújítása is hozzájárul a megfelelő minőség biztosításához.

Mindhárom megkérdezett szakértő egyetért abban, hogy a Kormányinfón bejelentett rozsdaövezetekre érvényesíthető 5 százalékos áfakulcs pont jól jöhet a fővárosnak, és segítheti a város lakáshiányának orvoslását, hozzájárulhat a város szétterülése helyett a belsőbb alulhasznosított területek rehabilitációjához, akár teljes városrészek megújulásához, valamint a lakásfelújítások, a mai minőségi, energetikai, környezet tudatos elvárásoknak megfelelő rekonstrukciók is előtérbe kerülhetnek.

Összességében tehát 30-35 ezer új lakás építése mellett tudnánk a régiós országokhoz felzárkózni, az új állomány mellett azonban a régebbi lakások felújítására is nagy szüksége van a piacnak. A jelenlegi lakásállomány megújításában jelentős segítségre lesz a rozsdaövezeti fejlesztéseknél bevezetett 5 százalékos áfa.

