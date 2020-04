Még mindig a V-alakú visszatérésben reménykedünk? - Kiderült, mi vár a régió ingatlanpiacára

Bízhatunk a V-alakú visszatérésben?

Kétségtelen, hogy a mostani járvány felkészületlenül érte az országokat, ráadásul a 2003-as SARS járványhoz képest teljesen más, sokkal globalizáltabb a világgazdasági környezet. A járványgörbét tekintve az egyes országok különböző szinteken állnak, de két ország, Dél-Korea és Tajvan egyelőre jó példának tűnik. Érdemes összevetni Spanyolországot Dél-Koreával a kiskereskedelem és rekreáció, az élelmiszerboltok, a parkok, az állomások vagy a munkahelyek forgalomcsökkenési arányainak szempontjából. Míg előbbiben rendre 94, 77, 90, 89 és 68 százalékos volt a visszaesés, a kelet-ázsiai országban mindössze 17, 14, (-48), 14 és 13, vagyis a járvány hatására Dél-Koreában a parkok forgalma még emelkedett is. Ugyancsak sok információval szolgálhat, ha megnézzük Kína gazdaságának a lecsengés utáni elindítását. Leggyorsabban a befektetések álltak helyre, ami az európai befektetési piac számára is biztató lehet. A lakásárindex Németországban mindenkori csúcsán van, egyelőre nem látszik a visszaesés, úgy tűnik, a befektetők keresik a pénz helyét és ezt most sokan az ingatlanpiacon találják meg - mondta el előadásában Vladimír Vaňo, Chief Economist, Mazars.

Vannak persze eszközök, amelyek nagyot zuhantak márciusban, ilyen volt az olaj, de több tőzsdeindex is. A tőzsdén pár hete elindult egy emelkedés, de azt gondolom, még van tér a további csökkenésre. A részvénypiaci volatilitás növekedése is a lakossági pánikra, vagy legalábbis erős bizonytalanságra utal, de ez idővel enyhülni fog. Kétségtelen viszont, hogy a német gazdaság az éves 1-1,5 százalékos stabil növekedés helyett idén áprilisra 5 százalékos visszaeséssel néz szembe, ennek ellenére azt gondolom, hogy Németország és Ausztria gazdasága lesz az, amelyeket legkevésbé érint majd a koronavírus - tette hozzá.

Az üzleti környezet és jövőbeli kilátásokra vonatkozó indexek most lejjebb vannak, mint a 2008-2009-es válság alatt, ezzel párhuzamosan a kormányok globálisan 8000 milliárd dollárnyi gazdaságélénkítő csomagokról döntöttek összesen. Pozitív viszont, hogy egyelőre nincsenek gyorsuló inflációra utaló jelek.

Összességében óvatos optimizmus mellett egy U-alakú visszatérésre számítok, de leghamarabb októberben térhetnek vissza a dolgok a normális kerékvágásba.

Melyek a nyertes és melyek a vesztes területek?

A mostani helyzetnek nagyon sok vesztese van, de vannak területek, amelyek profitálhatnak is a dologból, illetve olyanok is, ahol a veszteségek és az előnyök együtt jelentkeznek. A legnagyobb kihívások egyértelműen az egészségügyben, általánosságban a gazdaságban, a kiskereskedelemben, a turizmusban, az ellátási láncokban, az oktatásban, az olajiparban, az építkezéseknél és a munkaerőpiacon jelentkeznek. Pozitívan jöhetnek viszont ki mindebből a központi bankok, az online kereskedelem, a home office elfogadottsága, a technológiai megoldások és a természeti környezet - emelte ki előadásában Kevin Turpin, Regional Director of Research | CEE, Colliers International.

A régiós befektetések 2020 első negyedévében még nem estek vissza érezhetően, de ez egy nagy cseh lakossági portfóliónak és a magas lengyel adatoknak is köszönhető. Egy év alatt sokat erősödött az ázsiai befektetők aránya, ami főként az USA és Dél-Afrika rovására ment végbe. Nyugat-Európa továbbra is érdeklődik a régió iránt, de például Magyarországon kiemelkedően magas és Csehországban is erős a hazai befektetők aránya.

Az ingatlanpiaci hozamok kapcsán 2017 és 2019 között szinte minden országban, minden szegmensben csökkentek a számok, a román irodapiacon (100 bázisponttal) és a bolgár logisztikai piacon (50 bázisponttal) azonban emelkedés volt tapasztalható.

Szakértői tapasztalatok

Mintegy 4-5 tranzakciót zártunk az elmúlt hetekben. Azt tapasztaljuk, hogy a bankok most konzervatívak, így bonyolultabb új tranzakciót indítani. A hozamok emelkedését Csehországban is tapasztaljuk, a legnagyobb kockázat most a bevásárlóközpont, de mivel amúgy sincs nagy aktivitás a piacon ezért nincsenek hatalmas kockázatok sem. Az irodai munka várhatóan a járvány után visszaáll, ott túl sok minden nem fog megváltozni. A retailben viszont ha a nagy cégek nem fizetnek bérleti díjat, az a kisebb cégeknél is felveti a kérdést, hogy ők miért fizessenek. A visszatéréssel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy mi számít normális kerékvágásnak. Amíg minden határ megnyit, minden visszaáll, az legalább 12 hónap, de ki tudja, mikor mernek újra repülőre ülni az emberek órákig összezárva 200 másik emberrel, akiről semmit nem tudnak - mondta el Bryan Wilson, Partner, Wilsons.

A bankok most sok esetben a meglévő portfólió és a bérlők fizetőképességének monitorozását végzik, ezért tűnhet úgy, hogy óvatosabban nyitnak új üzletek irányába. A jóváhagyott és folyamatban lévő üzletekben mi is egyértelműen támogatjuk az ügyfeleinket. Az utóbbi időben gyakori pénzügyi kérdés, hogy a potenciális ügyfelek magasabb hozamokat várnak el, ami eszközosztálytól függően (főleg a retailben) 25-50 bázispontot jelent, a jövőben ezeket nehezebben lehet majd finanszírozni. Több országban az idősebbek is felismerik, hogy az online vásárlások nem annyira bonyolultak, így ez a szektor fejlődés előtt áll - hangsúlyozta Martin Erbe, Head of International Real Estate Finance Continental Europe, Helaba. A szakértő szerint összességében a mostani helyzetből Németország jól jöhet ki, amit a lengyelek és csehek is követhetnek, Magyarországon azonban a politikai kockázat még mindig magas. Az, hogy Németországban megnyitottak a boltok még nem jelenti azt, hogy vége a járványnak és azt sem, hogy egyik napról a másikra visszatérünk a normális kerékvágásba, ahhoz legalább 6-12 hónap kell majd. Románia és Bulgária kockázatosabb piacok, ahonnan nehezebb exitelni, ez magyarázhatja a megemelkedett hozamokat.

A stratégiánk alapján most néhány tranzakciótól elálltunk, de például Szlovákiában több logisztikai tranzakciót zártunk, amik most nagyon jó termékek. Egyébként most leginkább nézelődünk, monitorozzuk a helyzetet és ha tisztulnak a dolgok, utána döntünk. A tőkebeáramlás tekintetében reménykedünk a stabilizálódásban, az emberek most óvatosabbak minden tranzakcióval kapcsolatban. A hozamok nyomás alatt vannak, ami potenciális vásárlóként jó hír, de egy olyan időszakba lépünk, amikor a hozamok majd újra csökkenni fognak, a kép nem fekete fehér, a mostani hozamemelkedés megfordulhat. Jelenleg az olcsó cseh korona is vonzó sok külföldi befektető számára, de hosszabb távon egy kicsit visszaerősödhetnek a régiós devizák. A retail bérlők és a bérbeadók kapcsán elsőként a károkat kell felmérnünk és utána lehet rendezni a bérlők és a bérbeadók helyzetét. Összességében úgy gondolom, hogy a vakcinák kifejlesztése után térhet csak vissza minden a normálishoz - hívta fel a figyelmet Marcel Kolesar MRICS, Transaction Manager, REICO.

Ulf Pleschiutschnig, Managing Director, Morgan Stanley Real Estate Investment arra a kérdésre, hogy mely régiók,vagy eszközök lehetnek a stabilabb befektetési termékek, elmondta, hogy a jobban megalapozott lokációkra koncentrálnak, ami a kelet-közép-európai régióban például a magyar, cseh piacot jelentik. Hozzátette, hogy a jelen helyzetben nem egyszerű végigvinni egy tranzakciót. Az intézményi befektetők részéről látnak nagyobb keresletet az ingatlanpiaci termékek iránt, míg arra a kérdésre, hogy mely szektor a nyertes elmondta, hogy a logisztikai ingatlanok piaca jóval kedvezőbb helyzetben van, mint például a retail. Az ingatlan, mint eszközosztály most várhatóan nem lesz akkora vesztes, mint 2008-ban.

Richard Wilkinson, Group CFO, CTP szerint a legjobban a lakáspiac fogja megsínyleni a válságot. A bankok finanszírozásában az tapasztalható, hogy a meglévő ügyfelek számára folytatják a finanszírozást. A bérleti díjakban nem várható csökkenés, a mobilizált tőke vissza fog térni a magasabb hozamok irányába. Ha egy év múlva lesz oltás, akkor addig lesznek részleges korlátozások, de ezekhez hozzá fogunk szokni, a világ nem áll meg. A régióban Szerbia kimondottan érdekes piac, ahol még kevés a nemzetközi befektető, de ez a jövőben változhat. A gazdaságok újranyitása még legalább 12 hónap, de amíg nem engedélyezik az utazásokat, nehezen lehet majd ugyanúgy lebonyolítani egy tranzakciót mint korábban. Hozzátette, hogy a hatalmas nemzetközi események is bizonytalan, hogy mikor fognak újra megvalósulni, ha egyáltalán megvalósulnak ugyanolyan formában, mint korábban.

Magas aktivitást látunk a dealekben, melyek között nagy bevásárlóközpontok, sőt Németországban, Csehországban és Lengyelországban hotelek is voltak, jóllehet ezek nem most kezdődött tranzakciók. Romániában azt tapasztaljuk, hogy sokan kihasználják a helyzetet az alacsonyabb árak és a magasabb hozamok miatt. A kockázatot most az ingatlanokhoz való hozzáférés, azok bejárásának hiánya jelenti, a korlátozások potenciális kockázatot jelentenek a fedezettség megállapítására. Akik tudnak távmunkában működni azoknál ez a lehető leghosszabb ideig megmaradhat - mondta el Jean-Bernard Wurm, Co-Founder & Managing Director, Secure Legal Title, London.

Címlapkép forrása: Shutterstock