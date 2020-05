Karantén egy 10 négyzetméteres lakásban – Tokió és Hongkong

Szinte mindenkinek egyre nagyobb nehézséget jelent a több mint egy hónapa tartó bezártság, különösen akkor, ha se udvar, se erkély nem tartozik a lakásához. Ennél is nehezebb helyzetben vannak azonban azok a japán vagy hongkongi lakosok, akik szó szerint néhány négyzetméteren többedmagukkal laknak együtt. Az alábbiakban Tokió és Hongkong lakásainak életterét vizsgáltuk meg.

A zsúfolt japán nagyvárosokról elsőre a kapszulahotelek juthatnak eszünkbe, melyek célja, hogy éjszakai szállást biztosítsanak azon vendégeknek, akiknek nincs szükségük vagy nincs pénzük a hagyományos szállodák szolgáltatásaira. Ez alapján az a kép terjedhetett el, hogy Tokióban a lakások mérete is jelentősen kisebb, mint Európa városaiban, noha az átlagot tekintve ez önmagában nem igaz. Egy tipikus tokiói lakás 66 négyzetméteres, amiben egy Reuters által publikált felmérés szerint a fürdő, wc, konyha nélkül átlagosan 41 négyzetméternyi lakótér áll rendelkezésre, melyben átlagosan két ember él. Ez meglehetősen hasonló a budapesti számokhoz, az átlag mögött azonban nagy különbségeket látunk.

A már említett 41 négyzetméternyi lakótér, helyett a lakások közel 20 százalékában csak egy legfeljebb 20 négyzetméteres szoba található. A közigazgatási értelemben vett Tokió területén közel 7 millió háztartásban 13 millió ember él - az agglomerációt nézve viszont ez a világ legnagyobb népességtömörülése, mintegy 35 millió lakossal - a japán fővárosban tehát 1,4 millió, az országban összesen 5,7 millió háztartásban az ingatlan lakószobája kisebb mint 20 négyzetméter.

Ekkora lakások persze Budapesten is vannak, Tokióban azonban nem ez az alsó határ. Az ottani lakásállomány nagyjából 1 százalékában, összesen 76 ezer lakásban a fürdőszoba nélkül számított lakótér mérete a 10 négyzetmétert sem éri el. Ezekben legtöbb esetben csak egy személy lakik, de így is extrém kevés a rendelkezésre álló tér.

A 76 ezerből van azonban 1900 olyan lakás, amelyben ekkora területen, vagyis 10 négyzetméteren ketten élnek.

Normális körülmények között persze ez nem jelent problémát – egy budapesti kollégiumi szoba mérete sem sokkal nagyobb ennél – amikor valaki csak aludni jár haza. Egy mostani helyzetben viszont ez azzal jár, hogy Tokióban 3800 embernek ezekben a hetekben, hónapokban mindössze 5 négyzetméterre csökkent az élettere.

Hongkong

Hongkongban viszont ennél is rosszabb a helyzet. Korábban többször írtunk róla, hogy a délkelet-ázsiai városállam már 8 éve vezeti a leginkább megfizethetetlen lakáspiac listáját, itt vannak ugyanis a legmagasabb átlagos négyzetméterárak az egész világon. Hongkongban egy teljesen átlagos lakás ára is olyan magas, hogy a medián háztartás éves jövedelmének a 20-szorosából lehetne csak finanszírozni.

Ez olyan, mintha Budapesten a mostani fizetésekhez képest egy átlagos panellakás 100 millió forintba kerülne.

Hongkong lakáspiaci árai miatt tehát a lakosság legszegényebb 20 százaléka olyan lakásokba kényszerül, amelyek alapterülete kisebb, mint egy átlagos autóparkoló. Ezeket a jellemzően 7-14 négyzetméteres lakásokat tipikusan egy 50-60 négyzetméteres lakás felosztásával alakítják ki, ahol a szobákban élő családok közös fürdőszobát és konyhát használnak, így ezekben a „lakásokban” a jelenlegi járvány miatt előírt szükséges távolságtartás egyáltalán nem lehetséges.

Miért alakult ez így?

Az okokról egy korábbi cikkünkben ugyancsak írtunk, amiből kiderül, hogy nem csak a magas népességszám és a terület szűkössége miatt kell az embereknek apró szobákba zsúfolódva élni. Hongkong területének mindössze negyede van beépítve, a maradék terület nagy részét hegyek teszik ki, de még így is bőven lenne tere az új fejlesztéseknek.A városállam területének mindössze 3,7 százalékát teszik ki a lakásokkal sűrűn beépített részek, aminek politikai okai vannak. A kormány birtokolja ugyanis a város összes telkét, ami azt jelenti, hogy azokat horribilis árakon több éves procedúra és aukció után lehet csak bérelni, általában 50 évre. Amelyik fejlesztő a legmagasabb árat kínálja a területért cserébe, megkaphatja a jogot egy lakóház építésére. Az árverés egyben azt is eredményezi, hogy nemcsak a fejlesztők fizetnek magas árakat, de ez később a kész lakások árában is lecsapódik.

Noha az új építésű lakások átlagos alapterülete Budapesten enyhén növekszik, a lakásállomány jelentős része nálunk is az 50-60 négyzetméteres kategóriába tartozik. A 30 négyzetméteresnél kisebb lakások azonban meglehetősen ritkák, igaz, az utóbbi évek ingatlanpiaci boom-jának köszönhetően több belvárosi raktár és egyéb nem lakáscélú helyiség is lakófunkciót kapott, ezeket azonban ritkán használják állandó lakhatásra, többnyire turisztikai bérbeadásokat szolgálnak.

A mostani helyzetben tehát a szokásosnál is kényelmetlenebb helyzetben vannak azok, akiknek egy ilyen méretű lakáson kell osztozniuk. A járvány enyhülésével remélhetőleg egyre több üzlet nyílik majd meg, hosszabb távon azonban a mostanihoz hasonló extrém helyzetek miatt is orvosolni kell a város lakhatási problémáit.

