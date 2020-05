Melyik Budapest legdrágább lakótelepe?

A lakótlepekkel kiemelten akkor foglalkoztunk legutóbb, amikor év elején az egyik legnagyobb hazai ingatlanközvetítő 2019 harmadik és negyedik negyedéve között több mint 5 százalékos árcsökkenést mért a panellakásoknál. Ezúttal azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy most milyen árak jellemzik a lakótelei lakásokat, éppen ezért egy részletes körképet készítettünk amelyben a budapestiek mellett azt a vidéki lakótelepet is bemutatjuk, ahol 2016 és 2019 között a legnagyobb ütemű volt az áremelkedés.

Nagy port kavart év elején, amikor a Duna House számításai a lakótelepi lakások árainak 5 százaléknál is nagyobb csökkenését mutatták. Különösen azért volt ez érdekes, mert a megelőző években a lakótelepeken lehetett a legnagyobb áremelkedést mérni, azonban éppen ez is lehet a magyarázata annak, hogy elsőként itt állt meg az áremelkedés. Akkor ráadásul még szó sem volt a járványról, így érdemes megnézni, hogy mi történt azóta az egyes lakótelepeken.

Lakótelepek Budapesten

A panellakások tekintetében volt érezhető először a tavalyi év végén az ingatlanpiac érett szakaszba lépése, amivel együtt járt az árak stagnálása, korrekciója. A Duna House az elmúlt időszak tranzakciós adatait vizsgálta a legnagyobb lakótelepeken, amelyből kiderül, hogy a panellakások drasztikus drágulása megállt, és lokációként eltérő vegyes képet mutatnak a fővárosi panelárak. A legdrágább még mindig Vizafogó, míg a legolcsóbb lakótelep Budapesten a Havanna.

A vizsgált lakótelepek közül az elmúlt fél év adatai alapján 2020-ban is tovább drágult Gazdagrét, Káposztásmegyer és Óhegy, míg stagnáló árakat találhatunk a legdrágább Vizafogói lakótelepen, valamint a középmezőny tagjainál a József Attila, az újpesti és a fehérvári úti lakótelepek esetében.

A füredi úti panellakások és az újpalotaiak minimálisan lettek olcsóbbak, a legnagyobb csökkenés Békásmegyeren volt kimutatható.

"A legkedvezőbb árú ingatlantípusnál, a panellakásoknál mindig látványosabb hatása van az ingatlanpiaci változásoknak. Ez az elmúlt években a drágulásnál is hatványozottan jelentkezett és most a változó szakaszban is jól érezhető. A legtöbb lakótelepen idén már nem változott jelentősen a tavalyi eladási ár, de bizonyos lokációkban még néhány százalékos változás megfigyelhető akár fel, akár lefelé mozgó irányokban.” – nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.

Mi a helyzet vidéken?

A vidéki lakótelepek árváltozásai kapcsán az OTP Ingatlanpont készített nemrég egy felmérést arról, hogy 2016 és 2019 között hol emelkedett legnagyobb mértékben a panellakások ára. A NAV adatait feldolgozó OTP Lakóingatlan Értéktérkép szerint 2016 és 2019 között a megyeszékhelyek közül Tatabányán emelkedtek a leggyorsabb ütemben (93 százalékkal) az átlagos négyzetméterárak: a három évvel korábban mért 143 ezer forintról 276 ezer forintra. Ez alapján már nem meglepő, hogy az áremelkedés nyertese is ebben a városban van, ami nem más, mint a Dózsakert nevű lakótelep, ahol három év alatt 108,7 százalékkal mentek feljebb az árak.

Ez azt jelenti, hogy 138 ezerről 287 ezer forintra emelkedett 3 év alatt a négyzetméterár.

„A főváros közelsége, a megyét kettészelő M1-es autópálya, az ipari nagyberuházások munkaerőigénye a fizetőképes kereslet növekedésével járt, ami felhúzta az árakat, felpörgette a lakóingatlanok – mind a társasházak, lakóparkok és a családi házak – építését. Tatabánya agglomerációs településein egyre szaporodnak az új házak, sok a CSOK-ot igénybe vevő, a megyeszékhelyről kiköltöző fiatal a környéken. A drágulás üteme a megyében valószínűleg mérséklődik a jövőben, de az ingatlanpiac növekedésének feltételei adottak, folyamatosan bővülnek." - magyarázta a változást Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A legdrágább vidéki lakótelepek azonban mégsem Tatabányán vannak, ugyanis több megyeszékhelyen már egy eleve magasabb szintről, egy-két évvel korábban megindult az árak emelkedése, így

Székesfehérvár

Debrecen

Győr

Kecskemét

Veszprém

esetében is előfordulnak olyan lakótelepek, ahol a 300 ezer forintot is meghaladja a négyzetméterenkénti átlagár.

Mit hoznak az előttünk álló hónapok?

A tavaly év végén Budapesten mért 5 százalékos árcsökkenés tehát úgy tűnik, hogy egyelőre csak bizonyos lakótelepeknél jelentkezett, főként azoknál, amelyeknél az előző 6 évben a fővárosi átlaghoz képest is kimagasló áremelkedés ment végbe, mint például a Békásmegyeri lakótelep esetén.

A mostani járvány hatására azonban jelentősen csökkent az optimizmus. Az egy hónappal ezelőtt végzett Lakáspiaci Hangulatfelmérésünk alapján mind Budapesten, mind vidéken az árak csökkenésére számítanak a szakértők. A megyeszékhelyeken például, ahol a lakótelepi lakások aránya sok esetben a fővárosinál is magasabb, a megkérdezettek fele gondolja úgy, hogy egy év múlva lejjebb lesznek az árak.

A csökkenés ugyanakkor várhatóan nem lesz drasztikus, 10-ből mindössze 1 szakértő véli úgy, hogy ez a tíz százalékot is meghaladja, a többiek egyszámjegyű árcsökkenést vagy stagnálást várnak.

