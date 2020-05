Új lakás Dunára néző panorámával - A leggazdagabbak kiváltsága, vagy mégsem?

Aki Duna-parti lakásra, vagy a nappali teraszáról Dunára néző kilátásra vágyik, annak az esetek nagy részében komoly felárat kell fizetnie érte, főleg ha egy teljesen új lakásról van szó. A budai és pesti rakpartok hiába bővelkednek ingatlanokban, az új fejlesztések számára lényegében elfogytak a helyek. A kevés lehetőség miatt ezek még inkább prémium termékké válnak, amiből az következik, hogy a szép kilátás akár több tízmillióval is megdrágíthatja a lakásvásárlást. Nem mindegy azonban, hogy a város mely részén, milyen fejlesztésben és hányadik emeleten keresgélünk, vannak ugyanis olyan helyek, ahol milliós négyzetméterár alatt maradva élvezhetjük a vízparti látképet. Ennek okán megnéztük azokat a legnagyobb új lakóprojekteket Budapesten, amelyek a folyó partjához nagyon közel épülnek, vagy esetleg nem közvetlen kapcsolatuk van, de a felsőbb emeletekről kilátás nyílik a Dunára. Jöjjenek hát a legexkluzívabb elhelyezkedésű lakások, illetve megmutatjuk azt is, hogy ezek mennyivel drágábbak a környék átlagánál.

Több mint 25 kilométeren keresztül szeli át a fővárost a Duna, mégis meglehetősen kevés a közvetlen vízparti lakóingatlan, hiszen a part jelentős része a közlekedésé, a hajózásé vagy ipari létesítményeké. Van azonban néhány olyan ismert és kevésbé ismert városrész, ahol csak pár méterre van a folyó, így az ott lakók a vízpart közelségét és szerencsésebb (és drágább) esetben a város egészére néző panorámát is élvezhetik a saját lakásukból. Ennek azonban megvan az ára is.

Megnéztük azokat a most zajló, vagy a közelmúltban befejezett fejlesztéseket, amelyek a Duna-part mentén épültek, esetleg a panoráma miatt számítanak exkluzívnak és a legutóbbi, téli Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján még kínáltak bennük szabad lakásokat. Összesen 12 ilyen projektet mutatunk most be a lakások áraival együtt. Kétség sem fér hozzá, minél közelebb van a városközponthoz, minél közelebb a Duna partjához és minél jobb tájolású egy új lakás, annál magasabbra kúszik fel a négyzetméterára. Lássuk a 12 fejlesztést!

Duna Pearl Viza2 Metrodom Panoráma Duna Terasz Premium Marina Bay II. Danubio Marina Portside Waterfront City BudaPart Budai Walzer Savoya Ház Elysium

Mielőtt belevágunk a konkrét fejlesztések bemutatásába, nézzük, hogy ezeknek az ára a kerületben épülő új lakások átlagos árához képest hogyan alakul. Vajon mennyi egy dunai panoráma, vagy közvetlen vízparti elhelyezkedés felára ezeknél a projekteknél?

Elsőként jöjjenek a pesti oldal gyöngyszemei

1. Duna Pearl

Elsőként a pesti oldalt elnézve, a belvároshoz legközelebb eső, dunai panorámás lakóparkok egyike a Duna Pearl, ami az Újpesti-rakparton a Margit híd és az Árpád híd között körülbelül félúton helyezkedik el. A közel 200 lakásos fejlesztést 2021 elejére tervezik átadni, a kilenc emeletes épületet egy benzinkút, illetve az alsó rakpart ugyan elválasztja a közvetlen vízparttól, a Dunára néző panoráma azonban nem kérdés a legalsó emeleten lévő lakásokat leszámítva. A látványnak igen borsos ára van az újlipótvárosi fejlesztésben, az átlagos négyzetméterár meghaladja az 1,7 millió forintot, ami majdnem 800 ezer forinttal több a kerületi új lakások 911 ezer forintos átlagáránál. Persze az alsóbb szinteken ennél jóval kisebb négyzetméteráron, már 1,4 millióért is lehet új lakást találni.

2. Viza Apartmanházak II.

A XIII. kerületi Párkány utcában lévő fejlesztés második üteme már befejeződött, mintegy 270 lakást adtak át - amelyből mostanra két, körülbelül 150 négyzetméteres lakás maradt szabad - ezek egy részét egy nagyobb parkosított zöldterület választja el a közvetlen vízparttól, így a szerencsésebb tulajdonosoknak a fákon túl a dunai panoráma is extraként szolgálhat a lakásukhoz. A lakóépület egyes részeiről azonban nem élvezhető a kilátás, egy másik épülettömb ugyanis eltakarja a folyót. Ennélfogva nagy volt a szórás az eladó lakások árában is, a projektben végül 996 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, ami nem haladja meg sokkal a XIII. kerületi új lakások átlagát (911 ezer/m2).

3. Metrodom Panoráma

A IV. kerületben négy ütem alatt több mint 630 lakást épít a Metrodom az Újpesti-öböl közelében, ezekből három lakótömb már átadásra került, a negyedik több mint 200 lakásos épületegyüttest hamarosan átadják. A Metrodom Panorámát ugyan elválasztja a Váci út, illetve egy-két néhány emeletes épület a közvetlen vízparti csatlakozástól, viszont a lakópark 17 emeletes toronyépületeiből rálátnak az új tulajdonosok az Újpesti-öbölre és a folyóra. Az újpesti új lakások átlagára 754 ezer forint négyzetméterenként, ennél pontosan 5 százalékkal több a projektben lévő lakások átlagos ára. Ugyanakkor itt is igaz, hogy a felsőbb szinteken jellemzően nagyobb és drágább lakásokat találunk, 10 emelet felett az átlagos négyzetméterár már eléri a 900 ezer forintot.

4. Duna Terasz Premium

Ennél a lakóparknál a vízpart közelsége kétségtelen, és bár a Dunára néző panorámától egy másik lakópark elválasztja, de a lakásokhoz tartozó erkélyek éppen a Foka-öböl felé néznek, így végső soron a vízparti látkép is része a projektnek. A Duna Terasz Premium építése tavaly fejeződött be a XIII. kerületi Foka-öbölben, ami a vízparti közelséget tekintve az egyik olyan városrész és vízparti sáv, ami bővelkedett fejlesztési lehetőségekben. A lépcsőzetesen kialakított erkélyekről jól felismerhető lakóparkban több mint 300 lakás épült fel, és már az utolsó darabokat is értékesítették, így a jelenlegi árakról nincs sok információ (így a grafikonon sem tüntettük fel a fejlesztést) a korábbi adatokból viszont kiderül, hogy az utolsó lakásokat 900 ezer forintos átlagos négyzetméteráron vették meg a tulajdonosok még 2019 elején.

Forrás: dunaterasz.hu

5. Marina Bay II.

A Foka-öböl és környéke fejlesztési szempontból egy különösen jó adottsággal rendelkező terület, egyrészt adott a Duna közelsége, másrészt ez az egyik olyan városrész, ahol még akadt bőségesen telek a fejlesztésekhez. Nem csoda, hogy az előző lakóparktól pár méterre egy másik most épülő társasházba futhatunk bele (és még jó néhány másikba a Marina parton) A Marina Bay Residence 2 mintegy 40 lakását közvetlenül a Duna mentén, az öböl partjára tervezték. Az Eltinga adatbázis alapján ebből már néhány lakás eladásra került, a fennmaradóknál azonban leállították az értékesítést. A projektben csupán egy árral feltüntetett lakás volt, melynek a négyzetméterára 1,33 millió forint, vagyis mintegy 400 ezer forinttal magasabb a kerületi átlagnál.

Danubio

Ez az a lakópark, ahol a vízparti elhelyezkedés és panoráma biztosan megállja a helyét, a lakóparkot ugyanis északról a Foka-öböl, nyugatról a Duna, délről a Rákos-patak, keletről pedig egy szomszédos fejlesztés határolja. Az exkluzív elhelyezkedéshez hozzátartozik, hogy a fejlesztési tervek alapján a partszakasz kitisztítása után egy homokos plázs, és egy játszótér is kerül az öböl felőli oldalra. Várhatóan 2020 végére készül el a fejlesztés és az itt épülő 160 lakás fele még szabad. Az átlagos négyzetméterár ebben a projektben 1,48 millió forint, de még a projekten belül is sokat számít a lakás elhelyezkedése: egy 78 négyzetméteres háromszobás új lakás, közel 20 négyzetméteres terasszal az egyik épülettömben 155 millióba, míg a másikban 114 millió forintba kerül.

Marina Portside

A Foka másik felén, a Marina sétány részen már jó néhány lakópark felépült, folyamatban is vannak építések és a jövőre vonatkozóan is nagy tervek születtek. Ezek az épületek mind nagyon közel helyezkednek el a Dunához, a sűrű beépítettség miatt azonban kevésre igaz a dunai panoráma. A Marina Portside az egyik olyan, ami elhelyezkedéséből adódóan a kikötőre és így a Duna holtágára néz. A fejlesztő Cordia, 2021 első negyedévében tervezi átadni a lakópark közel 300 új lakását, melynek körülbelül a 25 százaléka nem került még értékesítésre. Az átlagárak itt csupán 10 ezer forinttal haladták meg a kerületben épülő új lakások 911 ezer forintos átlagát.

A budai oldalon ritkaságba mennek az új projektek

Waterfront City

A főváros budai oldalán még kevesebb Duna menti új lakófejlesztéssel találkozhatunk, ami mégis van az főleg a város északi, vagy déli részére összpontosul. Ezeken a helyeken azonban a lakás számot és projekt méretet elnézve igen nagy építkezések vannak, a város északi részén egy 1400 lakásos Duna-parti lakópark építése kezdődött el egy régi iparterületen. Az egykori óbudai BUSZESZ helyén épül a Waterfront City, a Biggeorge Property fejlesztése egy 5 hektár alapterületen épül a Folyamőr utca, Miklós tér, Bogdáni út által határolt területen. A több lakóépületből álló projekt egyes részeiről az óbudai Duna-ágra néző kilátása lehet az új tulajdonosoknak, de azokban a lakások is nagyon közel esnek a vízparthoz, ahol a tájolás miatt nem valósul meg a vízparti panoráma. A fejlesztés első két üteme során elkészülő majdnem 440 lakás átlagos négyzetméterára 972 ezer forint, ami valamivel kedvezőbb a III. kerületi 987 ezer forintos átlagnál. Ugyanakkor a projekten belül egy jobb tájolású otthonért mélyen a zsebébe kell nyúlnia az új tulajnak: összehasonlításképpen, egy kétszobás 56 négyzetméteres déli fekvésű lakást 62 millióért, míg egy ugyanekkora nyugati fekvésű, utcára néző dupla akkora erkélyes lakást 47 millióért értékesítenek. A panoráma felára ebben az esetben tehát 15 millió forint.

BudaPart

A budai oldal déli részén valamivel több Duna menti fejlesztésbe botlunk, ezek közül a legnagyobb a Kopaszi-gát mellett épülő BudaPart városfejlesztés, ahová összesen 15 lakóépületet fognak építeni, ebből tavaly kettő elkészült, idén nyárra másik kettő lakótömböt terveznek átadni, ami összesen több mint 630 új lakást jelent. Az ötödik társasház is folyamatban van, ez 2021-re készülhet el. Mivel a lakások és a Duna fő ága között csak zöldterület, valamint a Lágymányosi-öböl terül el, a magasabb szintek megfelelő tájolású lakásainál beigazolódik a folyóra néző panoráma. A XI. kerületben 996 ezer forint az új lakások átlagos négyzetméterára, a Property Market fejlesztésében ennél valamivel többe kerülnek most az új otthonok: 1,13 millió forintot kell fizetni egy négyzetméterért a projektben átlagosan. A legfelsőbb, tizedik emelet feletti lakásoknál ugyanakkor még tovább kúsznak az árak, aki Budapest egy jelentős részét szeretné látni az ablakából, annak már 1,3 milliós négyzetméterárral kell itt számolnia.

Budai Walzer

Szintén a XI. kerületben a Budafoki út mellett épült a Budai Walzer lakópark, ahol az első ütem során 260 új lakást épít meg a fejlesztő Siskin várhatóan 2021 harmadik negyedévére. A lakóparkot a közvetlen vízparttól ugyan elválasztja a Budafoki út, illetve egy lezárt zöldterület, viszont más épület nem takarja el a Dunára néző kilátást. A belvárostól kifelé haladva az árak is mérséklődnek, a kerületi átlagnál mintegy 70 ezer forinttal kedvezőbben, 924 ezres négyzetméteráron kínálnak lakásokat a projektben. Érdekesség, hogy a felsőbb szinten elhelyezkedő lakásoknál sem növekszik az ár érdemben, sőt, a nagyobb alapterület miatt a fajlagos, vagyis egy négyzetméterre jutó ár még a projektátlagnál is kevesebb néhány esetben.

Savoya Ház

XI. és a XXII. kerület határán épül a Savoya Ház, a közvetlen vízparti kapcsolattól a Volánbusz telephelye ugyan elválasztja a társasházat, magas épület hiányában azonban a hétemeletes lakópark alsóbb szintjeiről is kilátás nyílik a Dunára. Az itt felépült több mint 200 lakás körülbelül 15 százaléka állt még szabadon 2020 első hónapjaiban, ezek átlagára 790 ezer forint négyzetméterenként, ami az új lakások XI. kerületi átlaghoz képest (996 ezer forint/m2) igen csekély, a XXII. kerületi új lakás átlagnál (781 ezer forint/m2) viszont 10 ezer forinttal magasabb.

Elysium

Végül jöjjön egy luxus budai lakópark a város közepén, ami bár közvetlenül nem a Duna partján fekszik, a magassága és a tájolása miatt viszont nemcsak a folyóra, hanem az Országházra, a Budai Várnegyedre, a Citadellára, a Margit-szigetre és a budai hegyekre is panoráma nyílik a lakásaiból. Az exkluzivitásnak természetesen megvan az ára. Az egykori SZOT-üdülő helyén felépült Elysium lakóparkban 96 lakást értékesítettek, ezek mindegyikéhez a Duna felé tájolt, nagy méretű terasz tartozik. Néhány szabad lakás maradt csak itt is, árakat pedig nem közölt a fejlesztő, de az utolsó számokra támaszkodva annyit tudunk, hogy 2019 márciusában körülbelül 2 milliós négyzetméteráron lehetett itt új lakást vásárolni, ami bőven felette van a jelenlegi II. kerületi 1,55 milliós átlag négyzetméterárnak. A projekt képeiről még egy korábbi cikkben beszámoltunk:

Forrás: fineandcountry.com

