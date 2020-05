Előnyösen jöhet ki a járvány miatti változásokból az európai ingatlanpiac

A koronavírus járvány rávilágított, hogy bár az ellátási láncok magas minőségű és hatékonyságú szintet értek el, nem beszélve a kapacitásokról és a költségekről, azonban a rendszerben kevés tolerancia van beépítve az esetleges hibákra és nehézségekre. Sok gyártócég bezárta kapuit a vírus terjedésének megállítása érdekében, de más cégek is leálltak, hiszen az alapanyagok, fontos alkatrészek és termékek ellátása sem volt biztosított az ellátási láncban történt fennakadásoknak köszönhetően. A Colliers International felméréséből kiderül, hogy mindez hogyan válhat az európai ingatlanpiac előnyére.

“Az áruk mozgatása szerte Európában komoly kihívásokba ütközik az országhatárokon történő fennakadások miatt– amely Amerikát vagy Kínát nem érinti - a korai pozitív előjelek ellenére ezek a nehézségek továbbra is fennállnak. Ebből kifolyólag, akik pontos (just it time) időben történő áruszállításra számítanak, azoknak át kell ütemezniük az időzítéseiket, vagy alternatív megoldásokat kell találniuk. Ezek a késések főleg azoknak jelentenek komoly kihívásokat, akik romlandó árukkal foglalkoznak, így ezen cégek részéről elképzelhető a nagyobb tárolási területre, vagy hűtött terület bérlésére történő igény megnövekedése.” – mondta Kevin Turpin, a Colliers International regionális piackutatási igazgatója.

Autóipar és a közösségi autózás (car sharing) iparágának felemelkedése

A világ számos autógyárának központja Európában található, és ezek világszerte jelentős gyártó kapacitással/ képviselettel rendelkeznek. A gyártási folyamatok az elmúlt időszakban hetekre leálltak, mely hatása dominóeffektusként söpört végig az ezekkel összekapcsolódó iparágakon - köztük a beszállítókon, szállítmányozási és logisztikai cégeken át az autókereskedésekig.

Emellett az autóipar már a koronavírus megjelenése előtt is komoly kihívások előtt állt, az ingadozó eladások, önvezető autók megjelenése, a fenntarthatóság / hibrid járművek gyártásának irányába történő elmozdulás mind próbatétel elé állították az iparágat. A válsághelyzet – a többi szektorhoz hasonlóan – felgyorsíthatják ezen változásokat, bár a realitások talaján maradva ezek nagyon összetett és jelentős méretű iparágak, így a változások is időigényesebbek lehetnek.

Jelenleg a tömegközlekedés és az autóhasználat is lecsökkent több országban, hiszen sokan otthonról dolgoznak. Hogy a tendencia folytatódik-e, kiderül, hiszen kevesebb ingázó várható, akik bemennek a munkahelyükre, illetve az üzleti utak szükségessége is jobban felülvizsgálatra kerül. Lehetnek azonban a helyzetnek nyertesei is, például

a jelenlegi körülmények következtében megugorhat az autómegosztó (car sharing) vagy mobilitást nyújtó (MaaS) szolgáltatások népszerűsége.

E-kereskedelem: a megfelelő háttérrel rendelkező kereskedők tovább fogják növelni online jelenlétüket

Az e-kereskedelem kétségkívül az egyik sikertörténet a mostani krízisben, bár ez nagyban korlátozódott az alapvető termékek – köztük az élelmiszerek, gyógyszerek és az egyéni védőeszközök – beszerzésére. Az Európa-szerte tapasztalt, kiskereskedelmi egységeket érintő korlátozásoknak és kényszerbezárásoknak köszönhetően sokan fordultak az online vásárlás felé attól függetlenül, hogy korábban éltek-e ezzel a beszerzési lehetőséggel.

A legutóbbi időszaknak köszönhetően látható, hogy a vírusnak, illetve a megváltozott fogyasztói magatartásnak köszönhetően

a nagyobb növekedést elérni kívánó kereskedelmi egységek kénytelenek lesznek fejleszteni online jelenlétüket és működésüket vevőik kiszolgálása érdekében.

A technológia és fejlesztés segíthet a járvány okozta hatások enyhítésében

A gépek felemelkedése már régen elkezdődött részben az egyre dráguló emberi munkaerő kiváltásának köszönhetően, azonban a jelenlegi idők jól megmutatják, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be napjainkban, és fognak a jövőben is.

Az ipari és logisztikai szektorban is megjelentek az okos megoldások a legutóbbi években, megfelelve a bérlői elvárásoknak, hiszen a bérlői tevékenységek is egyre jobban technológia vezérelté válnak.

Rengeteg terület van, melyben a technológia segít az épületek működésében és üzemeltetésében, ezek közül néhány példát kiemelve: Az energiaellátás folyamatos ellenőrzése és optimalizációja, amely gondos tervezést igényel, hiszen a működési költségek jelentős hányadát adja. A robotok, automatizált targoncák, 3D nyomtatás vagy a drónok csak néhány példa azok közül, amelyeknek az alkalmazása már elterjedt a közelmúltban, és ami azóta is folyamatosan fejlődik. A járványhelyzetre nem lehetett felkészülni, ám a technológia és az egyéb innovációkba történő befektetések segíthetnek a a negatív hatások enyhítésében, amennyiben a mostani körülmények fennmaradnak, vagy a jövőben egy hasonló járvány megismétlődik.

Az EMEA régióra vonatkozó piaci aktivitások

„Az e-kereskedelem jövőbeni további térnyerésének köszönhetően megnövekedett igény mutatkozhat a városi logisztikai ingatlanok iránt. Azonban jelenleg ezen az alpiacon a tároló kapacitások kihasználtsága már most 98 százalékos Budapesten, így jelenleg nincsenek elérhető szabad területek, ahová az ilyen típusú cégek tovább bővülhetnek. Ennek megfelelően várható, hogy új fejlesztések fognak indulni ezen az alpiacon az elkövetkező években.” mondta Steinfeld Tamás, a Colliers International piackutatási igazgatója.

