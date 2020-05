Végleg eldőlt, ki lesz a járvány ingatlanpiaci nyertese

A logisztikai ingatlanok iránti kereslet a fogyasztói magatartás és az ellátási láncok változásával folyamatosan alakul. A Prologis Research a járvány hatásait a következő három szakaszra osztotta: „maradj otthon gazdaság”, „konszolidáció” és az „új normalitás”. Ezúttal az első két szakasszal foglalkozunk, és azokat olyan alapvető trendekkel kapcsoljuk össze, amelyek az ügyfélágazatoktól függően növelhetik vagy éppen csökkenthetik a logisztikai ingatlanok iránti keresletet. A mostani elemzés a világjárvány rövid távú gazdasági szakaszait vizsgálja:

A „maradj otthon” gazdaság : ebben a fázisban a márciusi kiskereskedelmi értékesítési volumen a logisztikai ingatlanokat érintő ágazatokban 1,4 százalékkal esett vissza, szemben a teljes kiskereskedelem 8,7 százalékos visszaesésével.

Konszolidáció: ebben a szakaszban a korábbi recessziós időszakok során a kiskereskedelmi értékesítés a logisztikai ingatlanpiaci ágazatokban 330 bázisponttal meghaladta a teljes kiskereskedelmi értékesítés bővülését.

Logisztikai ingatlanpiac a „maradj otthon” gazdaságban

A gazdaság gyengesége és a kijárási korlátozások állnak szemben az újonnan megjelenő keresleti forrásokkal. A gyors átrendeződés bizonyos ágazatokban a kereslet hirtelen megugrását eredményezte, ami ismételten felhívta a figyelmet a logisztikai ingatlanok mindennapi életben játszott alapvető szerepére. A jelen tanulmány publikálásakor a Prologis saját adatbázisa a bérleti ajánlatok és a bérleti szerződések (amely az aláírt bérleti szerződésekre vonatkozó legfontosabb piaci mutató) tekintetében két számjegyű növekedést jelzett az Egyesült Államokban és Európában (március közepétől április elejéig). A piaci fennakadások ellenére az ügyfelek túlnyomó többsége – világszerte mintegy 95% – legalább részlegesen tovább működik. Az új keresleti források alapvetően a következőkből adódnak:

Készletek felhalmozása . Márciusban az Egyesült Államokban az élelmiszer-értékesítés volumene közel 30 százalékkal emelkedett. Gyors utánpótlási műveletekkel töltötték fel a boltok polcait, és rendkívüli mértékben megugrott az élelmiszer-kiszállítás volumene. Az április végi állás szerint az e-kereskedelemben az aznapi és másnapi kiszállítások továbbra is nehezen biztosíthatók.

Egészségügyi támogatás. Az egészségügyi felszerelések, gyógyszerek és egyéni védőfelszerelések iránti kereslet világszerte jelentős mértékben nőtt, de a járvány által leginkább veszélyeztetett pontok folyamatos változása is az ellátási láncok rugalmasságának fontosságára hívta fel a figyelmet.

Készletezés . A kínai üzembezárások miatt megkétszereződött a szállítandó áruk mennyisége, miközben számos ügyfél nem rendelkezett elegendő tárolóhellyel. Ez sok ágazatban növelte az igényeket a rövid távú tárolóhelyek iránt, és jelentősen növelte a keresletet az ellátási láncok kezelésére szakosodott logisztikai vállalatok részéről. A rövid távú bérleti szerződések volumene éves összevetésben 40 százalékkal nőtt a 2020. április 17-ig tartó 30 napos időszakban.

Iroda- és iskolabezárások . Számos háztartásban a családtagok egyik nap még munkába és iskolába mentek és társasági eseményeken vettek részt, a következő napon pedig már otthonról kellett végezniük ezeket a tevékenységeket. A vegyes kiskereskedelmi kategóriába tartozó egyes termékek és az elektronikai/háztartási készülékek értékesítése jelentősen megnőtt; ebbe a körbe tartoznak például az iskolai felszerelések, számítógépek/monitorok és az asztalok/székek.

. Számos háztartásban a családtagok egyik nap még munkába és iskolába mentek és társasági eseményeken vettek részt, a következő napon pedig már otthonról kellett végezniük ezeket a tevékenységeket. A vegyes kiskereskedelmi kategóriába tartozó egyes termékek és az elektronikai/háztartási készülékek értékesítése jelentősen megnőtt; ebbe a körbe tartoznak például az iskolai felszerelések, számítógépek/monitorok és az asztalok/székek. Korlátozott mobilitás. A kereskedelmi módokat tekintve a változás szélsőségesnek nevezhető. Az előzetes becslések szerint az e-kereskedelmi értékesítés volumene márciusban több mint 50 százalékkal nőtt (a korábbi 15 százalékos trendhez képest); jelentősen bővültek olyan, korábban kevéssé fejlett területek is, mint az élelmiszerkereskedelem. Az e-kereskedelmi tevékenység márciusban és áprilisban az új bérleti szerződések közel 40 százalékát tette ki.

A kiskereskedelmi értékesítések márciusi üteme a logisztikai ágazat ellenálló képességére és kimagasló teljesítményére utal. A logisztikai ingatlanipar teljesítménye összességében 730 bázisponttal haladta meg az országos átlagot, a visszaesés itt 1,4 százalékos volt, szemben a teljes kiskereskedelmi ágazat 8,7 százalékos visszaesésével.

Veszélyeztetett szegmensek. Az új kereskedelmi magatartásformák jelentős kihívások elé állítottak egyes ágazatokat. A logisztikai ingatlanok azonosítható közvetlen kitettsége a legsúlyosabban érintett ágazatok irányába kis mértékű. A felsorolt ágazatok egyes szegmensei mindazonáltal szintén kihívásokkal szembesülnek, különösen azok a kis- és közepes méretű ügyfelek, akik – állami támogatástól függetlenül – nem rendelkeznek a világjárvány kezeléséhez szükséges rugalmassággal. A szállítmányozás/forgalmazás, az élelmiszer- és italforgalmazás, valamint a ruházati/sporttermékek területén különösen sok ilyen ügyfél található.

Logisztikai ingatlanpiac a konszolidáció szakaszában

Mivel a válaszreakciók továbbra is alakulóban vannak, a közeljövőben az új logisztikai ingatlanok iránt valószínűleg korlátozott igény jelentkezik részben a gazdasági fellendülés elhúzódása miatt, részben pedig amiatt, hogy a károk enyhítése érdekében bizonyos kategóriák iránt előrehozták a keresletet. Bár az ágazati trendek ebben a szakaszban is érvényesülnek, a gazdasági tevékenység visszaesése azzal is jár majd, hogy az ügyfelek ellenálló képessége még inkább függ a tőkéhez való hozzáféréstől és a működési rugalmasságra való képességüktől.

Korlátozott újranyitás . A súlyosan érintett ágazatokban jó ideig valószínűleg nem fog helyreállni a szokásos üzleti tevékenység. A belépési korlátozások számos szolgáltatóipari vállalkozás, például éttermek és szórakozóhelyek esetén alacsony bevételi korlátot jelentenek a helyreállítási időszakban is.

. A súlyosan érintett ágazatokban jó ideig valószínűleg nem fog helyreállni a szokásos üzleti tevékenység. A belépési korlátozások számos szolgáltatóipari vállalkozás, például éttermek és szórakozóhelyek esetén alacsony bevételi korlátot jelentenek a helyreállítási időszakban is. Fennmaradnak a korlátozott kijárási szokások . A fogyasztói szokások valószínűleg lassan állnak helyre, amint azt a kínai hétvégi forgalom is mutatja, amely a korlátozások feloldása ellenére jóval a járvány előtti szint alatt marad. Az otthoni kiszállítás és étkezés előnyben részesítése tartósnak bizonyulhat, ami további keresletet jelent az élelmiszerek és alapvető termékek iránt a háztartások működőképességének fenntartása érdekében – ami nagyobb kiszállított árumennyiséggel jár a munkahelyi vagy iskolai környezet méretgazdaságossági előnyei nélkül.

. A fogyasztói szokások valószínűleg lassan állnak helyre, amint azt a kínai hétvégi forgalom is mutatja, amely a korlátozások feloldása ellenére jóval a járvány előtti szint alatt marad. Az otthoni kiszállítás és étkezés előnyben részesítése tartósnak bizonyulhat, ami további keresletet jelent az élelmiszerek és alapvető termékek iránt a háztartások működőképességének fenntartása érdekében – ami nagyobb kiszállított árumennyiséggel jár a munkahelyi vagy iskolai környezet méretgazdaságossági előnyei nélkül. A nem alapvető termékek iránti kereslet a jellemző ciklikus mintákat követi. A fogyasztói bizalom gyengülésével párhuzamosan esnek vissza a nagyobb értékű vásárlások és a nem alapvető termékek iránti kereslet. Általánosságban az autóipari, háztartási és elektronikai berendezések és ruházati/sportcikkek ágazatokban jelentkezik komolyabb bevételkiesés.

A korábbi kereskedelmi értékesítési trendek az egyes szegmensekben jól jelzik a logisztikai ingatlanpiac rugalmasságát. A két korábbi recessziós időszak során megfigyelhető volt az alapvető napi szükségletek súlyának növekedése a logisztikai ingatlanok bérlőinek és az értékesítés növekedésének keresztmetszetét illetően. A logisztikai ingatlanipar teljesítménye ekkor összességében 330 bázisponttal haladta meg az országos átlagot,

a visszaesés itt 2,8 százalékos volt, szemben a teljes kiskereskedelmi ágazat 6,1 százalékos visszaesésével.

Összességében elmondható, hogy a több lábon állás növeli az ellenálló képességet. A logisztikai ingatlanpiaci ügyfelek körébe tartozó vállalkozások egyszerre képesek kihasználni a hirtelen piaci változások előnyeit és kénytelenek alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, de összességében átlagon felüli nettó teljesítményt produkálnak.

A jelenlegi „maradj otthon” gazdaságban jelentős ágazatokban, például az élelmiszer- és italforgalmazásban, a vegyes kiskereskedelemben, a fogyasztási cikkek és a szállítmányozás/forgalmazás terén gyorsan bővülő kereslet tapasztalható. A kiskereskedelmi értékesítési adatok szerint a logisztikai ingatlanpiachoz kapcsolódó ágazatok 60 százalékára bővülés, 40 százalékára pedig visszaesés a jellemző.

A konszolidációs szakaszban azoknak az ügyfeleknek, akik alkalmazkodni tudtak az újfajta fogyasztói magatartásokhoz, az ellátási láncaikat egyre inkább az „új normalitáshoz” kell optimalizálniuk, amelyhez az ideális készletarányok újragondolása is hozzátartozik. A létfontosságú és alapvető napi szükségleteket kielégítő ügyfelek a korábbi recessziós időszakokban a kereskedelmi forgalom növekedését illetően az átlagnál jobban teljesítettek.

