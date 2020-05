Drasztikus visszaesés jön a lakásépítésekben - Négyéves mélyponton a számok

2020 I. negyedévében 4775 új lakás épült, 30%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 7032 volt, 27%-kal kevesebb, mint 2019 azonos időszakában. A most átadott lakások tehát még az előző évek fellendülő fejlesztési tevékenységének eredményei, az építési engedélyek száma azonban drasztikus visszaesést vetít előre.

A KSH által kiadott építési engedélyekre vonatkozó legfőbb megállapításokat az alábbi listában foglaltuk össze:

Budapesten 1184 lakást vettek használatba, 29%-kal többet, mint 2019 I. negyedévében. Minden településkategóriában nőtt a használatba vett lakások száma: a megyei jogú városokban 8,1, a többi városban 44, a községekben 38%-kal.

A természetes személyek által épített lakások aránya 45%-ról 43%-ra csökkent, a vállalkozások által építetteké 54%-ról 57%-ra nőtt 2019 azonos időszakához képest.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 48%-a családi házban, 46%-a többlakásos épületben, 1,5%-a lakóparkban található.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 0,7 négyzetméterrel, 96,5 négyzetméterre nőtt 2019 I. negyedévéhez viszonyítva.

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma 7032 volt, 27%-kal kevesebb, mint 2019 azonos negyedévében. Az új lakások körülbelül felét, 51%-át a fővárosban tervezik felépíteni. Az építendő lakások száma Budapesten szinte alig (1,1%-kal), a többi településkategóriában viszont jelentősen csökkent: a megyei jogú városokban 50, a többi városban 41, a községekben 36%-kal.

Az építtetők az esetek 37%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. Ez az arány Budapesten a legalacsonyabb (4,5%), a községekben a legmagasabb (95%).

A kiadott új építési engedélyek alapján 34%-kal kevesebb, összesen 2369 lakóépület építését tervezik. A tervezett nem lakóépületek száma 869, 12%-kal kevesebb, mint 2019 I. negyedévében.

Szezonálisan igazított adataink is alátámasztják a lakásépítési piac ellentétes trendjeit. Az építési engedélyek száma tovább csökkent, a friss adat közel négyéves mélypontot jelent. Eközben a korábbi építési konjunktúra jegyében a lakásátadások még emelkednek.



A fenti számokat erősíti meg a tegnap kiadott EBI Építésaktivitási Jelentés is, ami részletesen mutatja be a magas és mélyépítések volumenének változását, valamint a lakásépítésekhez kapcsolódó tevékenységek alakulását. A cikk, ami a csökkenés hátterében lévő okokat is vizsgálja, az alábbi linken olvasható:

