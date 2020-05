Itt a trendforduló a lakáseladásokban? - Úgy tűnik, 2018 volt a csúcs

Az országosan összesített adatok alapján az eladások az I. negyedévben még stagnáltak, a nagyobb városokban azonban már ekkor elkezdődött a visszaesés.

Budapesten 8,9, a megyeszékhelyeken 4,8%-kal kevesebb adásvétel jött létre az év első három hónapjában, mint egy évvel korábban. Ezt követően az év folyamán, elsősorban a nagyobb városokban, fokozatosan mérséklődött a forgalom. A megyeszékhelyeken a IV. negyedév forgalmának csökkenése 20% körülire tehető. Ennél is nagyobb a visszaesés Budapesten, amiben az is szerepet játszhat, hogy az elmúlt évben a lakásügyekkel kapcsolatos hivatali eljárások átfutása a fővárosban meghosszabbodott.

A kisebb városokban az I. negyedévi enyhe forgalomemelkedést 8 és 10% közötti csökkenés követte. A községek lakáspiacának éves forgalma csekély növekedést ért el, ami 2019 második felére is jellemző volt.

A széttartó területi folyamatok hátterében több, a lakáspiacot érintő intézkedés hatása is kimutatható. A nagyvárosok lakáspiaci forgalmának visszaesésében szerepet játszott a Magyar Állampapír Plusz 2019. júniusi megjelenése, a községek lakáspiacának élénkülése pedig a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) kiszélesítésével hozható összefüggésbe. 2019. július 1-jétől bevezették a falusi CSOK-ot, illetve a CSOK-támogatás és -hitel használt lakások vásárlására is elérhetővé vált.

Fontos hangsúlyozni, hogy az adásvételek számának csökkenése nem a mostani járvány következménye, hanem ez már - ahogy a 2019-es számok is mutatják - a tavalyi évben elkezdődött. A 11 százalékosra becsült országos visszaesés jelentősen magasabb a Duna House által eddig becsült számoknál, ráadásul az látszik, hogy az utolsó negyedévben ennél is magasabb, 20 százalékos volt a csökkenés. Ez jelentős részben Budapestnek is köszönhető, ahol a már említett okok miatt elsősorban a befektetési célú vásárlások tűntek el a piacról.

A friss, havi szintű adatokról a Duna House ad ki rendszeresen becslést, amiből már az is látszik, hogy a járvány korlátozásai miatt mennyivel csökkent tovább az adásvételek száma. Emellett az új építésű lakások számában is erős csökkenés várható, erről ugyancsak a KSH mai építőipari számai tanúskodnak.

