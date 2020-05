Elkészült az ország legmagasabb zöld épülete

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egy város élhetőségét több dolog együttesen határozza meg. A megfelelő társadalmi és gazdasági szolgáltatások mellett legalább annyira fontos tényező a környezet állapota és minősége, amihez az épített környezet is nagyban hozzájárul. A most induló lakásfejlesztéseknél szerencsére egyre gyakrabban kerülnek előtérbe a fenntarthatósági szempontok, ami az egyre szigorúbb energetikai követelményeknek való megfelelés mellett a fejlesztéshez kapcsolódó zöldfelületek arányában is megmutatkozik. Az élenjáró fejlesztéseknél ráadásul nemcsak az épület köré horizontálisan, hanem magukra az épületekre vertikálisan is terveznek növényeket, amire a külföldi mellett már hazai példát is látunk.