KIállítóhely lesz a Kelenföldi vasútállomás épületéből

A Közlekedési Múzeum koncepciójára támaszkodva alakítják át a 130 éves elhagyatott kelenföldi állomásépületet, ahol vasúti terepasztalokat és modelleket bemutató kiállítóhely és új közösségi tér fog nyílni - írja a We Love Budapest.

Amíg a volt Északi Járműjavító területén újjászülető Közlekedési Múzeum felépítése befejeződik, a kiállításoknak és kulturális programoknak a kelenföldi indóház adhat majd otthont. A kormány 100 millió forintot biztosított a 130 éves épület átfogó műszaki állapotfelmérésére és rekonstrukciójának tervezési folyamatára.

A 130 éves épületben létrejövő új kiállítóhely és kulturális központ abban is segít majd, hogy kisebb kiállításokkal abban az előttünk álló néhány évben is meg tudjunk jelenni Budapesten, ameddig az új kőbányai otthonunk elkészül. Utóbbin a kelenföldi munkákkal párhuzamosan, ugyancsak friss kormánydöntésnek köszönhetően szintén gőzerővel dolgozunk

– mondta el a hír kapcsán Vitézy Dávid, a Közlekedési Múzeum főigazgatója. A Múzeum tervei szerint ide kerülnek az év elején megszűnt Andrássy úti Miniversum Közlekedési Múzeum által megvásárolt egyes terepasztal-elemei és modelljei és itt lesz látható többek között a Nyugati pályaudvar, a zuglói és a győri vasútállomás kicsinyített mása is. Emellett a Közlekedési Múzeum 1:5 méretarányú vasúti modelljeinek egy részét is itt mutatják majd be.

Címlapkép: MTI Fotó/Nagy Zoltán